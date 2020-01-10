20+ нелепых заблуждений, которые нам внушают с самого детства
Часто в споре аргументы оппонента заводят в тупик, вспомнить хотя бы «это мое мнение» и «потому что я так сказала»- секретное оружие словесных баталий. А иногда человек и вовсе путает причину и следствие, взять хотя бы жаркий спор на тему глобального потепления в интернет-пространстве. У противников теории есть «железный аргумент»: эта зима еще холоднее предыдущей, так что никакого потепления нет, все это ерунда. Конечно, люди просто путают погоду — состояние атмосферы в определенный момент — и климат — многолетний режим погоды.
AdMe.ru вычислил, какие фразы и аргументы раздражают пользователей сети больше всего и превращают спор в проверку психики на прочность.
- «Вот в наше время... — и ничего». Некоторые пожилые люди говорят следующее: «В наше время была краска с высокой концентрацией свинца. Мы не пристегиваетесь ремнями безопасности, целый день играли на свежем воздухе на краю обрыва без присмотра, садились в машины к незнакомцам... Все устраивают такие трагедии на пустом месте в наши дни и боятся буквально всего подряд». Хочется сказать им: только потому, что ВЫ пережили все эти вещи, не значит, что все пережили. © elf-y / reddit
- «Ты должен уважать всех, кто старше!» Я не должен уважать за возраст, я уважаю тех, кто ведет себя достойно, это большая разница. © JeremyMo88 / reddit
- «Тебе не понять, у тебя нет собственных детей» — аргумент учителю от родителей. Во-первых, у меня есть высшее педагогическое образование как свидетельство того, что я знаю достаточно о детях, чтобы научить их. Во-вторых, у меня 25–30 детей каждый год. Я вижу их по 7 часов 5 дней в неделю, что, вероятно, больше, чем некоторые родители видят своих детей. В-третьих, отсутствие собственных детей не влияет на мое решение заставить вашего сына извиниться за то, что он ударил одноклассницу. © partofbreakfast / reddit
-
«Депрессия — это ерунда, все это только в твоей голове». Часто люди путают реальные проблемы и психические заболевания с эмоциями. © fbomb_REDDIT / reddit
-
«Есть дворник, это его работа» — при этом человек выбрасывает мусор на землю. Это не аргумент, это просто оправдание того, что ты невоспитанный и ленивый неряха. © jianyiwashere / reddit
-
Вот несколько моих любимых аргументов от родственников: «Потому что я так сказал» — папа. «Потому что я тебя родила» — мама. «Потому что я точно знаю, что немного (продукт на ее выбор) тебе не повредит!» — бабушка. © LunatheRabbit / reddit
-
«Копить — это психология нищих», — сообщила коллега по работе, когда зашла речь о кредитах и накоплениях. Ведь она права. Она приходит к родителям и просит на квартиру или машину. Получает пачку денег и покупает. Работает, чтобы не сидеть дома, как развлечение. Но психологией интересуется! © Sabay / pikabu
-
«Мобильные телефоны вредны! Не носите их близко к телу, это вызывает рак». Ладно, я просто потащу свой телефон в 3 метрах позади на веревочке! Проблема решена! © weedful_things / reddit
-
«Вот ты грустишь, а есть люди, которым намного хуже». Итак, следуя этой логике, вы не можете быть счастливы, потому что есть люди богаче. Когда же все поймут, что эмоции не являются продуктом нашего социального статуса? © Suren-Jay / reddit
-
Основной аргумент безграмотных: «Я знаю, как писать правильно, просто я не запариваюсь, и вообще у меня нет на это времени». Представьте себе, что вы пригласили человека в гости, а он помочился на ваш ковер, мотивируя это тем, что он, в принципе, может и в унитаз, но мы сейчас не на экзамене по мочеиспусканию. Еще смешнее выглядят те, кто постоянно пишет с ошибками, но при любом условном «наезде» заявляют, что в школе у них была пятерка по русскому языку. «5 лет назад я мог попасть в унитаз с 3 метров, а теперь я просто не запариваюсь, так что отстань». © Arnold / livejournal
-
«Микроволновка вредна для здоровья». У меня есть двоюродная сестра, которая отказывается пользоваться микроволновой печью, потому что излучение от нее опасно для здоровья. При этом она курит. А на работе один клиент сказал мне, что я должен избавиться от микроволновки, потому что она убьет меня до того, как мне исполнится 30 лет. Мне в то время было 32 года. © absentbusiness / reddit
-
«У меня было ужасное детство, и ничего, теперь все хорошо». Если из-за этого вы делаете детство вашего ребенка невыносимым, для вас это точно не прошло бесследно. © xXBeCoolManXx / reddit
-
«Вы не знаете, о чем говорите». Раньше я принялся бы доказывать, что это не так, что я прекрасно знаю, о чем речь. Теперь я просто говорю: «Ух ты, действительно! Я понятия не имел, что ничего не знал, пока ты не сообщил об этом. Теперь мне это ясно, спасибо». © Olivia Newan / quora
-
