20 человек, чья буйная фантазия не даст им заскучать ни при каких обстоятельствах
Некоторые люди мастерски владеют изощренными способами побороть скуку. Например, героям нашей статьи пришло в голову сыграть в карты с петухом, превратить себя в произведение искусства и даже прооперировать банан.
Команда AdMe.ru тоже отличается недюжинной изобретательностью, но мы признаем, что нам есть чему поучиться у этих гениев. В конце статьи вас ждет бонус — доказательство того, что у любой блестящей идеи могут быть побочные эффекты.
«Мой 23-летний брат решил сбрить волосы и бороду, чтобы выглядеть старше»
«Последнее предупреждение... Вам лучше спрятать своих подружек».
Зато этот парень не сбрил свою бороду, а нашел ей неожиданное применение
Животные становятся умнее с каждым годом, и вот еще одно тому подтверждение: с ними можно играть в карты
«Я и мой парень потратили целый день на создание художественной галереи для нашей песчанки»
Надпись на объявлении: «Пожалуйста, не жуйте».
«Хозяин съемной квартиры разрешил мне красить стены»
«Женщина с птицей» Пикассо на современный лад
«Моя мама увлекается изготовлением керамических масок. А вот что делает мой папа, когда ему скучно»
«Приготовил новое блюдо: яйцо с яйцом»
«Я создал гибрид банана и ананаса хирургическим путем. Назову его бананас»
«Мы путешествовали, как только могли»
Истинного покорителя горных вершин ничто не остановит
Ныряльщик в полной экипировке. Но ласты он все-таки решил не надевать
«Наш сосед каждый день выгуливает собаку в таком виде»
«Я люблю изобретать бесполезные штуковины. Поэтому я создал жалюзи для онлайн-совещаний»
«Я отделил кофе, сухие сливки и сахар. Это заняло 37 часов, 19 минут и 41 секунду»
«Жена попросила мороженое. В ее стаканчике — вареная фасоль. Да, я ужасный человек»
«Я сделал подставку для специй, как у Гомера из „Симпсонов“»
«Бабуле было скучно, и она связала мне обновку»
Чем заняться, если у вас отключили интернет
Бонус: «Дети ставят Шекспира дома. Дали роль. После первого грима выяснилось, что китайская гуашь практически не смывается»
Как вы проводите свободное время? Если у вас есть фото вашего нестандартного хобби или снимки, на которых вы не стесняетесь дурачиться, покажите их нам. Давайте поднимем друг другу настроение.