20 бытовых лайфхаков, которые просты до безобразия, но работают на все 100 %
Мелкие бытовые хитрости могут здорово облегчать жизнь тем, кто о них знает. Раньше подобные тонкости ведения домашнего хозяйства передавались от старшего поколения к младшему как большая ценность. Теперь их можно прочитать в интернете совершенно бесплатно и начать применять уже сегодня.
Мы в AdMe.ru любим вещи, которые делают жизнь проще, и уже взяли себе на вооружение парочку советов из этой статьи.
«Если при заготовке фарша формовать его в такие пластины, то разморозка занимает минимум времени, а отломить его для готовки можно столько, сколько нужно»
- Где ты была раньше?! © deslava2 / Pikabu
«Покупаю самые дешевые пеленки размером 90×60 см. Потоптались, обувь убрали, свернули. Чисто. Сухо. Использую 1–3 дня, меняю по мере загрязнения»
«Актуально для слякотной погоды, когда снег, грязь и реагенты образуют трудноотмываемую кашу».
«Наверняка все уже знают о том, что если заморозить кефир, а потом разморозить в течение суток в дуршлаге, то можно получить творожный сыр + сыворотку бонусом»
«Если не знаете — знайте. Из пачки кефира получаете кучу сыворотки на оладушки и около 250 г творожного сыра. Но меня дико бесило, что стандартная пачка кефира никак не лезла в дуршлаг. Я уже молчу о том, что пачка квадратная, а дуршлаг круглый. Меня осенила до жути простая мысль: „А если кефир перелить из упаковки в пластиковую круглую миску, а потом уже заморозить?“ Сработало! И никаких больше потеков по краям».
Если вешать сушиться рубашки на бельевые прищепки, цепляя за воротничок, то они не занимают много места и на ткани не будет заломов, которые потом трудно разгладить
Рыбак плохого не посоветует
- Мой муж — рыбак. Научили его морозить рыбу в пакете с водой. Все просто: кладете рыбу в пакет, наливаете воду, выпускаете воздух, укладываете в морозильник так, чтобы рыба была покрыта водой. Так она может храниться до года. Когда размораживаете, рыба как свежая. © Anna Puzerey / Facebook
«Заметила, что жидкое мыло дома очень быстро заканчивается, а ведь стоит оно не 3 копейки. Подумала и придумала лайфхак»
«Нужно просто накрутить канцелярскую резинку на промежуток между дозатором и крышкой, и вуаля, расход уменьшается в несколько раз. Раньше бутылочки мыла мне хватало на неделю, а теперь — на месяц».
С помощью крючков на внутренней дверце кухонного шкафа можно хранить разделочные доски и крышки от кастрюль
Старый настенный календарь можно использовать как оберточную бумагу
Совет для тех, кто любит побродить по магазинам
- Я всегда зависаю в продуктовых: уйду за хлебом на 5 минут — вернусь через 2 часа с 3 пакетами продуктов. Уже все перепробовала: хожу туда со списком, сытая, но не могу отказаться от сиюминутных хотелок. Придумала для себя такой лайфхак: перед входом в магазин я просто включаю в телефоне максимально противную мне музыку на всю громкость, надеваю наушники, и вперед. Под завывания а-ля «любовь-морковь» и «слезы-розы» долго бродить меж стеллажей мне не хочется, поэтому быстро и по списку беру только самое нужное, и на выход. Экономит кучу времени и денег. Не благодарите.
«Использую форму для маффинов как емкость для соусов»
Когда стираете бейсболки, сушите их на воздушном шарике, чтобы они сохраняли форму
«Помыл свои 8-летние кроксы средством для чистки шин и резины»
Непонятно, как и почему, но это работает
- Когда открываю варенье или томатную пасту и знаю, что банка в холодильнике простоит долго, я мажу крышку изнутри горчицей. После этого паста никогда не испортится и не заплесневеет. © Ольга Нетус / Facebook
«Как хранить специи: баночки из-под детского питания берем у любых знакомых мам и пап, на крышку вешаем неодимовый магнит, крепим к холодильнику. Готово!»
Если авокадо хранить в холодильнике в одном пакете с долькой очищенного лука, то оно остается свежим в течение нескольких дней
Совет от экономной хозяйки
- Заранее отрезаю 2 брусочка сливочного масла, в каждый глубоко и надежно втыкаю вилку, заворачиваю в пленку — и в морозилку. Начинаю печь блины, достаю вилку с маслом, кладу на отдельное блюдце и каждый блин с пылу с жару подмазываю ледяным масляным кусочком. Начинает прогреваться и мажется лишнее — вилку меняю на свежезамороженную, а подтаявший кусочек масла отправляется в морозилку. Получается, каждый блин в масле, вкус есть, а расход и вред — чуть-чуть, по минимуму. © Тетя Нюра / AdMe
Почистить сумку изнутри от крошек и мелкого мусора можно с помощью липкого ролика для одежды или скотча
Многие по привычке делают так: разнашивают новую обувь с помощью толстых носков. Единицы знают способ проще: налить в пакет воду, положить его в туфли и заморозить
Наконец-то придумали, как хранить пакетики с приправами
Большинство людей, чтобы остудить кипяток, дуют на него. Единицы знают, что можно ускорить процесс, если положить в стакан несколько ложек
Ложки нагреются — напиток остынет.
А какие бытовые лайфхаки вы применяете и нарадоваться не можете?