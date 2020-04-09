20 человек, чья буйная фантазия не даст им заскучать ни при каких обстоятельствах

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Некоторые люди мастерски владеют изощренными способами побороть скуку. Например, героям нашей статьи пришло в голову сыграть в карты с петухом, превратить себя в произведение искусства и даже прооперировать банан.

Команда AdMe.ru тоже отличается недюжинной изобретательностью, но мы признаем, что нам есть чему поучиться у этих гениев. В конце статьи вас ждет бонус — доказательство того, что у любой блестящей идеи могут быть побочные эффекты.

«Мой 23-летний брат решил сбрить волосы и бороду, чтобы выглядеть старше»

«Последнее предупреждение... Вам лучше спрятать своих подружек».

Зато этот парень не сбрил свою бороду, а нашел ей неожиданное применение

Животные становятся умнее с каждым годом, и вот еще одно тому подтверждение: с ними можно играть в карты

«Я и мой парень потратили целый день на создание художественной галереи для нашей песчанки»

Надпись на объявлении: «Пожалуйста, не жуйте».

«Хозяин съемной квартиры разрешил мне красить стены»

«Женщина с птицей» Пикассо на современный лад

«Моя мама увлекается изготовлением керамических масок. А вот что делает мой папа, когда ему скучно»

«Приготовил новое блюдо: яйцо с яйцом»

«Я создал гибрид банана и ананаса хирургическим путем. Назову его бананас»

«Мы путешествовали, как только могли»

Истинного покорителя горных вершин ничто не остановит

Ныряльщик в полной экипировке. Но ласты он все-таки решил не надевать

«Наш сосед каждый день выгуливает собаку в таком виде»

«Я люблю изобретать бесполезные штуковины. Поэтому я создал жалюзи для онлайн-совещаний»

«Я отделил кофе, сухие сливки и сахар. Это заняло 37 часов, 19 минут и 41 секунду»

«Жена попросила мороженое. В ее стаканчике — вареная фасоль. Да, я ужасный человек»

«Я сделал подставку для специй, как у Гомера из „Симпсонов“»

«Бабуле было скучно, и она связала мне обновку»

Чем заняться, если у вас отключили интернет

Бонус: «Дети ставят Шекспира дома. Дали роль. После первого грима выяснилось, что китайская гуашь практически не смывается»