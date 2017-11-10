20 блестящих ответов на жизненно важные вопросы, которые люди получили от голосовых помощников

Прогресс не стоит на месте, а искусственный интеллект год от года становится все сообразительнее и остроумнее. Еще немного, и голосовые помощники, встроенные в наши телефоны, смогут поддержать абсолютно любую беседу.

Ну а пока роботы не захватили мир и нашу редакцию, AdMe.ru собрал самые эпичные диалоги с ними.

Поделитесь своими диалогами с голосовыми помощниками в комментариях: вдруг мы упустили что-то очень классное.

2 На склад!
3 Комментарии
  • 10 ноября 2017
  • 3
  • 4705

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!