20+ человек, чей день мог бы пройти крайне уныло, если бы не парочка мужских выкрутасов
В наше время шутки о том, чем отличаются друг от друга женское и мужское мышление, уже изрядно надоели обеим сторонам. Но, как бы то ни было, наблюдать за выкрутасами мужчин всегда очень интересно. Ведь они и резюме с рекомендациями на «должность» будущего мужа могут составить, и обувь незнакомке почистить. А уж о том, как они реагируют на отчаянные попытки своих женщин намекнуть им на желанный подарок, вообще молчим.
Мы в AdMe.ru просто-таки зачитались подобными откровениями, в которых настоящая брутальность идеально смешалась с непосредственным ребячеством.
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Недавно оставила мужа с нашей новорожденной дочкой и ушла на маникюр. Ему нужно было ее уложить спать, и все. Делала процедуру, на телефон не смотрела, а там уже 8 пропущенных. Возвращаюсь в панике: что и как? Муж лежит на полу в одном положении и не двигается. Я к нему, а он мне: «Пол. Пол скрипит, я не мог шевельнуться, пока она спала» © «Палата № 6» / VK
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Близится 8 Марта, и я, наученная жизненным опытом, зная, что мужчины намеков не понимают, за несколько недель до праздника сказала мужу, что хочу беспроводную клавиатуру. Он сказал: «Окей» — и добавил, что неплохо бы бесшумную, так как я часто печатаю по ночам. Я полезла посмотреть такие клавы в интернете, нашла симпатичную, по хорошей цене, показала ему. Он одобрил, посмотрели вместе еще несколько вариантов и вроде определились. Ну, думаю, вопрос закрыт. Ан нет!
Несколько дней назад мужу понадобилось отправить сообщение с моего компа. Отправил и начал возмущаться тем, какая древняя у меня клавиатура, как неудобно печатать... И тут его осенило! Поворачивается ко мне и с полными гордости глазами говорит: «Я придумал, что подарю тебе на 8 Марта — новую клавиатуру!» © madbirdy / Pikabu
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Гуляем вечером с мужиком после того, как уничтожили гору хинкали. И вот мимо нас пробегает спортивная пара.
Мужик: «Это могли бы быть мы с тобой, но кому оно вообще надо?» © amazingcalf / Twitter
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На кассе мужчина передо мной медленно выкладывает продукты, среди которых один нектарин. Один. Кассирша, пробив все продукты, взвешивает одинокий фрукт, называет сумму, мужчина оплачивает, и, раскидав продукты по пакетам, вручает нектарин продавщице.
Та, слегка засмущавшись: «Это мне?»
Мужчина: «Нет, это вместо того, что я съел. Пусть отнесут на место». © burdalak / Pikabu
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У меня муж вопил: «Да зачем нам чайник с блютусом и примочками?» Угадайте, кто в первый вечер в течение 2 часов играл с чайником в режиме «дискотека». © ienol / Pikabu
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Однажды, еще в школе, во время урока я заболтался со своим другом. Учитель решил для привлечения внимания запустить в мою сторону мелом. А реакция-то у меня ого-го. В общем, я на автомате отбил бросок обратно учителю. Да, из класса меня выгоняли под аплодисменты. © Rutam Udgata / Quora
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Сегодня в у нас в городе бушует ветер и объявлено штормовое предупреждение. Понятно, что холодно и все люди укутаны уже давным-давно в куртки и теплые вещи. Стою, значит, на почте, жду конца света, и вдруг открывается дверь. Входит дедуля лет под 70 с велосипедом в руках. Из одежды на нем шорты, поверх которых, как памперс, надет пакет из продуктового, и кроссы. Дедуля добродушно улыбается и заявляет на всю почту: «Привет, друзья! Погодка — жуть, конечно, но я тут вспомнил, что мне нужна марка. И нет, я не нудист, просто горячий мужчина». © «Подслушано» / Ideer
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Работаю в доставке цветов. К букетам часто подписываем открытки и записки. И есть у нас одна замечательная открытка для подарков без повода, на ней написано: «Просто я люблю тебя и без этих дурацких праздников!» Но, на удивление, чаще всего мы пишем в ней: «С днем рождения, любимая». © «Подслушано» / Ideer
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У нас тогда закончился последний урок, все устали и очень хотели домой. Где-то в коридоре на полу валялся целый апельсин, но это вообще никого не заботило. И вот внезапно пол задрожал и раздался громкий глухой удар. Все обернулись. Посреди коридора на полу сидел очень большой и высокий парень (старшеклассник, наверное), и везде, просто везде были брызги сока. Но вот парень спокойно встает (как бы показывает, что под ним апельсин) и также спокойно и красиво уходит. Просто восхитилась его уровню дзена: будь со мной такое, я бы точно переживала! © Rebecca Yang / Quora
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Десятый час, темно, иду из магазина с пакетами. Рядом мужчина, тоже с продуктами. Вдруг окликает меня: «Девушка, можно я задам вам вопрос как женщине?» Поднапряглась, но кивнула утвердительно. А он робко так продолжает: «У меня тут жена в командировку улетела...» Я морально готовлюсь закидать его овощами и убежать. Но тут — развязка: «А картошку можно в микроволновке приготовить? А то я варить ее не умею...» © «Подслушано» / Ideer
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Сегодня в автобусе пожилой мужчина чистил свои ботинки. Мои ноги были рядом, и он предложил почистить мои сапоги. Я офигела и отказалась. «А в молодости мне девушки разрешали чистить их сапожки. Это вы, молодежь, привередливые стали!» © «Подслушано» / Ideer
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Звонит мужик: «Что не отвечаешь?»
