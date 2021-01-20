AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ братьев и сестер, которым вряд ли когда-нибудь удастся зарыть топор войны

911-
17

Недавно один пользователь Twitter очень точно подметил всю странность отношений между родными братьями и сестрами: «Я могу пожертвовать ему или ей свою почку, но подать стакан воды — ни за что». И в этом твите наверняка способен узнать себя каждый, кому довелось расти в семье, в которой двое, а то и больше детей.

Мы в AdMe.ru мониторили соцсети и в очередной раз убедились в том, что у родных братьев и сестер от любви до ненависти меньше шага. И эти 20+ твитов тому наглядное подтверждение.

1.

2.

3.

4.

5.

«Воображение».

6.

7.

8.

9.

10.

Аскарида — паразитический круглый червь.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Вы были единственным ребенком в семье или вам тоже пришлось пройти через нечто подобное? Делитесь своими историями в комментариях.

Фото на превью Podslyshano / Twitter
911-
17