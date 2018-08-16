20+ человек, чье «идеальное преступление» обернулось полнейшим фиаско

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Как часто блестящие на первый взгляд задумки оборачиваются полнейшим провалом? Нам хочется надеяться, что не слишком. И все же, если вас иногда внезапно посещает мысль о том, что ваша последняя идея — это лучшее, что только можно было вообразить, пожалуй, стоит остановиться и посмотреть на себя со стороны, иначе велик риск оказаться на месте героев этой фотоподборки.

AdMe.ru предлагает внимательно изучить эти 24 фотографии, герои которых решили испытать судьбу, и испытание это провалилось.

Когда решил, что нашел легкий способ получить игрушку

Когда за кадром остается самое интересное

Когда хочется сделать клевое селфи, но под рукой лишь iPod

«Это iPod без камеры».

Тот момент, когда хотел впечатлить девушку, но понимаешь, что точно уйдешь с этой вечеринки один

А кому-то ведь приходят штрафы за этого парня

Немного йода и краски, и твой живот готов к лету на все 8 кубиков

Когда твои покрышки лучше всего подойдут к красному вину и пасте

Даже реальность не может устоять против соблазнительных форм этой красотки

Когда делаешь вид, что летишь домой на частном самолете, но правда все равно выходит наружу

Решил отдохнуть у бассейна... без бассейна

Когда точно знаешь, какое фото выложишь в Instagram, а какое попытаешься вместе с телефоном сжечь в ближайшей печи

Ловкость ног и никакого фотографа

Когда хочешь показать родителям, что ты наконец сделал ремонт у себя дома

Одно движение — и ты чемпион мира по баскетболу

Тот момент, когда хочешь, чтобы твои фотки были не хуже, чем у английской королевы

Удивительные заброшенные качели на берегу океана. Хотя, пожалуй, не такие уж и заброшенные

Когда делаешь селфи и демонстрируешь недовольство пробками на дороге, но забываешь про отражение в очках

Решил газануть на перекрестке, чтобы произвести впечатление на окружающих, — будь готов вызывать эвакуатор

Когда рядом парень, который тебе очень нравится, и нужно показаться суперзанятой и неприступной

Кажется, ему лучше не учить людей парковаться

«Присоединяйтесь к нам, чтобы научиться отлично парковаться».

Когда в душе ты безбашенный экстремал, но и родителей огорчать не хочешь

«Думаю, настало время перестать экономить и заказывать наушники на AliExpress»

Когда хочешь выехать на природу, чтобы побыть в одиночестве, но получается сделать это только на фото

Скоро твой день рождения, но подарок, который ты хочешь получить, слишком дорог? Пускай в ход коварство