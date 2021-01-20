20+ братьев и сестер, которым вряд ли когда-нибудь удастся зарыть топор войны

Недавно один пользователь Twitter очень точно подметил всю странность отношений между родными братьями и сестрами: «Я могу пожертвовать ему или ей свою почку, но подать стакан воды — ни за что». И в этом твите наверняка способен узнать себя каждый, кому довелось расти в семье, в которой двое, а то и больше детей.