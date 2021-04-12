20+ нелепых причин, из-за которых родители ходили в школу на ковер

Родители в школу не ходили, но меня к директору вызывали за то, что на продленке я не проводила время за партой, делая уроки, а мирно гуляла в школьном дворе, как нормальный ребенок, который не может без движения сидеть за партой 10 часов.

Когда охранник затаскивал меня внутрь, я цеплялась за решетку, а он отдирал меня от нее и заносил в школу. Но потом я обнаружила, что можно сидеть в кабинете информатики и все эти часы играть в игры. © ***lo4ka / Twitter