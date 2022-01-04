Читатели AdMe.ru рассказали о бестактных вопросах, услышав которые хочется захлопнуть перед умником дверь

Казалось бы, нас всех с детства учат вежливости, «волшебным словам», которые открывают двери к деликатному и нетоксичному общению. Но зачастую встречаются люди, которые предпочитают вышибать эти двери наглостью и бестактностью. Иногда получается остроумно ответить наглецам, а иногда они ввергают в такой ступор, что сложно найти нужные слова.