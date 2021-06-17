20+ бесподобных мам, которые достойны всех премий за свой оригинальный подход к жизни

Как только мы появились у наших мам, они развили в себе особые качества: необычайную находчивость, своеобразное чувство юмора и логику, понятную только им. Можно только поражаться тому, как они «учили» нас убирать в комнате, так что мы и сами рады были это делать. Или же каких невероятных высот они достигли в искусстве преподносить подарки. А об их неописуемых провалах можно слагать легенды.

AdMe.ru точно знает, что у всех мам свой особенный взгляд на жизнь. И всем нам уж точно есть чему у них поучиться.

«Кот моей подруги обожает сидеть на коленях. Поэтому ее мама придумала для него такой лежак»

«Мама, спасибо за комбинезон!»

«Это подарочный пакет, который я вручил маме на ее 40-летие. И спустя целых 24 года она мне его передарила»

«Забавное фото сегодня сделал. Стоит отметить, что мама заботливая, а ребенок очень самостоятельный»

Ох, это чувство, когда как бешеная белка за ребенком бегаешь, а когда он наконец находит себе дело, то тебе и присесть некуда. © 2mira / Pikabu

«Самое время перекусить с видом на деревья, а не на парковку»

«Такое фото мне прислала мама из стоматологии»

«Это платье мама сшила на курсах портных. Она очень гордится собой»

«Обычно мама возмущается, что мы быстро съедаем хлеб и она не успевает его покупать. Вот что недавно она принесла из магазина. Ем до сих пор»

«Так выглядит машина моего старшего сына после того, как он отказался помочь мне с уборкой листвы»

«Мне нужны были новые подушки для дивана, и мачеха сшила мне вот такую. Просто копия моей собаки!»

«Вот какой торт испекла мама на мой день рождения. А ведь она всего лишь любитель»

«Моя мама не до конца понимает суть игры „Тайный Санта“»

«Сюрприз! От мамы».

«Боялся, что наш пес будет грустить, пока за ним приглядывает мама моей девушки. Но спустя неделю мне прислали такое фото»

«Мама моего друга просто распечатала фотографию из Facebook и повесила ее в рамке»

«Мама пыталась сшить пинетки для нашей собаки. Вот что из этого вышло»

«Моя мама ухаживала за этими растениями последние 5 лет и лишь сегодня узнала, что они искусственные»

«Однажды в очереди в „МакАвто“»

«Мама моего приятеля решила, что флеш-карту тоже нужно заряжать»

«Моей маме почти 70 лет, а это ее машина — спортивный двухдверный Ford Mustang»

«Сегодня я окончила школу и мама подарила мне новую приставку. Такую же, какую у меня когда-то украли»

«Мама хранит все цветы, которые мы с братом ей дарили в последние годы»

«Спасибо маме за рецепты. Моя дочь в восторге от каждого из этих блюд»

«У меня один ребенок. Все мамы знают, как скучно ему может быть. Поэтому открыла для сына такой „магазин“»

Так, поработав по дому или прочитав книгу, ребенок может купить сладости или время у телевизора. При этом никто не мешает вам заниматься работой или другими делами. Гениально!