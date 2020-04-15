20+ человек, чье столкновение с техническим прогрессом дало крайне неожиданный результат

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Сегодня мир стремительно развивается, и даже самые продвинутые люди не успевают за бегом времени. Хотя многие прогнозы о летающих автомобилях, телепортах и восстании роботов не сбылись, процесс сильно повлиял на наш быт. Но и те, кто далек от техники, и те, кто на «ты» с новомодными гаджетами и приложениями, часто сталкиваются с курьезами и неожиданностями.

Мы в AdMe.ru убеждены, что в наш цифровой век всегда находится много поводов для шуток. Герои нашей сегодняшней подборки — люди, вступившие в неравный бой с современными технологиями.

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А какие сюрпризы преподносили вам достижения науки и технологий?

Фото на превью Broncozavr / pikabu

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