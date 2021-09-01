20+ блюд из нашего детства, которые и сейчас для многих вкуснее ресторанных деликатесов

Неправда, что не существует машины времени, ведь стоит откусить горбушку у свежеиспеченного «кирпичика», унюхать на лестнице, как из квартиры пахнет плюшками с корицей, вооружиться вилкой и отломить котлетку, рядом с которой на тарелке лежит гречка, — и ты мгновенно попадаешь в детство. Пусть и ненадолго, но ведь работает же.

Мы в AdMe.ru долго спорили, выбирая блюда, которые одним своим видом способны пробудить ностальгию. Может, вспомнили и не все, но уверены, что вкусные — точно. А в бонусе вас ждет теплое воспоминание, которое у нас на всех одно.

Хворост

Булочки с корицей

«Моя мама печет очень вкусные булочки с корицей. Одно из самых теплых детских воспоминаний: я прихожу домой из школы, открываю дверь и чувствую их запах. Их создание было для меня сродни волшебству. Я смотрела, как мама замешивает тесто, как оно поднимается под полотенцем, и думала, что у меня точно это никогда не получится. А сейчас я выросла. И знаете, научилась печь точно такие же булочки. Не только потому, что мне нравится их вкус, а чтобы вернуть тот миг счастья, когда входишь в дом, который пахнет свежей выпечкой».

«Запеканка как в детском саду»

Печенье «Орешки»

«Мама в детстве пекла „Орешки“. Но форму при переезде где-то потеряли. Вчера купила электрическую. Придут дети с прогулки — порадую».

Шоколадная колбаса

Манник

У нас в семье манник всегда был главной выпечкой, ибо незаморочисто, быстро, просто, разнообразно за счет того, что засунуть туда можно что угодно, типа орешки, ягодки, шоколад, какао, либо вообще разрезать на коржи и промазать кремом. Скисло молоко? Манник! Кефир уже небезопасно пить? Манник! Ряженка долго стоит? Манник! Сметану не съели? Конечно, манник. © tundraloch / Pikabu

Торт «Птичье молоко»

Омлет из духовки

Домашний квас

«В детстве я очень любила махнуть стаканчик холодного ядреного кваса из запотевшего стакана. Или запить этим квасом жареную картошечку, конечно, это не кола и фри, но в моем детстве очень даже заходило».

«Вкус как в детстве у петушков на палочке, а выглядит интереснее»

«А вы такое ели когда-нибудь?»

Очень вкусно, но после четвертого-пятого уже подташнивает. А хочется еще и еще. © _w_berg_ / Twitter

«Такой поп-ит мне больше нравится»

Домашний «Наполеон»

«Пусть и не особо красив, но вкус прямиком из детства».

Торт «Графские развалины»

У меня в городе такой торт называли «Степка-растрепка». © katti287 / Pikabu

Ежики

Булочки «Дружная семейка»

«В моем детстве бабушка готовила булочки и называла их „Дружная семейка“. Булочки были очень вкусными, а внутри пряталась карамелька, которая при выпечке плавилась и превращалась в жидкую начинку. Теперь мы готовим их уже для своих детей».

Сырники

«Мама работает поваром в детском саду. Прислала сегодня фоточку с запахом».

Гречка с котлетками

Салат «Весенний»

Моя мама делала такой, когда я был маленьким. © Unknown author / Reddit

Печеночный торт

Домашние вафли

Бонус: тот самый хлебушек

«У нас в поселке сохранилась печь в хлебопекарне еще с советских времен. Вкус у хлеба тот самый, с детства. Недавно начали привозить горячий, сразу после выпечки. Теперь, когда иду с работы пешком, всегда покупаю буханку. 40 лет, а ощущения как в детстве, только теперь ругает не мать, а жена».