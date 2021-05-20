20+ человек без стеснения рассказали, с чем им приходится сталкиваться на работе
У каждого на работе есть свои нюансы, иногда они приятные и милые, иногда — очень странные и не всегда очевидные для клиентов «по другую сторону баррикад». Но именно за такими деталями всегда интереснее всего подглядывать. Ведь сразу вспоминаются фишки и конфузы своей работы, о которых тоже хочется рассказать.
Мы в AdMe.ru и сами вспомнили немало рабочих историй, а герои этой статьи еще и поделились рассказами с фото в сети, где нашли не только лайки, но и поддержку.
«Убираю в туалете. Заходит парень: „Ой, извините, я не знал, что тут кто-то есть“. А вот все, что я поставила перед входом!»
«Вот как на самом деле выглядит куриный стейк, который вам подадут в ресторане, где я работаю»
«Пожалуйста, кладите обувь на место после примерки...»
«Мой брат работает в фастфуд-ресторане. Сегодня клиенты забирали свой заказ на вертолете»
«Я работаю на почте. Кто-то умудрился отправить кучу пчел прямо в коробке»
«На работе сломался чайник. Есть у нас женщина в отделе, Нина Николаевна, за 60 лет. Сегодня она нам принесла свой...»
«Я работаю в компании, которая отправляет посылки. Какой-то парень заказал 10 граблей»
Оказывается, в каждой профессии есть закулисье, о котором мы и не подозреваем
«Сегодня на работе меня учили готовить десерты. Вот лучшие попытки за сегодня»
«Это случилось сегодня в 6:15. Моя ночная смена должна была закончиться в 7 часов, но, как вы понимаете, не закончилась»
«В магазинчике, где я работаю, кто-то надкусил бутафорское яблоко»
«Я работаю в компании по присмотру за собаками. Все еще ищу несколько кусочков этой купюры. По крайней мере, на этот раз деньги были не мои»
«Раньше я работал в огромном магазине и иногда помогал в сборе мешков с монетками. Вот такое случалось не раз»
Не стоит доверять даже самой стойкой помаде
«Вот так выглядит туалетная бумага у нас на работе!»
«Я работаю в продуктовом магазине. Если ты это сделаешь, я буду ненавидеть тебя...»
«Я работаю в маленькой кофейне, и сегодня наш чековый терминал сломался»
«На данный момент это самый большой размер перчаток, который есть на моей работе»
«Целый стеллаж с товарами обвалился в магазине, в котором я работаю»
«Пришлось развозить посылки в 2 часа ночи. Открыл свой первый трейлер, и меня ждал вот этот сюрприз»
«Жена работает терапевтом. Попросила 8 Марта забрать ее на машине. На мои расспросы сказала: „Не переживай, увидишь“»
«Я работаю в ветеринарной клинике. Однажды хозяин написал письмо с извинениями от лица своего питомца»
«Спасибо за попытки помочь мне. Прости, что я скорее буду драться, чем демонстрировать симпатию».
«Работаю в известной сети супермаркетов. Посмотрите, кто выпал из коробки с пожертвованиями сегодня»
«Я доставляю посылки и часто встречаю у домов собак. Этот парень всегда рад меня видеть»
А теперь ваша очередь рассказать нам про особенности своей работы!
Фото на превью sophieem96 / Reddit
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