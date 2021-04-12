20+ нелепых причин, из-за которых родители ходили в школу на ковер
Школьные годы — огромная и насыщенная часть нашей жизни, с этим не поспоришь. В ней были свои печали, радости и перемывание косточек тому самому мальчику из параллельного класса. Вот только за всеми страстями стоит грозный надзор, который вполне может и родителей в школу вызвать. По настоящему поводу или лишь надуманному.
Мы в AdMe.ru с интересом погрузились в обсуждение пользовательницы твиттера под ником Ksandra_a, где люди рассказали о том, что их родителей могли вызвать в школу и за хитовую песню про обед в столовой, и просто за любовь к прогулкам. И мы уверены, что нашим читателям тоже есть что вспомнить. А в конце мы приготовили историю о том, что и в частных школах бывают свои тараканы.
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Самый первый раз вызвали с криками: «Ваша дочь торгует готовыми домашками и за деньги решает чужие варианты на контрольных!»
— И что ты можешь сказать в оправдание? — спросила мама у меня.
— Не хотят учиться — пусть платят, — с каменным лицом выдала я.
Выражение лица завуча было неповторимым. © Frognicorn / Twitter
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Когда учительница сообщила о внезапной контрольной, я так разозлился, что снес с ноги парту и сообщил, что лучше пойду поем в буфете, потому что ТАК с людьми поступать просто нельзя. © MrSa1em / Twitter
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Моих в 3-м классе вызвали за то, что я приставала к мальчикам. © Ksandra_a / Twitter
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Я печатал фотографии со Шварценеггером, Сталлоне, «Звездными войнами», с ниндзя и продавал в школе. Очень хорошо шел бизнес. В 1988 году я продавал на 3–5 рублей в день. Вызвали батю, поговорили и запретили продавать на территории школы. Я начал толкать негативы по 10 рублей за пленку мелким дилерам. © Kirill54 / Twitter
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Я до 6-го класса училась в школе, в которой работала мама. То есть даже далеко ходить было не нужно. А с мамой у нас прекрасные отношения, и, когда очередная учительница грозилась ей пожаловаться, я говорила: «И что?» Она злая шла к маме, на что та отвечала так же: «И что?» © _frugasm / Twitter
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За то, что просила показать устав школы, в котором было бы указано, что я не могу носить бесцветный пирсинг. © avenzpocebe / Twitter
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Вызвали в 9-м классе за то, что я перевожу тексты на английском устно, а не письменно. Но у меня есть история получше. Родителей моей подруги вызвали, потому что она слишком часто отвечала на уроках. © GulyaykinaLady / Twitter
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Родители в школу не ходили, но меня к директору вызывали за то, что на продленке я не проводила время за партой, делая уроки, а мирно гуляла в школьном дворе, как нормальный ребенок, который не может без движения сидеть за партой 10 часов.
Когда охранник затаскивал меня внутрь, я цеплялась за решетку, а он отдирал меня от нее и заносил в школу. Но потом я обнаружила, что можно сидеть в кабинете информатики и все эти часы играть в игры. © ***lo4ka / Twitter
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Это было во 2-м классе. Мою маму вызвала учительница по причине того, что я все время говорила фразы «Какой ужас!» и «Кошмар». © fanernst1 / Twitter
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В 1-м классе нагнали за то, что я уже умею писать и читать и в прописях вместо частей букв пишу их сразу целиком. Вызвали родителей, перевели во 2-й класс. © AeronVl / Twitter
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За то, что в 4-м классе продавала одноклассникам фигурки оригами из голографической бумаги. Успела поднять на одноклассниках 309 рублей, пока не закончился один цвет и девочка, которая его хотела, не нажаловалась классной — мол, я ее обманула. Кстати, деньги после выговора у меня забрать забыли. © catvilder / Twitter
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Я всего-навсего сделала 2 фигуры по черчению, как и сказала учительница (в моем дневнике было записано), но она настаивала, что нужно было 3. Я с ней поспорила, в ответ она назвала меня хамлом, выгнала с уроков и вызвала мать в школу. К слову, кроме меня даже никто не подготовился. © mississadness / Twitter
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Это было 8 или 9 сентября: я заявил, что все, что нам рассказывает классный руководитель, знаю и больше ходить сюда не намерен. © djxtrees / Twitter
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В 1-м классе мы делали поделку — цветочек, но у меня ничего не получалось. И вот уроки уже закончились, нам сказали собираться, но я же еще ничего не сделала! Так что не нашла ничего лучше, чем приклеить себя к парте клеем ПВА и кричать, что не уйду, пока не закончу. © connoreika51 / Twitter
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Моих не вызывали, но однажды классная звонила моей маме и жаловалась, что я на последней парте продавала игрушки из киндер-сюрпризов. Гениальным бизнесменом я пробыла 3 перемены, но это того стоило. © mon_counsellor / Twitter
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В 4-м классе вызвали родителей в школу, потому что на тесте (нечто вроде теста IQ) набрала баллов больше, чем все дети в параллели. А отличницей я не была, значит, ленилась все это время (такой вывод сделали учителя). © mmmmmmmmm_ddddd / Twitter
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Cочинила оскорбительную песенку про манку с комочками, которой нас кормили на завтрак. Преподавателям такое словотворчество не понравилось, но я продолжила свою борьбу и в следующий раз, чтобы не есть резиновую котлету, спрятала ее в стакан с компотом. © jen_rosetal / Twitter
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Училась в 6-м классе. Как-то после уроков пошли с одноклассниками кататься с горки. Горка была перед окнами классного руководителя. На следующий день она вызывает мою маму в школу и при мне ей говорит: «Наш класс очень вредный, но больше всех выделяется ваша дочь. И я не удивлюсь, если она в 15 лет принесет вам в подоле». Оказалось, что когда я каталась с горки на ногах, мальчик ухватился за мою шубу, и мы вместе скатились. Вот такие были бдительные учителя. © Подслушано / Vk
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Когда сын учился в 4-м классе, нашел у меня книгу «Язык телодвижений». Книга эта его захватила. Особенно понравилась глава о взгляде уверенного в себе мужчины. Естественно, он сразу начал практиковаться. И уже назавтра меня вызвали в школу с великолепной претензией: «Ваш сын смотрел на учительницу». © Подслушано / Ideer
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Знакомых вызвали в школу. «Вы в курсе, что ваша 14-летняя дочь встречается со взрослым мужчиной?» У родителей в глазах немой вопрос, учительница продолжает: «Вы ее инстаграм видели?» — и показывает фотки, где дочь селфится с солидным таким мужчиной. А дочь занимается волонтерством, и тем мужчиной был мэр города, который бывает на важных городских мероприятиях. © Подслушано / Ideer
Бонус
- Посоветовали отдать ребенка в частную школу. Дорого для матери-одиночки, но на образовании решила не экономить. Как-то вызвали в школу и рекомендовали посетить психиатрическую клинику, потому что дочь слишком замкнута. Я в слезах несколько дней. На работе все рассказала подруге-коллеге, она меня пожалела и посоветовала забрать ребенка из этой школы и отдать в обычную. Так я и сделала. А потом вдруг произошло чудо! Всего через несколько месяцев дочь снова расцвела, завела друзей и даже начала ходить на школьный кружок информатики. Сейчас ей 14, она невероятно умна и развита не по годам. Боюсь представить, что было бы, поступи я иначе. © Подслушано / Vk
А ваших родителей вызывали в школу? Признавайтесь, что вы вытворяли?