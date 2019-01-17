20+ блестящих цитат, которые могли родиться только в стенах университетов

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Если бы в студенческие годы нам приходилось только учиться, вряд ли бы мы вспоминали это время с таким теплом. К счастью, большинству студентов хотя бы раз, но попадаются преподаватели, чувству юмору которых позавидовали бы самые именитые стендап-комики планеты.

AdMe.ru решил окунуться в ностальгию и собрал несколько остроумных цитат преподавателей вузов, которые никогда не лезут за словом в карман.

  • Нам надо рассмотреть 3 метода. Вообще, конечно, я приготовила 5, но рассмотрим 4.
  • Романенко скрылась. Куда? Неважно. Главное, что она не кашляет.
  • Лекция. Преподаватель начинает писать теорему на доске, на секунду останавливается:
    — Господи, это что сейчас доказывать придется?
    Быстро стирает, пока никто не успел записать.
    — Итак, следующая тема...
  • Я сейчас отойду на минутку. Если кто-то придет ко мне, передайте, что я пошел его искать.
  • Я сейчас плачу. Вы просто не видите этого, потому что я научился плакать внутрь себя.
  • Сессия на то и сессия, чтобы исправлять ошибки приемной комиссии.
  • Преподаватель встает, задумчиво смотрит вдаль, роняет микрофон, раздается глухой удар, за ним оглушительный звон.
    — Вы слышите? Слышите? Это колокол Бухенвальда звонит по тем, кто не пришел на нашу лекцию!
  • Давайте посмотрим на эти уравнения и подумаем, что еще можно с ними сделать, кроме как стереть с доски.
  • Преподаватель: «Вам понятно?»
    Студенты: «Да».
    Преподаватель: «Странно...»
  • Вы математики, а это значит, что вы самые умные люди на земле. Чего смеетесь? Я вот самый умный.
  • Сейчас будет просветление через страдания.
  • Из-за моей занятости вы просочились во 2-й семестр.
  • Девушки, не бегайте за автобусами и мужчинами — будет следующий.
  • Во время экзамена у меня начнется борьба с вами. Вы будете стараться получить двойку, а я — поставить вам три.
  • Давайте форточку откроем, а то микробы любят унылую атмосферу.
  • Мужчина на филфаке приносит радость.
  • Нет идеальной пары для студента: на первой паре хочется спать, на второй хочется есть, на третьей — спать после еды.
  • У каждого врача есть свое кладбище, а у преподавателя — своя рота.

  • Наращивайте личность, а не реснички.

  • Не переживайте, все сдадут у меня зачет. Просто каждый — в свое время.

  • Вы такие балаболы, что не хочу я вас один на один принимать. Я как-то села с одним журналистом поговорить один на один — пришлось замуж за него выходить.
  • Всякие «растворившиеся» на лекции имеют вероятность выпасть в осадок на экзамене.
  • Чувствую, с парнем, который не ходит на мои лекции, мы увидимся в феврале на пересдаче. Ничего, это как в любви: редкость встреч компенсируется остротой чувств.
  • Давайте займемся чем-то более приятным. Из приятного в этом мире остался только матанализ и немного линейной алгебры.
  • А вы знаете, что самое ценное в девушке? Глаза, блистающие знанием первоисточников.
  • Математика нужна, чтобы отчислять студентов.
  • — Хотите усложню?
    Аудитория хором:
    — Нет!
    — Да ладно! Один раз живем — усложню.
  • Звонок как-то неубедительно прозвенел, так что продолжаем.

Попадались ли вам преподаватели с чувством юмора? Расскажите о них в комментариях.

  • 34
  • 42
  • 8
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