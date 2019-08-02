20+ безбашенных историй от читателей AdMe.ru, которым позавидуют голливудские сценаристы

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Спонтанные поступки и комичные ситуации — то, что делает нашу жизнь ярче и насыщеннее. Как гласит известное выражение: «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть об этом всю жизнь». Поэтому, когда серые будни в очередной раз шепнут вам на ушко, что пора бы разбавить дни яркими красками, ни секунды не сомневайтесь. В конце концов, о чем потом будем рассказывать внукам?