20 бесподобных тортов, в которых вкус совсем не главное

Как и в мире моды, в кондитерском искусстве то и дело появляются новые тренды. Сладких дел мастера осваивают нестандартные техники и текстуры, экспериментируют с декором и вкусовыми сочетаниями, поэтому удивить кого-либо тортом с каждым годом становится все сложнее. Но некоторым энтузиастам удается вызвать своими съедобными произведениями улыбки умиления, восхищенные возгласы или даже приступы смеха.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этих неподражаемых тортов, в которых все решает не вкус, а их предыстория или искрометный авторский замысел. А из бонуса вы узнаете, что некоторые десерты можно не только попробовать, но и услышать.

1. «Вот такой подарок сделала папе на день рождения. Торт по мотивам одного из его любимых мультфильмов»

«Герои нарисованы на пряниках. Есть их он отказался, сказал: „Жалко, на стену в рамочке повешу“».

2. Так просто, но как креативно

3. «Торт в стиле „Гарри Поттера“, который сделала моя сестра. Ей 11 лет»

4. «Этот торт я приготовила на 30-летие своего друга-дальтоника»

А вот как он его увидит

5. «Моя сестра сделала для нас этот потрясающий свадебный торт!»

«Да пребудет с вами любовь!»

6. «Работаю уже много лет кондитером, и вот настал мой звездный час. Творил сие произведение с настоящей шаурмы, которая в процессе работы пострадала (была съедена)»

7. «Поздравление от бати»

8. «Торт предназначался для мужа, но муза этого творения была впечатлена не меньше. Это Райли, ему 12, и он ну очень хороший мальчик!»

9. «Торт был заказан на юбилей мужчины, который очень любит и готовить, и есть плов. Попросили удивить»

10. — С макарошками?

— Нет, с пюрешкой.

11. «Я сделала торт в виде моего папы»

12. «Мой племянник так любит фасоль, что моя сестра приготовила ему вот такой именинный торт»

13. «Хотите верьте, хотите нет, но этот тортик сделал 40-летний ирландец с большими неуклюжими пальцами!»

14. Идея этого торта проста и гениальна одновременно

15. «Мой отец всегда был большим фанатом „Годзиллы“. В этом году я приготовила ему на день рождения такой торт»

16. «Хорошая новость: я испекла этот торт. Плохая новость: я в таком восторге, что мне жалко отдавать его своей 7-летней племяннице на день рождения»

17. «Машина моей жены застряла в сугробе, поэтому я принес ей кусок торта, чтобы немного подбодрить»

18. «Моя девушка не хотела торт на свой день рождения, поэтому у нас было желе с акулами. Она обожает акул!»

19. «Я сделал торт в виде чайного гриба»

Бонус: «Я буквально слышу, как он кричит»