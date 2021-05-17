20 бракоделов, от которых ждать нормальной работы так же бессмысленно, как и снега летом

Мы всегда ждем от окружающих работы по совести. Но не всем работникам есть дело до наших ожиданий. Поэтому многие из них довольно часто выполняют свои обязанности, руководствуясь принципом «лишь бы отстали».

На глаза авторов AdMe.ru не раз попадались результаты халатного отношения к труду. Каемся, не сфотографировали вовремя. В качестве компенсации предлагаем посмотреть на подборку снимков от тех, кто оказался более расторопным.

«Жил-был малыш. И вот пришел он однажды на свою любимую детскую площадку. Поднялся по лесенке и сразу прыгнул в трубу. В ней и остался. Тут и сказочке конец»

Ответственная управляющая компания — ненормальные какие-то. Понятно, что сломали вандалы, но почему нельзя забить и входную дырку тоже?! Я чуть спину не сорвал, пока по скользкому пластику 20 кг под углом 45 градусов тащил к свету. Был бы сын с мамой, вообще оба бы там остались. © Volkovodec / Pikabu

«Нет ничего такого, что изолента не могла бы починить»

«Хорошая труба, зачем менять?»

«Посылка доставлена как следует»

«Сломался светильник в общаге, оставил заявку в журнале местного электрика и ушел по делам. Возвращаюсь вечером и лицезрею такую картину»

Салат готов, можно отправлять заказчику!

— Ну все, сворачивай провода, бери лестницу и пошли.

— Погоди...

— Что?

«Кто-то в спортзале пробил мячом гипсокартон. Дыру решили залатать, поставив на нее вентиляционную решетку»

«Заказал дверь. Приехали замерщики, изготовили. Послал их к черту вместе с дверью»

Устранить течь? Легко!

«Тут у нас на днях пандус поставили. Молодцы, конечно. Впрочем, ничего нового. Главное — наличие»

«И ведь не заметил никто даже, что с фигуркой что-то не так»

«Минут 10 назад послышался громкий шум. Пришли, а там вот это отверстие, сантиметров 10. Соседи делали ремонт. На стук в дверь не отвечают, притихли»

«Бьюсь об заклад, этого шикарного плана эвакуации никто даже не заметил»

Конфета с сюрпризом

«Переехала в новый дом. Угадайте, где у последних владельцев стоял комод?»

«Со вчерашнего дня рабочие, занимающиеся заменой лифтового оборудования, оставили шахту в таком вот виде. Путь к шахте ничего не преграждает, 8-й этаж»

«Пытаюсь устранить поломку. Компьютерщики: „Проверьте все соединения“»

«Делаем ремонт, решили установить натяжные потолки. Приехала бригада, попутно разнесла полквартиры, но худо-бедно потолок на месте. Полюбовались мы и спать легли, а утром нас ждал сюрприз»

«Ребята решили не заморачиваться и посадили всю конструкцию на клей. НА КЛЕЙ, КАРЛ! ПОТОЛОК! В ВАННОЙ!» © Lukinua / Pikabu

«Друг работает в торговом центре. Сегодня прислал мне это»

«Лучше употребить до...»