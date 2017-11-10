20 блестящих ответов на жизненно важные вопросы, которые люди получили от голосовых помощников

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Прогресс не стоит на месте, а искусственный интеллект год от года становится все сообразительнее и остроумнее. Еще немного, и голосовые помощники, встроенные в наши телефоны, смогут поддержать абсолютно любую беседу.

Ну а пока роботы не захватили мир и нашу редакцию, AdMe.ru собрал самые эпичные диалоги с ними.