20+ человек, которые не привыкли подстраиваться под общие правила

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жизнь не перестает нас удивлять, каждый раз выдумывая новые способы заставить всех улыбаться. Наверное, именно поэтому нам так интересны люди, которые живут по своим правилам и идут непроторенной дорогой. Особенно крутым нам показался изобретательный преподаватель философии.

AdMe.ru нашел фото, создателям и героям которых хотелось бы сказать спасибо за находчивость.

«У моего соседа есть две одинаковые машины, покрашенные точно противоположно друг другу»

Этот парень в камуфляже и спецодежде. Видим и невидим одновременно

Если верить интернету, то с помощью содержимого этих чемоданов можно излечить все болезни

Лайфхак, как можно легко и бесплатно удивить девушку на свидании

Хотелось бы взглянуть на этого капитана дальнего плавания

Ход, к которому явно никто не был готов

Эти парни определенно знают, чего хотят от жизни

У него свои законы физики

Метод, который заслуживает патента

Так выглядит настоящий мужской шопинг

«Вчера кто-то вломился в мою машину. Ничего не пропало, просто пожевали все мои жвачки и положили обратно в упаковку»

В этом ресторане используют фотографии арестованных знаменитостей вместо обычных номеров, обозначающих заказ

Пока мы живем в 2018-м, она уже в 3018-м

Парень, который добьется в жизни большего, чем сын маминой подруги

«Дети хотели сыграть со мной в прятки и думали, что с легкостью найдут меня. Что ж, получайте»

Когда не привык жить как все

Такой дерзости мы еще не видели

«Если вам от меня ничего не нужно, то я всегда готов вам помочь»

«Мой отец делает селфи с каждой встретившейся ему собакой»

«Просто мой дядя оформил в рамочку хлопья»

«Показала своему дедуле парочку мемов, и они ему так понравились, что он распечатал их, чтобы отправить друзьям по почте»

А кто из героев этой подборки смог удивить вас больше всего?