20+ нелепых заблуждений, которые нам внушают с самого детства

«Вот ты грустишь, а есть люди, которым намного хуже». Итак, следуя этой логике, вы не можете быть счастливы, потому что есть люди богаче. Когда же все поймут, что эмоции не являются продуктом нашего социального статуса? © Suren-Jay / reddit

Основной аргумент безграмотных: «Я знаю, как писать правильно, просто я не запариваюсь, и вообще у меня нет на это времени». Представьте себе, что вы пригласили человека в гости, а он помочился на ваш ковер, мотивируя это тем, что он, в принципе, может и в унитаз, но мы сейчас не на экзамене по мочеиспусканию. Еще смешнее выглядят те, кто постоянно пишет с ошибками, но при любом условном «наезде» заявляют, что в школе у них была пятерка по русскому языку. «5 лет назад я мог попасть в унитаз с 3 метров, а теперь я просто не запариваюсь, так что отстань». © Arnold / livejournal

«Микроволновка вредна для здоровья». У меня есть двоюродная сестра, которая отказывается пользоваться микроволновой печью, потому что излучение от нее опасно для здоровья. При этом она курит. А на работе один клиент сказал мне, что я должен избавиться от микроволновки, потому что она убьет меня до того, как мне исполнится 30 лет. Мне в то время было 32 года. © absentbusiness / reddit