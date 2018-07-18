20+ человек, которые не привыкли подстраиваться под общие правила
Жизнь не перестает нас удивлять, каждый раз выдумывая новые способы заставить всех улыбаться. Наверное, именно поэтому нам так интересны люди, которые живут по своим правилам и идут непроторенной дорогой. Особенно крутым нам показался изобретательный преподаватель философии.
AdMe.ru нашел фото, создателям и героям которых хотелось бы сказать спасибо за находчивость.
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А кто из героев этой подборки смог удивить вас больше всего?
Фото на превью godfathergfy / pikabu