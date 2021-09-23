20+ человек без обиняков рассказали, почему решили прожить эту жизнь без детей
Чайлдфри как образ жизни стал популярен в 2014 году и с тех пор набирает обороты. Но в обществе люди, не желающие заводить детей, до сих пор воспринимаются как индивидуалисты, избегающие ответственности, личности инфантильные и просто чудаковатые.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, почему все больше женщин и мужчин выбирают жизнь без детей. Вот причины, которые озвучили люди-чайлдфри.
- Я каждый раз впадаю в ступор, когда у меня спрашивают, почему я не хочу детей. А ответ до неприличия простой: я просто не хочу! Никаких секретов или тайн. Я не хочу ребенка точно так же, как не хочу быть бухгалтером или играть на скрипке. Вот и все, и в этом нет ничего плохого. © HappyGilmOHHMYGOD / Reddit
- Рожать — страшно. Я и так не собиралась заводить детей. Но некоторые женщины как расскажут истории про свои роды, аж жуть берет. © luv2lerk / Reddit
- Это же бессонные ночи, постоянное истощение. Мне хватает работы с 8 до 5, готовки, уборки и тренировок. Прибавить сюда заботу о ребенке и недостаток сна? Нет, спасибо. Я вижу родителей с синяками под глазами от усталости и недосыпа, зачем мне это? А еще дети просто уничтожат мой дом, вещи, которые я наконец смогла себе позволить: диван или телевизор, на который я долго копила. Это плоды моего тяжелого труда, мои достижения. Я не дам кому-то это все разрушить. © ParnsAngel / Reddit
- Мне нравится жить так, как сейчас. Я сплю, могу сорваться в поездку, трачу деньги на себя. А рождение ребенка меняет жизнь на 180 °. © Likeellewoods / Reddit
- Я просто не хочу. Не то чтобы я недолюбливала детей, я обожаю своих племянников и отлично провожу с ними время. Но именно поэтому я вижу, насколько сложно растить детей. Есть люди, которым это нравится. Но точно не мне. © I_have_stuffs_to_add / Reddit
- Знаете, люди часто говорят: «Я не допущу ошибок своих родителей». Только вот не всегда это получается. Родители обращались с нами не очень-то хорошо, и сестра была уверена, что у нее в семье все будет иначе. Но лучше у нее не вышло. У нее психические проблемы, как и у мамы. Ее муженек — оторви и выбрось. А дети невоспитанные и без конца собачатся. Так что я не собираюсь рожать своих детей. © firetruckgoesweewoo / Reddit
- О, у меня так много причин. Одна из них в том, что я не считаю свои гены настолько особенными, чтобы создавать нового человека. В мире миллионы сирот. Я знаю пары, которые потратили кучу денег на лечение бесплодия, а могли бы просто усыновить ребенка из детского дома. © hashslingaslah / Reddit
- Свобода. Наверное, мы с мужем были бы хорошими родителями, к тому же мы обеспеченные люди. Но дело в том, что мы с ним чувствуем себя полноценной семьей вдвоем. Нам друг с другом хорошо, и мы хотим провести остаток жизни именно так, а не под гнетом ответственности и стресса. © billieaspen515 / Reddit
- Я считаю, что ребенок заслуживает родителей, которые будут безусловно любить его, ставить на первое место и чем-то жертвовать ради его благополучия. Я же не настолько бескорыстная и вряд ли смогу дать ребенку все необходимое. Иногда, конечно, ловлю себя на мысли, что дети — это круто. Но все же, пока я не буду в уверена в себе и своем финансовом положении, не решусь на это. © vixterlkirby / Reddit
- Некоторые люди так сильно хотят детей, что буквально страдают, если еще не родили или вообще не могут родить ребенка. Вот у меня такого никогда не было. Мне говорили, что вот перевалит за 30, выйдешь замуж и точно захочешь. Но нет, я прошла все эти этапы и до сих пор не чувствую желания обзавестись ребенком. © ChibiSailorMercury / Reddit
- Я не хочу рожать и проходить через все эти испытания. А усыновление — долгий процесс, да еще и дорогой, у меня нет столько денег. Так что... © SinisterKiss_ / Reddit
- Я рос с четырьмя младшими братьями и сестрами. Сейчас, когда мне приходится общаться с каким-нибудь ребенком, я веду себя с ним дружелюбно, но стараюсь побыстрее свалить. А плачущий ребенок мгновенно портит настроение на весь день. Думаю, мне хватило того, что в детстве я нянчился с младшими. © codegamer1 / Reddit
- Я собираюсь стать учителем начальных классов и при этом не хочу своих детей. Окружающие всегда в шоке от этого. Но причина совершенно проста: дети — это дорого. © PearFickle / Reddit
- Я не хочу подвергать свое тело всем этим трансформациям. К тому же не хочу передать по наследству свои психические заболевания. Да и вообще дети — огромное финансовое бремя. Я не буду чувствовать себя комфортно в материальном плане, если решусь родить ребенка. © hmwhatshouldmynameb / Reddit
- Мой отец был жестоким, и я замечаю, что часто веду себя как он. Я ненавижу себя за это. И знаю, что стал бы таким же плохим отцом. Так что нет. © bruuuuuuuuuceee / Reddit
- Я бы с радостью стала папой. А материнство требует слишком много жертв: тело, личность, да и сама жизнь (моя мама чуть не умерла при родах). Я не готова отказаться от всего ради ребенка. Я люблю свое тело, финансовую свободу, карьеру, тишину и чистоту в доме. И могу с уверенностью сказать: заводить детей надо только в том случае, если вы абсолютно уверены, что хотите этого. Они радикально меняют жизнь, и любой, кто утверждает обратное, — лжец. © swiggityswootoot / Reddit
- Я работаю в области медицины и скажу вам честно: люди обычно скрывают страшные подробности беременности и родов. А они очень травмирующие и, по мне, даже противные. © hashslingaslah / Reddit
- Я ведь даже не знаю, что будет со мной завтра. Как я могу привести ребенка в такой мир? Это эгоистично. © didi_0920 / Reddit
- Я ленивая. Я дорожу своим свободным временем. Я люблю поспать. И я люблю деньги, ну то немногое, что у меня есть. Да и вообще у меня никогда не было материнского инстинкта. К тому же это страшно — отвечать за жизнь маленького человека, если даже за свою порой тяжело нести ответственность. © Concerned-Pineapple / Reddit
- У меня низкий болевой порог, я падаю в обморок, когда сдаю кровь. Беременность стала бы для меня 9-месячным страданием. Да и вообще беременность очень влияет на женское тело, многие это недооценивают. © spcking / Reddit
- А я просто хочу в этой жизни делать то, что мне хочется, и тогда, когда мне хочется. © Ghengiscone / Reddit
- У меня есть дети, но я никогда не хотел их. Мой вам совет: если не чувствуете желания становиться родителем, пожалуйста, не делайте этого ни за что. © B-Town-MusicMan / Reddit
У вас есть дети? Всегда хотели родить ребенка или были мысли стать чайлдфри?
Фото на превью Pixabay
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