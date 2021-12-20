20 человек, чье обостренное воображение не дает им покоя ни днем ни ночью

В детстве наше воображение очень бурное: обычные вещи для нас могут быть и космическими кораблями, и воздушными замками, и различными чудищами. С возрастом оно становится обычно не таким ярким, но у некоторых людей вовсе не меняет своей интенсивности. Именно такие уникумы видят в перце Распределяющую шляпу Хогвартса, крокодила в дереве или Млечный Путь в камне.

Мы в AdMe.ru считаем, что с такой фантазией скучать некогда, и герои нашей подборки тому доказательство.

«Я тебя съем, но сначала скажи, на какой факультет Хогвартса ты меня определишь»

«Заметил это, когда отмерял кусочек древесины»

«Блюдо, которое я заказал, похоже на Гомера Симпсона!»

«Горшок с растением также подставка для моих очков. Получилось забавно»

«Раковина в доме моего дяди похожа на лицо человека с насморком»

«Мое масло похоже на сову»

«Тень нашей собаки похожа на миниатюрного быка»

Лед на бетонном блоке выглядит как какое-то насекомое или бактерия

Дерево, похожее на венчик

«Эти столики будто бы рады меня видеть»

«Мой отец срезал ветку с этого дерева у себя во дворе лет 25 назад. И теперь на нем красуется Око Саурона»



«Дверной звонок моего друга выглядит как счастливый ленивец»

Крошка от блинчика похожа на креветку

Корень дерева, похожий на голову аллигатора

«Нашел морской камешек, похожий на Млечный Путь»



Просто редька с ножками

«Я положил наушники, а их шнур почти превратился в скрипичный ключ»



След от воды из ливневой канализации в этом железнодорожном туннеле похож на силуэт человека



Этот дом будто чем-то озадачен

«Я нашла огромный гриб, который выглядит как мини-копия Луны»