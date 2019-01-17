20+ блестящих цитат, которые могли родиться только в стенах университетов

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Если бы в студенческие годы нам приходилось только учиться, вряд ли бы мы вспоминали это время с таким теплом. К счастью, большинству студентов хотя бы раз, но попадаются преподаватели, чувству юмору которых позавидовали бы самые именитые стендап-комики планеты.