20+ человек, которые точно знают, что на ошибках учатся. И у них уже есть степень магистра провалов

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Все люди совершают ошибки, и это абсолютно нормально. Только цена у каждой из них своя: над одними оплошностями хочется посмеяться вместе с их автором, а другие сулят серьезные неприятности или финансовые потери.

Мы в AdMe.ru считаем, что право на ошибку имеет каждый, поэтому нашли на просторах сети пользователей, которые не стесняются ни своих, ни чужих провалов.

«Мама заказала для наших двух собак бассейн размера XXL. Вот что пришло. Она клянется, что это была ее последняя покупка онлайн»

«Мой парень только что переделал подъездную дорожку. Доставка FedEx принесла посылку»

«Поднялся на самую высокую гору Северной Европы на высоту 2,5 км, чтобы сделать это фото. Было −10 °C, я снимал на телефон, поэтому не очень хорошо справился»

Чему верить: своим глазам или вывеске?

Никогда еще Йошкар-Ола не была так близка к провалу

«Решил помыть холодильник. Оказывается, в мокром состоянии стекло довольно скользкое»

«Я настроил PS5 и забыл, что поставил PS4 Pro на обогреватель и оставил там на ночь»

«Решили коллеге по офису купить подарочный сертификат в небольшой рыболовный магазин. Грамотности продавца не было предела»

«Моя сестра купила семена, на упаковке которых было написано, что это цветная капуста. Вот что выросло»

Когда одна оговорка учителя дарит человеку прозвище на всю жизнь

«Пошел и купил новый монитор для крутой игры, но уронил его, пока устанавливал»

«Я немного перенервничал на своей свадьбе и в итоге положил туфли в холодильник»

«Случайно выдернул провод наушников, и вот»

Главное — сделать вид, что все понял, и не задавать лишних вопросов

«Вот такой документ нам выдали после прохождения эхоэнцефалографии в детской больнице. „Шапка“ забавная»

«Я пролил отбеливатель на мои новые черные штаны»

Кто-нибудь сохранил номер мастера по ремонту копировальных аппаратов?

«Вот почему я не даю моей девушке меня стричь»

Как стать черным магом за 5 минут

«Я попросила мужа запечатать конверт для отправки по почте»

«Случайно заказал детские кроссовки. К счастью, Ганнер тоже носит Nike 11-го размера»