Аргумент «Естественно = хорошо / здорово, а искусственно = плохо / нездорово». Как будто наш вид не потратил тысячелетия, создавая здания и города для комфортного проживания или разрабатывая такие «неестественные» вакцины и антибиотики для лечения всех очень «естественных» болезней, которые убили миллиарды. © Calvinoheath / reddit
-
«Ну я бы в этой ситуации... бла-бла-бла». Если бы да кабы. Нет, вы не можете сказать, как вы будете вести себя в определенной ситуации, пока не окажетесь в ней, поэтому не стоит осуждать других за их реакцию на стресс. «Я бы» — это не аргумент. Это просто то, что одни люди говорят, чтобы заставить других выглядеть некомпетентными. © Sweet-Child·/ reddit
-
«Природа знает лучше» — фигня. Природа не знает, что она делает, в ней просто происходят какие-то процессы. Если и есть какая-то часть природы, которая вообще что-то знает или понимает, то это мы, люди. Это не делает нас единственным разумом, но позволяет взглянуть на свои деяния и понять, что мы делаем и куда движемся. © GM-Dark / reddit
-
«Как говорил...» Нет ничего хуже, когда в качестве аргумента начинают цитировать какого-нибудь великого человека. Эта фраза, вырванная из контекста, как-то должна доказать, что оппонент прав, а ты — нет. Если вы ставите под сомнение цитату великого, вы обречены. © Prakhar Jain / quora
-
«Вы должны любить их только за то, что они члены вашей семьи». Нет, для любви этого мало. Не нужно мириться с присутствием токсичных людей в вашей жизни, если вы этого не хотите. © samanthabenson / reddit
-
«Осторожно, не ешь это! В составе есть гидрокарбонат натрия!» Так по-научному зовется пищевая сода, друг. В составе просто пищевая сода. © spaghatta111 / reddit
-
«Клиент всегда прав». Я ненавижу этот способ мышления, потому что оно свойственно только наглым и недалеким людям. Сегодня один такой кричал и оскорблял, не давал ответить, одна радость — он убежал из магазина раньше, чем получил то, что хотел. © xXBeCoolManXx / reddit
-
«Вы сами не делаете то же, поэтому не можете это критиковать». Искусство — это услуга. Если бы сантехник пришел в ваш дом, сделал все из рук вон плохо и сломал раковину, вы бы потребовали возмещение ущерба. Никто не скажет: «Мне бы хотелось, чтобы у вас все получилось лучше». Но если вы критикуете группу, найдутся те, кто скажет: «Ну, вы не создаете сами музыку, поэтому вы не можете ее критиковать». Это очень глупо. © Lombard333 / reddit
-
«Доедай, ведь прямо сейчас в Африке голодает ребенок, который хотел бы это съесть». Моего дядю в детстве этим шантажировала мама, когда он не хотел есть овощи. Так продолжалось до тех пор, пока он не смог больше терпеть эту глупость. В конце концов он ответил ей: «А ты уверена, что этот ребенок еще не умер от голода?» © DM_ME_YOUR_TITTYS / reddit
-
«Люди — единственный вид, который пьет молоко не только в младенчестве, но и во взрослом возрасте, значит, пить молоко странно и неестественно». Да, а еще мы единственный вид, который изобрел космические путешествия, телевидение, вакцины. Поэтому я, пожалуй, продолжу пить свое молоко. © AVgreencup / reddit
-
«За деньги счастье не купишь». Звучит неплохо, только часто это используют как аргумент, чтобы платить более низкую зарплату. За деньги не купить счастье, но проблема в том, что их отсутствие, несомненно, может принести много несчастий. © your_mom_is_availabl / reddit
- «Они же дети» — боже, как эта фраза раздражает. Эти истерики типа «купииииии мне шоколадку» от того и происходят, что ребенок считает, что раз он ребенок, то ему можно выходить за рамки дозволенного в обществе. Ребенок в первую очередь человек, который является частичкой этого общества. © Helicopter22 / pikabu
-
«Я не разбираюсь в этих ваших новых технологиях». Особенно странно, когда это говорят люди 30+. Прошло не одно десятилетие с тех пор, как компьютеры и технологии начали проникать в дома людей. Если вы до сих пор не адаптировались, то вы сделали это сознательно. И общество не должно подстраиваться под вас и с пониманием относиться к вашему выбору. © JackofScarlets·/ reddit
-
«Мужчины всегда должны платить за свидания, потому что они зарабатывают больше женщин». Знакомства — это не благотворительность. То, что один зарабатывает меньше, не означает, что у другого есть моральное обязательство платить за него. © Arman Siani·/ quora
-
Все эти аргументы напоминают мне историю о семейном рецепте, который использовался для приготовления мяса. Перед запеканием необходимо было отрезать сверху большой кусок. Когда хозяйку спросили, зачем это делать, она сказала, что так всегда готовила мясо ее мама. Мама повторила ту же историю и сообщила, что это рецепт ее матери. Наконец, когда спросили бабушку, в чем суть тайны семейного рецепта, она ответила: «У нас была небольшая сковорода, куда мясо целиком не входило, поэтому мы всегда отрезали от него кусок сверху». © ryanzbt / reddit
Какие аргументы в споре способны вывести вас из себя?
Фото на превью DM_ME_YOUR_TITTYS / reddit