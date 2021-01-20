20+ братьев и сестер, которым вряд ли когда-нибудь удастся зарыть топор войны
Недавно один пользователь Twitter очень точно подметил всю странность отношений между родными братьями и сестрами: «Я могу пожертвовать ему или ей свою почку, но подать стакан воды — ни за что». И в этом твите наверняка способен узнать себя каждый, кому довелось расти в семье, в которой двое, а то и больше детей.
Мы в AdMe.ru мониторили соцсети и в очередной раз убедились в том, что у родных братьев и сестер от любви до ненависти меньше шага. И эти 20+ твитов тому наглядное подтверждение.
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«Воображение».
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Аскарида — паразитический круглый червь.
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Вы были единственным ребенком в семье или вам тоже пришлось пройти через нечто подобное? Делитесь своими историями в комментариях.
Фото на превью Podslyshano / Twitter