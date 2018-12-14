20+ человек, чьи эмоции слегка вышли из-под контроля

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У каждого в коллекции любимых фото найдутся те, на которых запечатлен момент неописуемого счастья, досады, удивления или страха. Они нам дороже, чем рафинированные снимки, где мы позируем и выглядим идеально. Лицо молодого папы, который только что перерезал пуповину своему ребенку, реакция полицейского на пробежавшую мышь, слезы в глазах девушки, принявшей предложение руки и сердца, — каждый кадр наполнен эмоциями.

Все герои подборки AdMe.ru своим примером доказывают, что иногда сдерживать эмоции просто невозможно. И не нужно.

«Лицо моего отца, когда я сказала, что он интернет-звезда»

«Мой муж после того, как перерезал пуповину нашей дочери»

Пес этой девушки ходит впервые после лечения

Карусель называется «Счастье», если что

Когда на тебя смотрят такими глазами, невозможно грустить

Заказал доставку — получил отличное настроение на весь день

Когда кто-то на заднем плане рад за тебя больше, чем ты сам

А как выглядело абсолютное счастье в вашем детстве?

«От того, с каким восхищением моя дочка смотрит на Санту, слезы наворачиваются на глаза»

Когда папа снял с доски 3 твоих шашки за 1 ход

«Мама впервые играет в „Марио“»

Прогулка на природе, которая надолго запомнится обоим

«Первая реакция племянника у входа в Universal Studios»

Когда твой любимый магазин игрушек закрывается

Судя по выражению его лица, наушники не очень помогают

Реакция папы 3 дочек на новость о том, что у него родился сын

Когда ты смелый полицейский, но с детства боишься мышей

«Моей сестре не купили леденец»

«Реакция моей дочки на шоколадное мороженое»

Такой восторг от владения автомобилем не каждый мальчик испытывает. А младшая уже осознала, как круто ездить с водителем

Поход в парикмахерскую как средство борьбы со стрессом

Бонус: «Итак, мой пес встретился с Сантой»

Может, и в вашей личной копилке найдется такое же эмоциональное фото или даже круче?