20+ блестящих цитат, которые могли родиться только в стенах университетов
Если бы в студенческие годы нам приходилось только учиться, вряд ли бы мы вспоминали это время с таким теплом. К счастью, большинству студентов хотя бы раз, но попадаются преподаватели, чувству юмору которых позавидовали бы самые именитые стендап-комики планеты.
AdMe.ru решил окунуться в ностальгию и собрал несколько остроумных цитат преподавателей вузов, которые никогда не лезут за словом в карман.
- Нам надо рассмотреть 3 метода. Вообще, конечно, я приготовила 5, но рассмотрим 4.
- Романенко скрылась. Куда? Неважно. Главное, что она не кашляет.
- Лекция. Преподаватель начинает писать теорему на доске, на секунду останавливается:
— Господи, это что сейчас доказывать придется?
Быстро стирает, пока никто не успел записать.
— Итак, следующая тема...
- Я сейчас отойду на минутку. Если кто-то придет ко мне, передайте, что я пошел его искать.
- Я сейчас плачу. Вы просто не видите этого, потому что я научился плакать внутрь себя.
- Сессия на то и сессия, чтобы исправлять ошибки приемной комиссии.
- Преподаватель встает, задумчиво смотрит вдаль, роняет микрофон, раздается глухой удар, за ним оглушительный звон.
— Вы слышите? Слышите? Это колокол Бухенвальда звонит по тем, кто не пришел на нашу лекцию!
- Давайте посмотрим на эти уравнения и подумаем, что еще можно с ними сделать, кроме как стереть с доски.
- Преподаватель: «Вам понятно?»
Студенты: «Да».
Преподаватель: «Странно...»
- Вы математики, а это значит, что вы самые умные люди на земле. Чего смеетесь? Я вот самый умный.
- Сейчас будет просветление через страдания.
- Из-за моей занятости вы просочились во 2-й семестр.
- Девушки, не бегайте за автобусами и мужчинами — будет следующий.
- Во время экзамена у меня начнется борьба с вами. Вы будете стараться получить двойку, а я — поставить вам три.
- Давайте форточку откроем, а то микробы любят унылую атмосферу.
- Мужчина на филфаке приносит радость.
- Нет идеальной пары для студента: на первой паре хочется спать, на второй хочется есть, на третьей — спать после еды.
- У каждого врача есть свое кладбище, а у преподавателя — своя рота.
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Наращивайте личность, а не реснички.
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Не переживайте, все сдадут у меня зачет. Просто каждый — в свое время.
- Вы такие балаболы, что не хочу я вас один на один принимать. Я как-то села с одним журналистом поговорить один на один — пришлось замуж за него выходить.
- Всякие «растворившиеся» на лекции имеют вероятность выпасть в осадок на экзамене.
- Чувствую, с парнем, который не ходит на мои лекции, мы увидимся в феврале на пересдаче. Ничего, это как в любви: редкость встреч компенсируется остротой чувств.
- Давайте займемся чем-то более приятным. Из приятного в этом мире остался только матанализ и немного линейной алгебры.
- А вы знаете, что самое ценное в девушке? Глаза, блистающие знанием первоисточников.
- Математика нужна, чтобы отчислять студентов.
- — Хотите усложню?
Аудитория хором:
— Нет!
— Да ладно! Один раз живем — усложню.
- Звонок как-то неубедительно прозвенел, так что продолжаем.
Попадались ли вам преподаватели с чувством юмора? Расскажите о них в комментариях.