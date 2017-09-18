20 доказательств, что работа не волк, в лес не убежит
День в офисе перестает быть томным, когда вспоминаешь, что ты творческая личность. Нет никаких рамок и правил, есть только неограниченный простор для творчества и подручные материалы.
Редакция Adme.ru представляет вам подборку гениальнейших идей, которые можно взять на вооружение. И небольшой бонус для любителей поиграть: среди реальных фотографий есть кадр из сериала «Офис», найдете его?
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А как развлекаетесь вы, когда скучно на работе?