20+ безбашенных историй от читателей AdMe.ru, которым позавидуют голливудские сценаристы
Спонтанные поступки и комичные ситуации — то, что делает нашу жизнь ярче и насыщеннее. Как гласит известное выражение: «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть об этом всю жизнь». Поэтому, когда серые будни в очередной раз шепнут вам на ушко, что пора бы разбавить дни яркими красками, ни секунды не сомневайтесь. В конце концов, о чем потом будем рассказывать внукам?
AdMe.ru собрал 20+ острых комментариев своих читателей, которые знают толк в приключениях. Читайте скорее их необычные истории из жизни.
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А происходили ли в вашей жизни необычные ситуации, о которых хочется рассказывать снова и снова? Ждем ваших историй в комментариях.
Фото на превью maya.belousova.9 / Facebook