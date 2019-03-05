20+ человек, чей ангел-хранитель отвлекся всего на секунду

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Иногда удача берет выходной, и день идет наперекосяк: порвались брюки на самом видном месте, порывом ветра унесло куртку, сочинение попало к преподавателю с шуточной картинкой в конце текста. Главное — отнестись к случившемуся с юмором, даже если покраснел до корней волос.

Герои подборки AdMe.ru на собственном опыте убедились, что неудачи бывают у каждого.

Вот что случается, когда паркуешься рядом с пожарным гидрантом

Погоня за эффектным фото до добра не доводит

«Делал панорамный снимок челюсти и не снял очки»

Лучше бы не спрашивала

«Поделилась с мужем блестящей идеей, как выпить ровно 1 л воды перед ультразвуком»

Похоже, со злоупотреблением кофе нужно завязывать

«Вот такое у меня прекрасное начало дня»

Когда увлекся процессом и не замечаешь ничего вокруг

Ощущение контроля над жизнью — предательская штука

Когда воскресным утром нужно что-то взять на завтрак, а ты все еще спишь

«Только что поняла, что отправила свое сочинение с фотографией хомяка в конце текста. Я просто забыла удалить ее оттуда, вот черт!»

«Моя девушка случайно уронила духи за € 2. Как ни странно, духи остались целы, в отличие от раковины»

Гол не засчитан

Если ты крутой бариста, это не значит, что все дни у тебя удачные

Когда очень спешишь домой в последний рабочий день перед отпуском

«Пыталась снять венчиками крем с ложки»

Совместил приятное с полезным

«На прошлой неделе закончилась гарантия на мой iPhone, и я не стал ее продлевать, потому что ни разу не ронял телефон»

«Хотел сидеть у окна, а оказалось, купил место у стены»

«Собака погрызла AirPods моего друга»

«Работаю в продажах. Собирался открыть дверь 12 нашим покупателям, как вдруг сломался ключ»

Когда умеешь презентовать даже неудачу

Сфоткал? Отлично, следующая!

А что вы делаете, когда что-то идет наперекосяк?