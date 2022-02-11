20 бытовых лайфхаков, которые просты до безобразия, но работают на все 100 %

Мелкие бытовые хитрости могут здорово облегчать жизнь тем, кто о них знает. Раньше подобные тонкости ведения домашнего хозяйства передавались от старшего поколения к младшему как большая ценность. Теперь их можно прочитать в интернете совершенно бесплатно и начать применять уже сегодня.

Мы в AdMe.ru любим вещи, которые делают жизнь проще, и уже взяли себе на вооружение парочку советов из этой статьи.

«Если при заготовке фарша формовать его в такие пластины, то разморозка занимает минимум времени, а отломить его для готовки можно столько, сколько нужно»

Где ты была раньше?! © deslava2 / Pikabu

«Покупаю самые дешевые пеленки размером 90×60 см. Потоптались, обувь убрали, свернули. Чисто. Сухо. Использую 1–3 дня, меняю по мере загрязнения»

«Актуально для слякотной погоды, когда снег, грязь и реагенты образуют трудноотмываемую кашу».

«Наверняка все уже знают о том, что если заморозить кефир, а потом разморозить в течение суток в дуршлаге, то можно получить творожный сыр + сыворотку бонусом»

«Если не знаете — знайте. Из пачки кефира получаете кучу сыворотки на оладушки и около 250 г творожного сыра. Но меня дико бесило, что стандартная пачка кефира никак не лезла в дуршлаг. Я уже молчу о том, что пачка квадратная, а дуршлаг круглый. Меня осенила до жути простая мысль: „А если кефир перелить из упаковки в пластиковую круглую миску, а потом уже заморозить?“ Сработало! И никаких больше потеков по краям».

Если вешать сушиться рубашки на бельевые прищепки, цепляя за воротничок, то они не занимают много места и на ткани не будет заломов, которые потом трудно разгладить

Рыбак плохого не посоветует

Мой муж — рыбак. Научили его морозить рыбу в пакете с водой. Все просто: кладете рыбу в пакет, наливаете воду, выпускаете воздух, укладываете в морозильник так, чтобы рыба была покрыта водой. Так она может храниться до года. Когда размораживаете, рыба как свежая. © Anna Puzerey / Facebook

«Заметила, что жидкое мыло дома очень быстро заканчивается, а ведь стоит оно не 3 копейки. Подумала и придумала лайфхак»

«Нужно просто накрутить канцелярскую резинку на промежуток между дозатором и крышкой, и вуаля, расход уменьшается в несколько раз. Раньше бутылочки мыла мне хватало на неделю, а теперь — на месяц».

С помощью крючков на внутренней дверце кухонного шкафа можно хранить разделочные доски и крышки от кастрюль

Старый настенный календарь можно использовать как оберточную бумагу

Совет для тех, кто любит побродить по магазинам

Я всегда зависаю в продуктовых: уйду за хлебом на 5 минут — вернусь через 2 часа с 3 пакетами продуктов. Уже все перепробовала: хожу туда со списком, сытая, но не могу отказаться от сиюминутных хотелок. Придумала для себя такой лайфхак: перед входом в магазин я просто включаю в телефоне максимально противную мне музыку на всю громкость, надеваю наушники, и вперед. Под завывания а-ля «любовь-морковь» и «слезы-розы» долго бродить меж стеллажей мне не хочется, поэтому быстро и по списку беру только самое нужное, и на выход. Экономит кучу времени и денег. Не благодарите.

«Использую форму для маффинов как емкость для соусов»

Когда стираете бейсболки, сушите их на воздушном шарике, чтобы они сохраняли форму

«Помыл свои 8-летние кроксы средством для чистки шин и резины»

Непонятно, как и почему, но это работает

Когда открываю варенье или томатную пасту и знаю, что банка в холодильнике простоит долго, я мажу крышку изнутри горчицей. После этого паста никогда не испортится и не заплесневеет. © Ольга Нетус / Facebook

«Как хранить специи: баночки из-под детского питания берем у любых знакомых мам и пап, на крышку вешаем неодимовый магнит, крепим к холодильнику. Готово!»

Если авокадо хранить в холодильнике в одном пакете с долькой очищенного лука, то оно остается свежим в течение нескольких дней

Совет от экономной хозяйки

Заранее отрезаю 2 брусочка сливочного масла, в каждый глубоко и надежно втыкаю вилку, заворачиваю в пленку — и в морозилку. Начинаю печь блины, достаю вилку с маслом, кладу на отдельное блюдце и каждый блин с пылу с жару подмазываю ледяным масляным кусочком. Начинает прогреваться и мажется лишнее — вилку меняю на свежезамороженную, а подтаявший кусочек масла отправляется в морозилку. Получается, каждый блин в масле, вкус есть, а расход и вред — чуть-чуть, по минимуму. © Тетя Нюра / AdMe

Почистить сумку изнутри от крошек и мелкого мусора можно с помощью липкого ролика для одежды или скотча

Многие по привычке делают так: разнашивают новую обувь с помощью толстых носков. Единицы знают способ проще: налить в пакет воду, положить его в туфли и заморозить

Наконец-то придумали, как хранить пакетики с приправами

Большинство людей, чтобы остудить кипяток, дуют на него. Единицы знают, что можно ускорить процесс, если положить в стакан несколько ложек

Ложки нагреются — напиток остынет.