20 бесподобных историй читателей AdMe.ru о детях, которым для шалостей всегда хватит фантазии
Когда речь заходит о фантазии и изобретательности, тут детям не сыскать равных. Они всегда найдут чем себя занять, развлечь и за словом в карман не полезут. Правда, есть у этой самодостаточности свои минусы: со скукой маленькие разбойники борются всеми возможными способами, а в ход часто идет то, что попадается под руку: продукты, кухонная утварь, мамина косметика и даже домашние животные.
Мы в AdMe.ru зарубили себе на носу одну простую истину: чем тише играет ребенок, тем громче потом будут кричать взрослые. И истории наших читателей о неумолимых детских шалостях иллюстрируют это наилучшим образом.
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Моей маме было 4 года. В 1951 году дедушка из Прибалтики привез ей пальтишко жемчужного цвета с атласной отделкой. Она сразу пошла в нем во двор гулять. Через полчаса проходящая мимо соседка увидела, как мама скатывается на дощечке, как на санках, с большой кучи угля возле кочегарки. Пальто было уже не спасти. © Ольга Савченко / Facebook
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У знакомых папа уснул возле камина, пока малой играл на коврике. Проснулся, а сын из конверта выкидывает последнюю купюру в $ 100. Все ж логично — огонь начал гаснуть. Сжег штуку баксов. © Катерина Цыганок / Facebook
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Дочь любила размазывать по лицу и выковыривать пальцем мои помады ровно до тех пор, пока не нашла и не намазалась помадой с экстрактом жгучего перца. Влетела ко мне с воплем «Печет!» Я выдержала минут 10, потом умыла ее. С тех пор как бабка пошептала — все помады на месте. © Елена Терновская / Facebook
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Как-то имела неосторожность оставить открытую сумку. Моя 2-летняя дочь обнаружила в ней мой паспорт и очень «художественно» разрисовала в нем мое фото. Год я пользовалась таким, благо ксерокопий хватало. Все, кто его видел, хохотали от души. Через год, когда паспорт попался дочери на глаза, она спросила, что с ним случилось. Ну я и говорю, мол, одна непослушная ляля когда-то мне его разрисовала. Через час она нашла паспорт (уже в закрытой сумке), выдрала фото и принесла мне со словами: «Посмотри, как я все исправила». Вот тогда уже пришлось его менять! © Олеся Хрянина-Зелинская / Facebook
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У нас 3 детей, старшей почти 5, младшим почти 2. Как раз вчера они выкрали у нас несмываемый маркер и разрисовали им нашу белую кухню. К тому, что младшие на манер фрисби запускают тарелки с едой и спустили в унитаз несколько компьютерных мышей, мы уже привыкли, но это было что-то новенькое. © Nora Mickelsson / Facebook
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Ко мне пришла подружка, на руке папины именные часы. Начала хвастаться, что часы не боятся воды. А у нас суп варился. Так я предложила проверить и поварить часы в супе. Оказалось, что на варку они не были рассчитаны. © Рина Лекомцев / Facebook
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Как-то одним прекрасным летним утром я проснулась, вошла в гостиную и увидела, как мой 2-летний ребенок, припевая, поливает диван, ковер и подушки оливковым маслом. © Linda Palermo / Facebook
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Моей дочке было где-то около 2 лет. Сидим вечером всей семьей, смотрим телевизор. Тут я замечаю, что младшей дочери нет. Начали звать — тишина. Пошли искать. Нашли дочь сидящей на кухне рядом с открытым холодильником. Она вытащила все яйца и разбила штук 20. Я потом целый вечер занималась уборкой кухни. Отмывала стены, холодильник, мебель, полы. © Оксана Ден / Facebook
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Мы с мужем только сделали ремонт в прихожей, вышли перекусить. В это время наши дети 4 и 5 лет взяли туалетный ершик и намазали оставшимся клеем все стены. Объяснение: «Мы промазали обои, чтобы они не отклеились». © Светлана Максимова / Facebook
