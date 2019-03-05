20+ человек, чей ангел-хранитель отвлекся всего на секунду
Иногда удача берет выходной, и день идет наперекосяк: порвались брюки на самом видном месте, порывом ветра унесло куртку, сочинение попало к преподавателю с шуточной картинкой в конце текста. Главное — отнестись к случившемуся с юмором, даже если покраснел до корней волос.
Герои подборки AdMe.ru на собственном опыте убедились, что неудачи бывают у каждого.
Вот что случается, когда паркуешься рядом с пожарным гидрантом
Погоня за эффектным фото до добра не доводит
«Делал панорамный снимок челюсти и не снял очки»
Лучше бы не спрашивала
«Поделилась с мужем блестящей идеей, как выпить ровно 1 л воды перед ультразвуком»
Похоже, со злоупотреблением кофе нужно завязывать
«Вот такое у меня прекрасное начало дня»
Когда увлекся процессом и не замечаешь ничего вокруг
Ощущение контроля над жизнью — предательская штука
Когда воскресным утром нужно что-то взять на завтрак, а ты все еще спишь
«Только что поняла, что отправила свое сочинение с фотографией хомяка в конце текста. Я просто забыла удалить ее оттуда, вот черт!»
«Моя девушка случайно уронила духи за € 2. Как ни странно, духи остались целы, в отличие от раковины»
Гол не засчитан
Если ты крутой бариста, это не значит, что все дни у тебя удачные
Когда очень спешишь домой в последний рабочий день перед отпуском
«Пыталась снять венчиками крем с ложки»
Совместил приятное с полезным
«На прошлой неделе закончилась гарантия на мой iPhone, и я не стал ее продлевать, потому что ни разу не ронял телефон»
«Хотел сидеть у окна, а оказалось, купил место у стены»
«Собака погрызла AirPods моего друга»
«Работаю в продажах. Собирался открыть дверь 12 нашим покупателям, как вдруг сломался ключ»
Когда умеешь презентовать даже неудачу
Сфоткал? Отлично, следующая!
А что вы делаете, когда что-то идет наперекосяк?
Фото на превью theloneaztek / reddit