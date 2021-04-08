20+ блюд из нашего детства, на которые мы не раздумывая готовы променять ужин в мишленовском ресторане

Из «Малютки» готовили какие-то самодельные конфеты с порошком какао. Их еще надо было потом в сухарях или крошке от печенья обвалять. © Руконожка Ай-Ай / AdMe.ru

Напишу о необычном дворовом лакомстве приморского городка. Сухая рыба (бычки или тарань) с помидорами. Так как летом и того и другого в каждом доме было вдоволь, мы выносили лакомство во двор. Это очень вкусно. © Елена Кущак / Facebook

Помню, в 90-е бате выдали зарплату шпротами — 4 коробки. Мы отрезали им хвосты и головы, заворачивали в тесто и запекали такие пирожки. На масле от них жарили картошку. Но я познал настоящее наслаждение, когда увидел их в супе. © SBEYsNOG / Pikabu