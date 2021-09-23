20+ человек без обиняков рассказали, почему решили прожить эту жизнь без детей

Чайлдфри как образ жизни стал популярен в 2014 году и с тех пор набирает обороты. Но в обществе люди, не желающие заводить детей, до сих пор воспринимаются как индивидуалисты, избегающие ответственности, личности инфантильные и просто чудаковатые.