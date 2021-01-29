20 человек, чьи предки сберегли для них настоящие сокровища из прошлого

Старые вещи не какая-то рухлядь. Это сохранившиеся до наших дней кусочки истории. Они показывают, как жили люди десятилетия или даже столетия назад, что они любили и сберегли, чтобы передать потомкам. Возможно, эти предметы ничего и не стоят сегодня, но своим владельцам они совершенно точно дороги как память.

Мы в AdMe.ru с интересом просматриваем фотографии людей, которые решили показать всему миру свои маленькие семейные реликвии. И мимо этих у нас пройти не получилось.

«У моей мамы есть два пылесоса от одной компании с разницей в возрасте почти 100 лет»

«У моих дедушки и бабушки много лет хранились эти перчатки. Я никогда о них не спрашивал. А потом оказалось, что они подписаны Мухаммедом Али»

«Мама передала мне карманные часы своего дедушки, они примерно 1900 года выпуска. 50 лет они пролежали в комоде, но все равно работают исправно»

«Сумка из 1950-х. Она принадлежала моей прабабушке»

«Этот деревянный сундук стоит в новом доме моих родителей. На нем вырезана дата — 1775 год. А внутри они хранят игрушки»

«Письма, которые мои бабушка и дедушка писали друг другу во время Второй мировой войны. Дедушка тогда служил в армии, и они только недавно поженились»

«У моего дедушки в сарае стоял „Шевроле“ 1929 года»

«Мама подарила мне прапрабабушкину соковыжималку. Ей лет 80, если не больше»

«У моих бабушки и дедушки в сарае есть вот такой старый телевизор General Electric»

«У моего прадедушки была собственная автомастерская, и ее номер телефона состоял всего из двух цифр»

«По словам моего отца, эта деревянная штуковина — емкость для спичек. Такие раздавали клиентам с целью рекламы, чтобы они держали их у себя на кухне рядом с дровяной печью и в случае чего всегда знали, к кому обратиться».

«Нашел механический калькулятор своего дедушки. Он все еще работает, и даже стилус сохранился»

«У моих бабушки и дедушки до сих пор хранится оригинальный контракт на дом в родной деревне прабабушки. А подписал его прапрадед моей прабабки»

«Этот старинный стакан с гравировкой ручной работы моя бабушка получила в подарок в день своей свадьбы около 55 лет назад. Теперь им пользуется моя мама»

«Очень старый итальянский паспорт, который мы нашли в доме моего дедушки. В нем есть штампы, датированные 1920-ми годами»

«У моих бабушки и дедушки есть все номера журнала National Geographic начиная с февраля 1921 года»

«Эти часы стоят в гостиной моей бабушки. Им больше 100 лет»

«Школьные учебники моего прапрадедушки. Самый старый из них датирован 1860 годом»

«Масляная лампа конца 1700-х годов, принадлежащая моей бабушке. Она все еще работает»

«Сборник сочинений Эдгара По. Его в 1898 году подарили моим прадедушке и прабабушке»

«Бабушка подарила мне свой тостер 40-х годов. Да, возни с ним чуть больше, но тосты он делает восхитительные»