Я: «У меня денег нет на телефоне, интернет вырубился».
Мужик: «Понял».
5 минут спустя снова звонит: «Я тебе денег положил. Зайди на страницу свою!»
Захожу, а там он мне картиночку смешную скинул. Кажется, я ждала его всю жизнь! © Livotovas / Twitter
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Прихожу домой, а в квартире полно народу. Картина маслом: «Муж и его друзья». И чем они занимались? Играли в самолетики! Моими прокладками! В общем, мероприятие закрыла. Мужа послала за прокладками, отругав по ходу дела. Друзей заставила вызвать такси и по домам разъехаться. Сидим с мужем, я все еще злюсь. И тут он ко мне ластится: «Ну одну, пожалуйста!» Ну ладно... Делает самолетик из прокладки и пускает с верхнего этажа. Полетел красиво! Запустила еще один, когда муж был внизу, чтобы поймал его. Так полночи развлекались! © «Палата № 6» / VK
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Еду с мужем на новой машине. Он нарадоваться не может — строгий такой мужчина в деловом костюме с лицом ребенка. Сияет от радости! Поворачивает голову ко мне и так трепетно говорит: «Заедем сейчас на заправку, нужно мою любовь накормить», — и нежно проводит рукой по моим волосам, пока мы стоим на светофоре. А я реально не завтракала почти, проголодалась, но радости было выше крьши, что мой муж такой внимательный. Приехали, муж заправил машину, уселся, и мы поехали дальше. «А как же „накормить свою любовь“?» — раздраженно спрашиваю я. — «Так я „покормил“: полный бак заправил!» Весь день с ним не разговаривала. © «Палата № 6» / VK
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Знакомый парень все пытался начать встречаться со мной. Я отказывала — вежливо, но твердо. В конце концов стала более жесткой и сказала, что ему нужно уважать мои желания и прекратить попытки. А он в ответ: «А ведь можно уважать мои желания и все-таки начать встречаться!» © acnesnowwhite / Reddit
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У нас родился сын! Муж счастлив просто невероятно. Накупил кучу Lego «Звездные войны» — из игрушечных машинок можно автопарк сделать! Не говорю уже о разных говорящих роботах, летающих шаттлах — полкомнаты набито тонной игрушек! Спрашиваю его: «Андрей, зачем ты скупил весь магазин? Нашему сыну 3 месяца, он погремушками играет!» Андрей просто промолчал: слишком занят, собирал из Lego Звезду Смерти. У огромного Хогвартса из Lego появился конкурент! © «Палата № 6» / VK
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Прихожу в мясную лавку, прошу порубить мне мясо. Мясник, 2-метровый мужик в фартуке, жестикулируя топором, отвечает: «Да за такие глаза, как у вас, я готов порубить весь мир!» Это был самый зрелищный флирт в моей жизни. © hovrashe / Twitter
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Общалась как-то с одним пареньком. И вот он красочно рассказывал, как любит прыжки с парашютом, плавание с аквалангом, полеты на вертолетах... Спустя какое-то время я и сама прыгнула с парашютом, после чего паренек мне заявляет:
— Ой, я тебе так завидую!
— Почему? Ты ведь сам часто прыгал.
— Я не говорил, что часто прыгал.
— Подожди, так сколько именно раз ты это делал-то?
— Ни одного. © Anonymous / Quora
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Как-то в конце рабочего дня звонит муж и говорит, что освободился пораньше и уже едет домой: мол, что купить. Я говорю, в магазин сама зайду, а он пусть лучше ребенка из сада заберет. А он: «Ты что? Там же много детей! А вдруг я ее сразу не узнаю, вот позор будет!» Узнаешь, говорю, не переживай. Наша крупная была, на голову выше остальных детей и с огромной шапкой кудрявых волос. С какой гордостью за себя он потом рассказывал, что «сразу узнал свою дочку»! © Гульнара Саидова / Facebook
А у вас в запасе есть своя фееричная история, которая идеально бы вписалась в нашу подборку?