20 человек, чье ироничное отношение к себе покорило интернет

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Социальные сети приучили нас к тому, что миру нужно демонстрировать улучшенную версию самого себя. Если выкладывать фото, то без изъянов, если делиться цитатами, то только отборными. И во всей этой гонке тщеславия многие из нас совсем забыли, что порой, чтобы получить многочисленные лайки и репосты, достаточно просто не бояться быть смешным. Например, взять и подшутить над собой или над ситуацией, в которую вас угораздило попасть.

AdMe.ru не смог пройти мимо фото 20 человек, для которых отпустить шутку в свой адрес также просто, как поймать рыбу в бочке.

1. «Чувствовал себя азиатской грушей, когда делал ЭЭГ»

2. «Не обращайте на меня внимания, я тут просто буднично похищаю свою же куклу Барби. Фото сделано в 1996–1997 году»

3. «Присматриваю за котом пожилой женщины, у которой в рамке стоит ее фотография, сделанная при аресте. Она та еще штучка»

4. Мужчины поймут

«Не бездомный. Жена в супермаркете больше двух часов. Пожалуйста, помогите.»

5. «В школе я рассказывала всем, что у меня есть парень, который старше меня и работает моделью. Это было мое доказательство»

6. «Когда в 19 ты можешь позволить себе купить последний iPhone. Тяжелый труд всегда окупается»

7. «Фото, которое я сделала своему жениху, и фото, которое он сделал мне»

8. «Отличная футболка! — говорили они. — Тебе очень идет!»

9. «Я надеялся, никто не заметит, что я потерял весло»

10. «Жена отвергла мои варианты объявления о рождении нашего малыша»

11. «Надеюсь, у парня, которого я встретила у Эйфелевой башни и попросила поцеловать меня, чтобы сделать фото, как будто у меня была романтика в Париже, все хорошо»

12. «Мне понадобилось более 20 лет жизни на этой планете, чтобы выяснить, что лоси до жути большущие»

13. «Сразу после того, как я сказала: „Я собираюсь сделать это всего раз, так что смотри не прозевай идеальный момент для фото“»

14. «День благодарения начался с того, что я ощутила острые боли в области живота. Выяснилось, что у меня киста яичника. Но чтобы поддержать дух праздника, вот вам я под воздействием морфина»

15. Футболка на все случаи жизни

«Расслабься, гринго, я не нелегал».

16. «Жизнь — сложная штука, когда в 7 лет ты выглядишь как 42-летняя беззубая женщина в деловом костюме»

17. «Каково иметь дома бильярдный стол: ожидание и реальность»

18. «До сих пор не могу поверить в то, что как-то раз мама заставила меня нарядиться кальяном на Хеллоуин. О чем она только думала?!»

19. «Руки прочь от моей корзины!»

20. Когда у твоего препода отменное чувство юмора

Бонус: в Японии Папе Римскому подарили накидку с его аниме-портретом. Она ему понравилась, и он ее примерил

Умеете ли вы посмеяться над собой? Как считаете, это качество врожденное или его можно приобрести?