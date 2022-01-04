Читатели AdMe.ru рассказали о бестактных вопросах, услышав которые хочется захлопнуть перед умником дверь
Казалось бы, нас всех с детства учат вежливости, «волшебным словам», которые открывают двери к деликатному и нетоксичному общению. Но зачастую встречаются люди, которые предпочитают вышибать эти двери наглостью и бестактностью. Иногда получается остроумно ответить наглецам, а иногда они ввергают в такой ступор, что сложно найти нужные слова.
Читатели AdMe.ru рассказали о таких моментах, когда уровень бесцеремонности собеседника буквально лишил их дара речи, а у кого-то вызвал желание дерзко ответить.
- Одна молодая женщина, туристка из Москвы, во время моего отпуска в Мексику сказала, что для моего возраста у меня очень подтянута шея. Спасибо, конечно. Но потом она спросила, когда я делала подтяжку. Я ответила, что никаких подтяжек не делала. Ее ответ: «Я сказала, что делала, — значит, делала!» Я даже не знала, как реагировать. © Anna Tyagunova / Facebook
- Старшей дочери было 23, мне 40, младшей 4. Гуляем на площадке, выгляжу неплохо. Пожилая дама делает «комплимент»: какая молодая мама — старшая дочь, какая молодая бабушка — я. Выбесило конкретно. Если я не понимаю, кто гуляет с ребенком, всегда «понижу» возможные варианты. Бестактность — зло. © Юлия Беглянина / Facebook
- Дочке 3 года, вылитая папа. Соседка спрашивает: «На кого дочь похожа?» Я онемела от вопроса. Дочка ответила, что на соседа! © Гульнара Валеева / Facebook
- Однажды в кафе старшая дочка, ей 4 годика, баловалась. Мне 38. Работница кафе говорит дочери: «Бабушку надо слушаться». Я ей: «Чего? Сама ты бабушка!» P. S.: В 41 я родила 2-ю дочку. © Мария Алексеева / Facebook
- У меня дочка беленькая, а мы с мужем темноволосые, она похожа на мою маму в детстве была. И вот гуляла я с коляской как-то раз, а одна из жительниц нашего дома ляпнула: «Совсем на тебя не похожа, может быть, в роддоме подменили?» Я тогда просто опешила от бестактности этой тетки! © Татьяна Маркозова / Facebook
- Меня очень раздражал вопрос людей: «А беременность была запланирована?» Считаю это ужасно бестактным вопросом, особенно от малознакомых людей © Ksenia Evtukhina / Facebook
- Моя сестра гуляла с нашими детками, и тетка уставилась на них и спрашивает: «Они у вас от разных отцов?» Сестра: «Да, и от разных матерей!» — и пошла дальше. Метров через 20 оглянулась, тетка так и стояла на месте. © Алена Ищенко / Facebook
- В воскресенье позвонили свекрухе сказать, что я беременна, а в понедельник, зная, что я одна, звонит мне и спрашивает, это от ее сына? © Zanna Agamirova / Facebook
- Ну, вопрос был, наверное, не совсем бестактный, но меня как из ведра холодной водой облили. Стою я в аэропорту на регистрацию, лечу домой после недельного отпуска в Турции, в летнем платье, и тут вопрос: «А у вас есть справка о сроке беременности?» А я не беременна от слова совсем! И тут я поняла: да, хорошо отдохнула. © Inga Diržine / Facebook
- «У тебя что, в животе еще кто-то остался?» — спросил меня свекор через 10 дней после первых родов. © Светлана Шайер / Facebook
- Как-то лет в 35, чувствуя себя еще моложе, выбирала себе шорты. У меня уже подрастали два сына, но размер одежды оставался 42–44. Шортики были прекрасными! И, на удивление для того времени, был выбор! Я вертела, рассматривала, прикидывала. Продавец решила мне помочь и задает вопрос: «А сколько лет вашей дочке?» Я, глубоко вздохнув, пошла дальше. Без шорт. © Людмила Удовиченко / Facebook
- Очень часто на обычный вопрос бестактно отвечают. Это тоже проблема. Однажды в магазине я спросила: «Сколько стоит этот костюм?» На что мне девушка ответила с ухмылкой: «Костюм вам не подойдет, он на стройных девушек». Как вам ответ? © Елена Шаповал / Facebook
- В магазине одежды продавец с порога сообщает, что у них нет моих размеров. А вчера искала стулья для кухни, продавщица посмотрела на меня и сказала: «У нас здесь дорого». Она оценила меня, видимо, по одежде и решила, что я должна сидеть на дешевой табуретке. © Елизабет Кальман / Facebook
- Я родила троих детей с небольшой разницей. Брат мужа каждый раз интересовался, сколько декретных я получила. Потом он поехал на заработки. Постаралась не забыть спросить, сколько заработал. Как уж на сковородке извивался, так и не сказал! © Вера Руденя / Facebook
- Отправилась в магазин. И вдруг мне звонит иностранный друг. Я начинаю говорить с ним на английском. Какая-то тетка в очереди аж ухом ко мне тянулась, чтобы подслушать. Я стояла спиной и не видела, а мама за этим наблюдала. Подходит моя очередь оплачивать, я прощаюсь с другом. Та тетка и говорит: «А вы знаете, что у вас плохой английский?» Я растерялась и отвечаю ей: «Знаю». Чуть позже я переварила ситуацию и подумала, надо было ей сказать: «Всяко лучше вашего воспитания». © Viktoriia Picasso / Facebook
- Мы вызвали однажды мастера ремонтировать нагреватель воды, он был с супругой, которую я пригласила в дом. Спросила, желает ли она кофе или чай, принесла ей стул, чтобы сесть ближе к камину. И тут она мне выдает: «Вы давно работаете в этом доме?» © Natalya Yagizsoy / Facebook
- «Это ваша квартира или снимаете?» — репетитор, приходя к нам домой. © Анна Ренард-Коктыш / Facebook
- Ты заболела или просто ненакрашенная сегодня? © Виктория Хракун / Facebook
- Я ехала в международном автобусе, и одна пассажирка попросила у шофера открыть туалет. Он на весь автобус спросил ее: «Вам по-большому или по-маленькому?» Пассажиры захихикали, а эта дама сказала водителю: «Не хулиганьте и откройте туалет». Он оправдывался тем, что, если по-большому, в салоне будет запах. © Елена Томсон / Facebook
- Показала на работе свадебную фотографию с мужем, одна коллега сказала: «Ты выглядишь счастливее, чем муж». Хотя на фото смеемся оба. © Элина Агаева / Facebook
- Мне кажется нетактичным, когда мне звонят знакомые и просят посоветовать хорошего и недорого адвоката по их интересующим вопросам. Я сама адвокат, поэтому возникает естественный вопрос: я недостаточно хороший или слишком дорогой специалист? Хорошо, что это редко случается, а то можно комплекс неполноценности заработать. © Алиса Костюк / Facebook
- Какая страшная у вас кошка, она старая? © Дилноза Вагнер / Facebook
«Между прочим, она красавица».
А всегда ли у вас получается дать отпор наглецу или вы предпочитаете свести все в шутку и не обострять ситуацию?
Фото на превью Дилноза Вагнер / Facebook
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