20+ безумных фото для тех, кто думал, что уже все видел

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Чем сегодня вас удивить? Возможно, вы не знали, что есть такой сайт, который в режиме реального времени показывает нашу Землю в окружении всех ее спутников. Выглядит впечатляюще.

Редакция AdMe.ru любит находить удивительные вещи, которые открывают наш мир с новой стороны. Сегодня у нас подборка из разных фото, после просмотра которых возникает одно желание — воскликнуть: «Ну ничего себе!»

22. Пчелиный улей в доме. Какая крутая идея

*Только сюда так и просится табличка с молоточком: «Для создания аварийной ситуации разбить стекло».

21. Круизный лайнер, проходящий через Коринфский канал

20. «Все четыре лапы моей кошки имеют уникальную комбинацию цветов»

19. NASA показало изображение Солнца в самом высоком разрешении

18. «Мой кофе разделился на слои с четкими краями»

17. «Я бы тоже разволновалась, окажись в моих руках такой монстр»

16. Это прозрачная палатка с видом на закат над горой Рейнир

15. «Окрас меха моей кошки совпадает с пигментацией ее кожи»

14. Цветение вишни у подножия горы Фудзи

13. Топ-топ-топ. Увидимся в ваших кошмарах! Топ-топ-топ

12. Колода квадратных карт с пятой мастью

11. Авокадный джекпот

10. Морские стеклышки на побережье Сономы, Калифорния

9. «Эту заросшую кроссовку я нашел в глубине леса»

8. Граница между Сантьяго и Андами

7. Разница между самцом и самкой утки мандаринки

6. Куриное яйцо, похожее на фасоль

5. «Мой стакан разбился вертикально»

4. «Кажется, половина моего двора решила остаться в зиме, а на другой уже лето»

3. Кинкажу — млекопитающий хищник, единственный представитель рода «медовый медведь». Людям редко попадается на глаза, потому что ведет ночной образ жизни

2. «Это гигантская туманность от взрыва звезды, которую мне удалось заснять своим телескопом в течение 30 часов»

1. Можно закрывать браузер, сегодня ничего более милого вы уже не увидите