20+ блюд из нашего детства, на которые мы не раздумывая готовы променять ужин в мишленовском ресторане
Взъерошенным забегаешь с улицы прямо на кухню, а там уже дымится тарелка щей со сметаной, а на блюдечке дожидаются бутерброды с жарено-вареной колбасой и «мухомор» из яйца с помидором. Те блюда, которые мы с наслаждением уплетали за обе щеки, увы, не получится отыскать ни в одном ресторане, потому что там нет главного ингредиента — любви наших мам и бабушек.
Мы в AdMe.ru вдоволь насладились ностальгическими комментариями от пользователей сети и наших читателей и теперь готовы презентовать вам добрую порцию рецептов родом из детства.
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Из «Малютки» готовили какие-то самодельные конфеты с порошком какао. Их еще надо было потом в сухарях или крошке от печенья обвалять. © Руконожка Ай-Ай / AdMe.ru
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Напишу о необычном дворовом лакомстве приморского городка. Сухая рыба (бычки или тарань) с помидорами. Так как летом и того и другого в каждом доме было вдоволь, мы выносили лакомство во двор. Это очень вкусно. © Елена Кущак / Facebook
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Помню, в 90-е бате выдали зарплату шпротами — 4 коробки. Мы отрезали им хвосты и головы, заворачивали в тесто и запекали такие пирожки. На масле от них жарили картошку. Но я познал настоящее наслаждение, когда увидел их в супе. © SBEYsNOG / Pikabu
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В 90-е жили бедно, особых разносолов на столе никогда не было. Каково же было наше удивление, когда мама принесла в обед большой сверток, в котором было то, о чем мы даже не мечтали, — полпалки докторской колбасы. Сестра долго смеялась: зачем жарить вареную колбасу? А потом ее за уши было не оттащить. Так у нас в семье появилось любимое блюдо — бутерброды с жарено-вареной колбасой.
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Знаете, что такое студенческий бутерброд? Это когда томатный сок наливали в стакан, размешивали в нем пару ложек сметаны и посыпали солью. Ели с черным хлебом. © Elena Beliaeva / Facebook
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Пельмешки! Обожала в детстве лепить их вместе с папой. Никогда не забуду, как мне подставляли маленький стульчик, чтобы я могла дотянуться до ингредиентов на столе. © Наталья Тищенко / Яндекс.Кью
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Я запекала минтай, обваливая в муке. А можно и не обваливать — просто сбрызните тушку растительным маслом и ставьте в духовку. Для хрустящей корочки чуть-чуть держала в конце приготовления рыбку в режиме «Гриль». Но если у вас нет такого режима, то можно и без него: все равно получится очень вкусно. © fresh.recipes / Pikabu
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Похлебка. Все ее очень любили и просили добавки. Рецепт такой: в кастрюлю наливается вода, туда кладется маленький кусочек свинины и долго варится, потом добавляется целая картошка, морковка и немножко чеснока, соль, перец горошком, еще варится. Потом все вместе с мясом толчется в пюре. Это было очень вкусно, одно из любимых блюд. © gurmanka / Pikabu
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Cухое молоко или сливки. Это же вообще деликатес! Просто так нельзя было есть, чтобы не подавиться: нужно было ложку с сухим молоком окунуть в воду — и в рот. © Екатерина / AdMe.ru
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Первый весенний зеленый лук из теплицы макнуть в сметану, потом в соль. Есть с черным хлебом. Хрусь-хрусь. © Aida Hend / Facebook
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В 1997 году старшая сестра приготовила это блюдо, чтобы поразить им свекровь. А та вошла и воскликнула: «Да это же мухоморы!» Яйцо, помидор и крапинки из майонеза — любимое с детства блюдо.
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Никогда не забуду бабушкину клубнику, перетертую с сахаром. Придешь домой с жары, чтобы пообедать или просто перекусить, холодильник открываешь, а там баночки стоят. И вот этот цвет ярко-красный, и вкус чуть с кислинкой, клубничный. И можно ложкой есть и на булочку с маслом намазывать. © Laverel / Pikabu
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В детстве я делала своеобразное «ситро»: в стакан минеральной воды («Ласточка» — наша местная) выжимала немного лимонного сока. Вкусно и, главное, шипит! © Баранка / AdMe.ru
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Помню, когда я был совсем маленький, бабушка готовила дома лепешки на сковородке. Когда жарили их, то на этаже общаги, в которой мы жили, пахло очень классно. Особенно радовал этот запах, когда идешь такой с улицы, грязный весь, локоть ободран, футболка порвана, потому что по гаражам лазил, а тут на тебе — лепешечки. И сразу жить легче становится. © Ivanych.chief / Pikabu
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Бутерброд с маслом и вареньем — это очень вкусно. Когда на перелетах в экономклассе еще выдавали набор еды, всегда намазывала булочку маслом и сверху джемом. Но это совсем не то. © Tufana / AdMe.ru
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Мне детство напоминают «горячки». Это горячие бутерброды, которые бабушка делала мне каждое утро на даче. Просыпаешься, и первая мысль: «Горячки хочу!» Делаются очень просто: надо смешать несколько яиц, немного молока и тертого сыра. А дальше берешь кусочек белого хлеба, обмакиваешь в это все и жаришь на раскаленной сковородке до золотистой корочки. © Дарья Пашаева / Яндекс.Кью
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Во времена моего детства интернетов не было, но была тяга к поварскому искусству и плохой почерк. Нашел свою «кулинарную книгу». Вечером приготовил детям финские бутерброды по рецепту из того времени. Сказали, что вкусно. © Steppp82 / Pikabu
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В детстве я лежала в больнице. Весной там давали ложку рыбьего жира, а потом кусок черного хлеба с кольцом лука. Не знаю, по какой причине, но мне это очень нравится до сих пор. © Рымтай Каратаева / Facebook
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Докторская колбаса — прямо кружком, без хлеба. В магазине папа просил, чтобы кусок отрезали, и я ела по дороге домой. Этот вкус на всю жизнь запомнила. © Ольга Герасимова /Яндекс.Кью
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Мы бутерброды делали с массой из картошки, почти как на драники. Натираешь сырую картошку, натираешь сосиску, добавляешь мелко порезанный лук, чеснок, яйцо, соль. Выкладываешь на кусок белого хлеба и поджариваешь — сначала начинкой на сковороду, потом переворачиваешь. Съедалось быстрее, чем готовилось! © yuya / Pikabu
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В нашем детстве особым шиком считалось взять кусок белого хлеба, намазать его слоем сметаны, посыпать сахаром и отправиться гулять. Во дворе такой бутерброд можно было выменять на заветные фишки с картинками.
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Очень необычный рецепт. Мы делали такую штуку: овсяные хлопья «Геркулес» жарили на масле с сахаром. Получалось такое жирное, сладкое хрустящее печенье. © Asashasash / Pikabu
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Мы сырые яйца взбивали вилкой, добавляли щепотку соли, потом макали туда хлеб и ели. Прикольно было. © Екатерина / AdMe.ru
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А я обожала в детстве хлеб макать в блюдечко с подсолнечным маслом, солью и репчатым луком. Бабушка приучила, чтобы не болеть. А еще морковку тертую посыпали сахаром и поливали лимонным соком. Бабушка называла это «сибирским апельсином». © Марина Альшанская / Facebook
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Праздничное блюдо — однозначно жареная курица с картошкой. А еще шпроты и сырокопченая колбаса. © Svasud / Pikabu
А какие у вас в детстве были любимые блюда, по которым вы до сих пор скучаете?