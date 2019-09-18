20+ человек рассказали секреты своих профессий, которые надолго лишили нас покоя

Занимаюсь химическими и микробиологическими исследованиями. Большинство бытовых чистящих средств состоят из отбеливателя, уксуса или перекиси водорода с добавлением некоторых веществ. Гораздо проще и дешевле иметь под рукой именно их, а не набор из разных средств. Также могу посоветовать пищевую соду. © Spriggyplayswow

Я пожарный и могу посоветовать 3 простые вещи, помимо очевидных правил безопасности. Во-первых, имейте детекторы дыма и угарного газа в доме. Во-вторых, плотно закрывайте все двери, когда спите или находитесь вне дома. В-третьих, убедитесь, что ваши дети знают, куда позвонить и какой адрес продиктовать, если вас не окажется дома. Также всегда имейте запасной вариант, где можно будет временно поселиться, если ваше жилье сильно пострадает. © -v-fib-