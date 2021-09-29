20+ человек, которые не выглядят на свой возраст, с какой стороны на них ни посмотри
Попытка отгадать чей-то возраст — дело неблагодарное. Если речь не идет о ваших сверстниках (с ними все более или менее понятно) или если вы вдруг не работник паспортного контроля, то эта миссия в большинстве случаев обречена на провал. Причем порой можно ошибиться не на какие-то «дежурные» 2–3 года, а на десятки лет. Как оказалось, людей, чей возраст ну никак не вяжется с их внешностью, гораздо больше, чем нам всем кажется.
Мы в AdMe.ru никак не могли поверить своим глазам, когда узнали истинный возраст 20+ героев нашей сегодняшней подборки. Смогут ли их фото привести в недоумение и вас?
«Мне 31, у меня четверо детей, и люди часто спрашивают, кем они мне приходятся, полагая, что это мои братья и сестры»
«Я в 18 лет и в 33 года. На обоих снимках я без косметики»
«Мне здесь 11 лет. Выгляжу так, словно вот-вот пойду кормить скот, а после усядусь в свое кресло-качалку и буду вышивать крестиком»
«Мой папа в 16 лет, конец 70-х»
«Как в 4 выглядеть на все 40? Ох уж эти портретные снимки 90-х!»
«Мое фото, сделанное в 2010 году. Мне тут 15 лет, а я выгляжу на все 35»
«Я за несколько месяцев до своего 18-го дня рождения. Процесс облысения запущен»
«Блистательная я в 1987 году. На фото мне 16 лет, но такое ощущение, что все 36»
«На этом снимке мне 9 или 10 лет, я играю в гольф в каком-то кошмарном костюме»
«Просто я в 18 лет»
«Кажется, меня до конца моих дней будут просить предъявить документы в магазине. Я в свои 15 лет и сейчас. Мне почти 40!»
«Как вы думаете, сколько мне лет? А если я скажу вам, что мне скоро 19? Есть люди, которые думают, что мне 30»
«В 10 лет я выглядел как 40-летний депрессивный мужик»
«В свои 16 лет с этой бородой и длинными волосами я выгляжу старше своего возраста. Решил, что, если постригусь и побреюсь, буду выглядеть лучше»
«Люди на работе спросили, в каком классе я учусь, а мне как бы 25 лет, а в ноябре будет все 26»
«Это я в 3-м классе»
«В возрасте 14 лет я выглядел как симпатичная девушка. Я парень»
«Меня путают с несовершеннолетней, на деле же мне 34 года»
«Скажем ура подобным фото. Снято в 1994–1995 году. Мне было что-то около 12–13 лет»
«Моя мама опубликовала фото, на котором мне 13 лет»
«Сколько лет вы мне дадите? Что ж, вы почти угадали. Мне 30»
Часто ли вам доводится слышать, что вы не выглядите на свой возраст? Есть у вас в альбомах снимок, на котором вы все равно что обманули время?
Фото на превью cassis-oolong / Reddit, grassmanmattgaming / Reddit
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