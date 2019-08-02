20+ безбашенных историй от читателей AdMe.ru, которым позавидуют голливудские сценаристы

61
4
69
24k

Спонтанные поступки и комичные ситуации — то, что делает нашу жизнь ярче и насыщеннее. Как гласит известное выражение: «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть об этом всю жизнь». Поэтому, когда серые будни в очередной раз шепнут вам на ушко, что пора бы разбавить дни яркими красками, ни секунды не сомневайтесь. В конце концов, о чем потом будем рассказывать внукам?

AdMe.ru собрал 20+ острых комментариев своих читателей, которые знают толк в приключениях. Читайте скорее их необычные истории из жизни.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Бонус. Люди, причастные к следующей истории, знайте: мы вами гордимся

А происходили ли в вашей жизни необычные ситуации, о которых хочется рассказывать снова и снова? Ждем ваших историй в комментариях.

Фото на превью maya.belousova.9 / Facebook

61
4
69
24k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться