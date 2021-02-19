20+ человек, чей день мог бы пройти крайне уныло, если бы не парочка мужских выкрутасов

Близится 8 Марта, и я, наученная жизненным опытом, зная, что мужчины намеков не понимают, за несколько недель до праздника сказала мужу, что хочу беспроводную клавиатуру. Он сказал: «Окей» — и добавил, что неплохо бы бесшумную, так как я часто печатаю по ночам. Я полезла посмотреть такие клавы в интернете, нашла симпатичную, по хорошей цене, показала ему. Он одобрил, посмотрели вместе еще несколько вариантов и вроде определились. Ну, думаю, вопрос закрыт. Ан нет!

Несколько дней назад мужу понадобилось отправить сообщение с моего компа. Отправил и начал возмущаться тем, какая древняя у меня клавиатура, как неудобно печатать... И тут его осенило! Поворачивается ко мне и с полными гордости глазами говорит: «Я придумал, что подарю тебе на 8 Марта — новую клавиатуру!» © madbirdy / Pikabu