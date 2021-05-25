20 человек, чье чувство юмора покруче антидепрессантов

Без чувства юмора каждому из нас было бы нелегко: оно позволяет справляться с проблемами и сложными задачами, не терять оптимизма и, конечно, находить единомышленников. Ведь с улыбкой на лице и парой крутых идей в запасе можно добавить красок даже в самый обычный день.

Люди, которые дают волю шуткам и не стесняют свой особый взгляд на мир, умеют поднимать настроение и себе, и другим. Мы в AdMe.ru, как и герои этой статьи, всегда готовы это подтвердить.

«Сестра сказала: „Ты сможешь пробежать со мной полумарафон! Это не так уж плохо!“»

Когда ожидания разбиваются о жестокую реальность

Тетка торгует рыбой, рассказала такую историю.

Есть у нее постоянный клиент, интеллигентный мужчина, часто звонит, чтобы уточнить наличие. А недавно говорит:

— Девушка, вы у меня в телефоне «Рыба» записаны, давайте поближе познакомимся. Как вас зовут?

— Люция.

— Отлично! Запишу вас «Люция Рыба»... © Lobotomist / Pikabu

«Мы сделали около 100 фото, но это все равно оказалось самым „лучшим“...»

«Мне подарили такой нож для пиццы, потому что я катаюсь на одноколесном велосипеде. Маленькие ножки обезьяны поднимаются и опускаются, когда вы режете пиццу»

«Игрушечные глазки что угодно сделают веселее»

«Я была уверена, что это кошка»

Кажется, невозможно покрасить подъемный кран еще круче

Когда не захотел переплачивать за доставку из магазина

«Кто-то дорисовал глаза этим канализационным отверстиям»

«Выглядит так, будто сосед нанял лучших сантехников, которых только смог найти»

«Проверяю домашку. Студент заботливо подписал, что говорит коровка, барашек, свинья. Наверное, для того, чтобы я не забыла»

«Посмотрите, какую открытку я во 2-м классе нарисовал маме»

«Нашел это в квартире, которую я арендовал через Airbnb»

«Огоньки во внутреннем дворике. Были тут 9 лет, но я до сих пор не знаю, для чего они».

«Мое первое собеседование после того, как меня уволили с предыдущей работы. Удобно!»

«Наконец нашла лосьон с подходящим ароматом»

«Лосьон для рук и тела с запахом, хм, с запахом ничего».

«Кажется, я нашел идеальное место для Губки Боба»

«Дочь хотела построить крепость. Но мне было лень...»

«Только после того, как сделал фото, я понял, что еще и добавил цилиндр к этому веселому лицу»

«Я работаю в пиццерии. Начальник сказал, что эта штука напомнила ему обо мне»

«Песзилла»