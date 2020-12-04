20 бесподобных тортов, в которых вкус совсем не главное
Как и в мире моды, в кондитерском искусстве то и дело появляются новые тренды. Сладких дел мастера осваивают нестандартные техники и текстуры, экспериментируют с декором и вкусовыми сочетаниями, поэтому удивить кого-либо тортом с каждым годом становится все сложнее. Но некоторым энтузиастам удается вызвать своими съедобными произведениями улыбки умиления, восхищенные возгласы или даже приступы смеха.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этих неподражаемых тортов, в которых все решает не вкус, а их предыстория или искрометный авторский замысел. А из бонуса вы узнаете, что некоторые десерты можно не только попробовать, но и услышать.
1. «Вот такой подарок сделала папе на день рождения. Торт по мотивам одного из его любимых мультфильмов»
«Герои нарисованы на пряниках. Есть их он отказался, сказал: „Жалко, на стену в рамочке повешу“».
2. Так просто, но как креативно
3. «Торт в стиле „Гарри Поттера“, который сделала моя сестра. Ей 11 лет»
4. «Этот торт я приготовила на 30-летие своего друга-дальтоника»
А вот как он его увидит
5. «Моя сестра сделала для нас этот потрясающий свадебный торт!»
«Да пребудет с вами любовь!»
6. «Работаю уже много лет кондитером, и вот настал мой звездный час. Творил сие произведение с настоящей шаурмы, которая в процессе работы пострадала (была съедена)»
7. «Поздравление от бати»
8. «Торт предназначался для мужа, но муза этого творения была впечатлена не меньше. Это Райли, ему 12, и он ну очень хороший мальчик!»
9. «Торт был заказан на юбилей мужчины, который очень любит и готовить, и есть плов. Попросили удивить»
10. — С макарошками?
— Нет, с пюрешкой.
11. «Я сделала торт в виде моего папы»
12. «Мой племянник так любит фасоль, что моя сестра приготовила ему вот такой именинный торт»
13. «Хотите верьте, хотите нет, но этот тортик сделал 40-летний ирландец с большими неуклюжими пальцами!»
14. Идея этого торта проста и гениальна одновременно
15. «Мой отец всегда был большим фанатом „Годзиллы“. В этом году я приготовила ему на день рождения такой торт»
16. «Хорошая новость: я испекла этот торт. Плохая новость: я в таком восторге, что мне жалко отдавать его своей 7-летней племяннице на день рождения»
17. «Машина моей жены застряла в сугробе, поэтому я принес ей кусок торта, чтобы немного подбодрить»
18. «Моя девушка не хотела торт на свой день рождения, поэтому у нас было желе с акулами. Она обожает акул!»
19. «Я сделал торт в виде чайного гриба»
Бонус: «Я буквально слышу, как он кричит»
А какой торт, который вы когда-либо пробовали, запомнился вам на всю жизнь? Вам важно, чтобы десерт был вкусным, или вы цените оригинальный дизайн?