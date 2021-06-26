20 крутых отцов, которые отложили на полку брутальность и сделали дочерей немного счастливее

Немногие девочки могут похвастаться богатыми и знаменитыми отцами. Однако даже простые папы способны так любить своих принцесс, что в буквальном смысле опережают всех остальных мужчин по крутизне. Заплести косички или сыграть в девчачьи игры они могут так умело, что остается лишь завидовать.

Мы в AdMe.ru испытываем чувство гордости за сильных и брутальных родителей, которые прикладывают огромные усилия, чтобы сделать свою дочь счастливой. О них и будет идти речь в статье. А в конце два бонуса, которые покажут, что и чувством юмора многие отцы не обделены.

1. «Я построил своей дочери кровать-чердак на ее 6-летие»

2. «С каждым разом заплетать волосы моей дочурки получается все лучше»

3. «Ребенок родился на месяц раньше, поэтому мы не успевали доделать комнату»

4. Кровать в замке сказочной принцессы

5. «Рисунок мелом, который я сделал для своей дочери и ее одноклассников»

6. «Построил домик для своей 3-летней дочки. Впервые связался с работой по дереву, поэтому очень доволен тем, что получается»

7. «Дочка убедила меня завести кошку. В конце концов у нас появилась эта парочка»

8. «Сделал своей дочери комнату Гарри Поттера. Все немного вышло из-под контроля. Но не сожалею»

9. «8 лет ничего не делал из дерева, но все же смастерил для своей девочки детский тренажер»

10. «Муж разрисовал ланч-пакет для первой экскурсии нашей дочери в детском саду, чтобы она не перепутала его с чужими»

11. «Играл в „милую-милую принцессу“ со своей крестной дочерью. Я почти выиграл»

12. «Моя дочка хотела блины с беконом. Ну, я и сделал. Как думаете, получилось?»

13. «Дочь завтра оканчивает школу. Следующей осенью она уезжает в музыкальный колледж. Сделал пюпитр для моей сладкой горошинки»

14. «Когда твоя маленькая девочка просит тебя тоже сделать маникюр, нужно сказать только одно»

15. «Новая горячая тенденция в моде: фигурные серьги из луковых колец. Спасибо, доченька!»

16. «Я пообещал своей дочурке домик на дереве, когда ей исполнилось 7 лет. Почти готово»

17. «Я принес дочери цветы. Она одарила меня этой улыбкой»

18. «Моя дочь попросила у меня столик для LEGO. Как я мог ей отказать?»

Бонус № 1: «Так меня встретил папа после 4 лет обучения в медицинской школе»

«Добро пожаловать домой, Мишель. Я знаю, что ты списывала».

Бонус № 2: «Когда моя дочь спрашивает, почему она не может носить вещи, которые, по ее мнению, „крутые“, я показываю ей мою фотографию, когда я перешел в старшие классы»