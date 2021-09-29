20+ человек, которые не выглядят на свой возраст, с какой стороны на них ни посмотри

Попытка отгадать чей-то возраст — дело неблагодарное. Если речь не идет о ваших сверстниках (с ними все более или менее понятно) или если вы вдруг не работник паспортного контроля, то эта миссия в большинстве случаев обречена на провал. Причем порой можно ошибиться не на какие-то «дежурные» 2–3 года, а на десятки лет. Как оказалось, людей, чей возраст ну никак не вяжется с их внешностью, гораздо больше, чем нам всем кажется.

Мы в AdMe.ru никак не могли поверить своим глазам, когда узнали истинный возраст 20+ героев нашей сегодняшней подборки. Смогут ли их фото привести в недоумение и вас?

«Мне 31, у меня четверо детей, и люди часто спрашивают, кем они мне приходятся, полагая, что это мои братья и сестры»

«Я в 18 лет и в 33 года. На обоих снимках я без косметики»

«Мне здесь 11 лет. Выгляжу так, словно вот-вот пойду кормить скот, а после усядусь в свое кресло-качалку и буду вышивать крестиком»

«Мой папа в 16 лет, конец 70-х»

«Как в 4 выглядеть на все 40? Ох уж эти портретные снимки 90-х!»

«Мое фото, сделанное в 2010 году. Мне тут 15 лет, а я выгляжу на все 35»

«Я за несколько месяцев до своего 18-го дня рождения. Процесс облысения запущен»

«Блистательная я в 1987 году. На фото мне 16 лет, но такое ощущение, что все 36»

«На этом снимке мне 9 или 10 лет, я играю в гольф в каком-то кошмарном костюме»

«Просто я в 18 лет»

«Кажется, меня до конца моих дней будут просить предъявить документы в магазине. Я в свои 15 лет и сейчас. Мне почти 40!»

«Как вы думаете, сколько мне лет? А если я скажу вам, что мне скоро 19? Есть люди, которые думают, что мне 30»

«В 10 лет я выглядел как 40-летний депрессивный мужик»

«В свои 16 лет с этой бородой и длинными волосами я выгляжу старше своего возраста. Решил, что, если постригусь и побреюсь, буду выглядеть лучше»

«Люди на работе спросили, в каком классе я учусь, а мне как бы 25 лет, а в ноябре будет все 26»

«Это я в 3-м классе»

«В возрасте 14 лет я выглядел как симпатичная девушка. Я парень»

«Меня путают с несовершеннолетней, на деле же мне 34 года»

«Скажем ура подобным фото. Снято в 1994–1995 году. Мне было что-то около 12–13 лет»

«Моя мама опубликовала фото, на котором мне 13 лет»

«Сколько лет вы мне дадите? Что ж, вы почти угадали. Мне 30»