20 доказательств, что работа не волк, в лес не убежит

День в офисе перестает быть томным, когда вспоминаешь, что ты творческая личность. Нет никаких рамок и правил, есть только неограниченный простор для творчества и подручные материалы.

Редакция Adme.ru представляет вам подборку гениальнейших идей, которые можно взять на вооружение. И небольшой бонус для любителей поиграть: среди реальных фотографий есть кадр из сериала «Офис», найдете его?

Смотреть до конца

А как развлекаетесь вы, когда скучно на работе?

Фото на превью pinterest, imgur

87 На склад!
7 Комментарии
  • 18 сентября 2017
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