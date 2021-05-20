20+ человек без стеснения рассказали, с чем им приходится сталкиваться на работе

У каждого на работе есть свои нюансы, иногда они приятные и милые, иногда — очень странные и не всегда очевидные для клиентов «по другую сторону баррикад». Но именно за такими деталями всегда интереснее всего подглядывать. Ведь сразу вспоминаются фишки и конфузы своей работы, о которых тоже хочется рассказать.

Мы в AdMe.ru и сами вспомнили немало рабочих историй, а герои этой статьи еще и поделились рассказами с фото в сети, где нашли не только лайки, но и поддержку.

«Убираю в туалете. Заходит парень: „Ой, извините, я не знал, что тут кто-то есть“. А вот все, что я поставила перед входом!»

«Вот как на самом деле выглядит куриный стейк, который вам подадут в ресторане, где я работаю»

«Пожалуйста, кладите обувь на место после примерки...»

«Мой брат работает в фастфуд-ресторане. Сегодня клиенты забирали свой заказ на вертолете»

«Я работаю на почте. Кто-то умудрился отправить кучу пчел прямо в коробке»

«На работе сломался чайник. Есть у нас женщина в отделе, Нина Николаевна, за 60 лет. Сегодня она нам принесла свой...»

«Я работаю в компании, которая отправляет посылки. Какой-то парень заказал 10 граблей»

Оказывается, в каждой профессии есть закулисье, о котором мы и не подозреваем

«Сегодня на работе меня учили готовить десерты. Вот лучшие попытки за сегодня»

«Это случилось сегодня в 6:15. Моя ночная смена должна была закончиться в 7 часов, но, как вы понимаете, не закончилась»

«В магазинчике, где я работаю, кто-то надкусил бутафорское яблоко»

«Я работаю в компании по присмотру за собаками. Все еще ищу несколько кусочков этой купюры. По крайней мере, на этот раз деньги были не мои»

«Раньше я работал в огромном магазине и иногда помогал в сборе мешков с монетками. Вот такое случалось не раз»

Не стоит доверять даже самой стойкой помаде

«Вот так выглядит туалетная бумага у нас на работе!»

«Я работаю в продуктовом магазине. Если ты это сделаешь, я буду ненавидеть тебя...»

«Я работаю в маленькой кофейне, и сегодня наш чековый терминал сломался»

«На данный момент это самый большой размер перчаток, который есть на моей работе»

«Целый стеллаж с товарами обвалился в магазине, в котором я работаю»

«Пришлось развозить посылки в 2 часа ночи. Открыл свой первый трейлер, и меня ждал вот этот сюрприз»

«Жена работает терапевтом. Попросила 8 Марта забрать ее на машине. На мои расспросы сказала: „Не переживай, увидишь“»

«Я работаю в ветеринарной клинике. Однажды хозяин написал письмо с извинениями от лица своего питомца»

«Спасибо за попытки помочь мне. Прости, что я скорее буду драться, чем демонстрировать симпатию».

«Работаю в известной сети супермаркетов. Посмотрите, кто выпал из коробки с пожертвованиями сегодня»

«Я доставляю посылки и часто встречаю у домов собак. Этот парень всегда рад меня видеть»