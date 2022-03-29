20+ бытовых лайфхаков, благодаря которым жизнь заиграет новыми красками

Как говорится, один ум хорошо, а два лучше. Если можно хоть немножко упростить жизнь, прибегая к различным хитростям, то почему бы этого не сделать? К счастью, тысячи пользователей сети регулярно выкладывают в сеть лайфхаки на разные случаи жизни.

Мы в AdMe.ru не пренебрегаем советами незнакомцев, а прислушиваемся к ним, тем более что некоторые трюки действительно позволяют сэкономить и нервы, и время. А в конце статьи вы найдете бонус, который поможет справиться с чувством голода в вечернее время.

Петля на рюкзаке может послужить удобной подставкой для стаканчика с кофе

Мельхиор очень просто очистить с помощью алюминиевой фольги, нескольких столовых ложек соды и кипятка. Так же можно очистить серебро

Если вам нужно натереть много твердого сыра, попробуйте смазать поверхность терки подсолнечным маслом — это значительно облегчит задачу

«Теряла десятки резинок для волос под подушками и в простынях. Удивительно, что может сделать маленький крючок»

Если вы оказались в ситуации, когда вам нужно наполнить ванну, а пробка отсутствует, попробуйте воспользоваться порционной баночкой с соусом. Это работает

Если чашечки вашего бюстгальтера деформировались при стирке, используйте фен, чтобы вернуть их в прежний вид

«Я использую шапочку для душа, чтобы накрыть поднимающееся тесто»

Если вы проденете лопатку через ручки кружек, то она не упадет во время мытья в посудомойке

Один из способов отслеживать, принимали ли вы сегодня лекарства или нет

Зубные щетки с присосками помогут при замене встроенных лампочек

При нарезке лука поставьте рядом стакан с водой. Это создаст дополнительный защитный барьер и избавит вас от лишних слез. А еще можно предварительно положить луковицу в холодную воду

«Овощи, которые залежались в холодильнике, можно поджарить с приправами, перемолоть в блендере, добавить сыр и запечь — получится вкусная закуска, которая поможет сократить отходы»

Если вам нужны подставки для стаканов, зайдите в местный строительный магазин и возьмите несколько образцов напольных покрытий

Чтобы на новой свече не образовалась дыра посередине, во время первого использования держите ее зажженной не менее 2 часов, тогда воск расплавится равномерно

Чтобы вещи на присосках висели ровно, можно попробовать смазать поверхность присоски вазелином

Используйте контейнер для контактных линз, если вам нужно взять с собой какие-то лекарства или витамины, вместо того чтобы носить целую банку

Чтобы очистить корень имбиря, используйте чайную ложку, а не нож или овощечистку — так вы соскоблите шкурку гораздо тщательнее и не порежете пальцы

Чтобы цитрусовые не брызгали вам в лицо, сделайте надрез посередине каждой дольки и только потом выжимайте сок

С тонкой пищевой пленкой будет проще работать, если положить ее в морозильную камеру — так она не будет приклеиваться к чему попало и ее станет легче отрывать

Храните бижутерию с такими стикерами, чтобы украшения не спутывались

WD-40 поможет распутать ювелирные цепочки. Такая смазка ослабит образовавшиеся узелки

Чтобы было легче найти конец скотч-ленты, прилепите на него канцелярскую скрепку

Мыло не даст очкам запотеть. Просто промойте линзы перед надеванием, чтобы создать защитную пленку

Если вы потеряли крышку от флешки, можно воспользоваться запасными амбушюрами для наушников

Бонус: «Стараюсь держать в холодильнике вареные яйца на тот случай, если я вдруг проголодаюсь в неподходящее время — вечером или между приемами пищи»