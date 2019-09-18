20+ человек рассказали секреты своих профессий, которые надолго лишили нас покоя
У каждой отрасли или компании есть свои секреты, будь то темные тайны или истины, которые следовало бы знать каждому. Выяснить что-либо о них зачастую можно лишь изнутри или расспросив представителя организации. Пользователь Reddit задал вопрос: «Назовите истину, известную вам из-за вашей профессии, но которую следовало бы знать каждому», и многие ответы оказались неожиданными.
AdMe.ru выделил самые популярные советы и откровения пользователей. Многое из этого является конфиденциальной информацией, которую могут разглашать только бывшие работники.
- Я работал в спа-салоне. Мы использовали обычную английскую соль и растительное масло для скрабов, которые продавали за $ 65. © captnfirepants
- Я работал на заправке. Когда резервуары с использованным моторным маслом заполнялись, меня просили выливать все это на землю за зданием. Галлон такой жидкости может испортить миллион галлонов воды. © Llamakhan
- Работаю в IT и могу с уверенностью сказать, что перезагрузка компьютера или телефона устранит почти любые возникшие ошибки. © AlbaDdraig И пожалуйста, не врите, что вы уже его перезагрузили: это сбивает с толку техников. © RudeMutant
- Будьте заинтересованным, а не интересным. Я работал в киноиндустрии и много общался с актерами. Один из лучших навыков, которые может дать вам сцена, — не умение выглядеть круто и эпично, а умение вслушиваться и замечать детали. Но это помогает и в реальной жизни. Вы делаете людей счастливыми, если внимательны к ним, замечаете каждую деталь, помните, что они любят и что ненавидят. © horrorflicks
- Нет смысла просить нас, сотрудников продуктовых магазинов, посмотреть наличие чего-то на складе. Мы просто зайдем туда, постоим 30 секунд, а потом выйдем, сказав, что продукт закончился. © laughtoutloud
- Зоомагазин. Мы знали цены на всех собак наизусть. Но когда нас просили подобрать кого-то в пределах конкретной суммы, мы приводили собаку значительно дороже, чтобы клиент поиграл с ней. Потом мы говорили, что якобы ошиблись с ценой, но покупатель уже не мог расстаться с животным и платил сквозь слезы. © 2muchpain
- Я работаю в СМИ. Репортеры всегда нуждаются в историях: это их хлеб. Если у вас есть какая-то проблема, например недобросовестный арендодатель или криворукий подрядчик, то огласка в большинстве случаев решит проблему. © Zoomin-Enhance
- Я работал преподавателем и многому научился. Я бы хотел, чтобы каждый знал, что по мере взросления ребенка вы должны быть в первую очередь родителем, а не другом. Им нужно пережить неудачи со всеми их последствиями, и они должны быть привлечены вами к ответственности за свои действия. Дружить вы сможете, когда они станут взрослыми и ответственными людьми. © inkishworks
- При ремонте мебели мы часто используем обычные маркеры, чтобы скрыть царапины. Конечно, мы тщательно подбираем цвет, но это по-прежнему обычные маркеры. © HippieJesus13
- Я фермер. Почти каждый продукт сделан из сырья с одних и тех же полей, независимо от того, есть ли на нем стикеры «100 % натуральный» или «без ГМО» или нет. Это лишь схема для поднятия цен. © Ohio4455
- Раньше я работал в сфере ухода за кожей. Себестоимость всех этих хваленых продуктов не более $ 2, но продаются они по $ 20–150. Всегда удивляло, сколько людей готовы раскошелиться на эти чудо-препараты со змеиным ядом и вулканической глиной. © DWeb338
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Я стоматолог. Самый дешевый способ сэкономить на дорогих стоматологических процедурах — всего лишь чистить зубы 2 раза в день. Используйте мягкую щетку и забудьте про отбеливающую пасту, так как в ней содержатся абразивные материалы, которые испортят вашу эмаль. Естественный цвет зубов совсем не такой, какой вы видите у телезвезд. © LuckyNumberEleventy
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Я работаю в скорой помощи. Во-первых, вакцинируйте себя и детей! Во-вторых, ваш бодипозитив портит нам с коллегами спины, потому что приходится таскать вас на носилках. Так что питайтесь здоровой пищей и ходите в спортзал — почувствуете себя намного лучше. © OneAussieMan777
- Я ремонтирую кузова автомобилей после аварий. Почему-то многие считают, что большой автомобиль безопаснее маленького, но это не так. Последствия уже случившейся аварии зависят от многих обстоятельств, не только от размера кузова. Однако большими машинами труднее управлять: они медленные, менее проворные и имеют длинный тормозной путь. А еще чем выше машина, тем легче она перевернется. © morallycorruptgirl
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Я работаю на радио. Все эти конкурсы, прямой эфир со слушателями, интерактивные радиопередачи — игра актеров. Можете даже не пытаться звонить. © nascarfan624
- Я работаю на складе картофеля. Просто хочу сказать, что пюре быстрого приготовления и чипсы делают из плохого картофеля, который будет трудно продать сырым. © bradyhyns
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Работаю в ресторане. Мыть мясо опаснее, чем не мыть его. Мытье загрязнит всю раковину и пространство вокруг нее. Ни один авторитетный ресторан не делает этого, так как данное действие не приносит почти никакой пользы. © Ceekid
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Несколько лет я подрабатывал на ежегодной ярмарке. В начале дня организаторы игр специально позволяют людям выигрывать, чтобы они ходили с призами и рекламировали их до конца дня. © 77remix
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Дети с серьезными поведенческими проблемами — это не просто маленькие гады. Это люди, которые, скорее всего, пережили травму, которая вам и не снилась. Я ухаживаю за детьми на работе. © tewilly
- Когда у вас появится новый домашний компьютер, создайте одну учетную запись с правами администратора (Супермен), а вторую — с обычными (Кларк Кент). В обычной жизни пользуйтесь второй, а Супермена оставьте для таких вещей, как установка программ или устройств. Этот небольшой лайфхак серьезно повысит уровень защиты вашего компьютера от взлома и вредоносных программ. © CySnark
- Воспитатель в садике. Ваши дети рассказывают нам почти все, что происходит в вашем доме. © gingerjedi3
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Занимаюсь химическими и микробиологическими исследованиями. Большинство бытовых чистящих средств состоят из отбеливателя, уксуса или перекиси водорода с добавлением некоторых веществ. Гораздо проще и дешевле иметь под рукой именно их, а не набор из разных средств. Также могу посоветовать пищевую соду. © Spriggyplayswow
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Я пожарный и могу посоветовать 3 простые вещи, помимо очевидных правил безопасности. Во-первых, имейте детекторы дыма и угарного газа в доме. Во-вторых, плотно закрывайте все двери, когда спите или находитесь вне дома. В-третьих, убедитесь, что ваши дети знают, куда позвонить и какой адрес продиктовать, если вас не окажется дома. Также всегда имейте запасной вариант, где можно будет временно поселиться, если ваше жилье сильно пострадает. © -v-fib-
- Ваши рекламные объявления, листовки, сайты и другие материалы нуждаются в том, что мы, дизайнеры, называем «пустым пространством». Это пустые области изображения, которые необходимы, чтобы оно не казалось перегруженным. Глазам нужны участки, на которых они могут отдохнуть. © VoltasPistol
Может, и вам есть что рассказать о своей профессии?