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В детстве вместе с дочерью моей крестной делали макияж куклам, пока наши родители что-то праздновали у них дома. До сих пор помню выражение лица крестной, когда она обнаружила, что кукла из блондинки стала брюнеткой при помощи ее непонятно какими усилиями приобретенной французской туши (на дворе были 80-е). © Инна Вайзер / Facebook
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Дочь выбросила с балкона все ложки, вилки и прочие приборы. Я остановила ее, когда она несла на балкон мясорубку. © Елена Грачева / Facebook
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Наш знакомый рассказывал, как его оставили с племянниками, а он заснул. Проснулся, а вокруг все белое. Племянники играли в зиму и посыпали квартиру стиральным порошком. Причем из огромной коробки. Отмыть потом этот порошок с пола было ну очень сложно — сплошная пена. Ну зато чисто. С мебелью было хуже. © Натали Александрова / Facebook
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Мне было 2,5 года, гостил у бабушки. Должны были приехать мои родители, и бабуля хлопотала на кухне. На столе стоял торт с розочками. Через какое-то время бабушка заглядывает в комнату, а там картина маслом: шикарный китайский ковер ручной работы весь покрыт кремом с этого торта. Я его аккуратно соскреб и тонким слоем размазал розочки по ковру. Пришлось любимому зятю (моему отцу) тащить его в чистку. © Гия Бакурадзе / Facebook
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Сотрудница рассказывала, что в детстве ее папа привез домой шоколадное масло, которое в те времена было большим дефицитом. Чтобы дети не съели его раньше времени, он сказал, что это замазка для окон. А ребенок решил помочь родителям окошки законопатить. Шоколадным маслом. © Татьяна Мешка / Facebook
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Я в детстве укоротила мамино платье. Она говорила, что не носит его, потому что длинновато, ну а я просто «помогла». Не ругали, но не обрадовались. © Svetlana Putkaradze / Facebook
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Мне было лет 7. Маме на 8 Марта на работе зайчика сувенирного подарили, это в 80-е было. Зайчик был из ниток, а в попе игла какая-то или проволока — видимо, на ней вся конструкция держалась. А тогда по телевизору фигурное катание показывали и мне очень нравилось, красиво так. Зайчик у меня сначала по подлокотникам дивана катался, а потом я подумала, что клавиши белые, как лед, и, если по ним кататься, музыка будет. Вечером мама села поиграть, а потом мне влетело. Бедный папа каждый вечер шлифовал клавиши. © Алёна Кремленкова / Facebook
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Приезжаю домой после учебы, в доме тихо. Спрашиваю: «Где брат?» Ему года 3 было. Мама говорит: «Играет в комнате». Захожу, а мне навстречу выбегает лысая кошка. Полностью. Оказывается, он ее постриг и побрил. © Тамара Федотова / Facebook
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Я в возрасте 10 лет нашла баночку с коричневой краской. Думаю: чего ей без дела лежать? Покрасила я ручку двери в ванной. Получилось красиво, и даже высохнуть все успело, пока мама не пошла стирать и мокрыми руками не взялась за ручку. Откуда мне было знать, что гуашь смывается водой? © Татьяна Мешка / Facebook
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В моем детстве, когда хорошие конфеты были дефицитом, мама купила килограмма 2 «Красных маков» и «Кара-Кум» и припрятала их на Новый год в шифоньер на нижнюю полку. Мы с сестрой их нашли, все слопали и намазали морду шоколадом нашей собаке (маленькой болонке), а этикетки разбросали. Короче, свалили все на нее. Да, мамуля все равно нас раскусила. © Елена Тишкина / Facebook
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Когда мне было года 4, пошли мы с матерью на рынок продуктов купить и куриных голов. Мама куриные мозги то ли в суп добавляла, то ли так варила, уже не помню. И вот мама дает мне важное задание: подойди, говорит, к той тете и спроси, есть ли у нее в продаже куриные головы. За 2 метра, что я прошел от матери до этой бедной женщины, много мыслей пронеслось в моей голове. В результате чего вопрос о куриных головах видоизменился и лишился знака вопроса. Я подхожу к продавщице и с максимально серьезным и деловым видом сообщаю ей: «У вас куриные мозги». По воспоминаниям мамы, продавщица ругалась так, что мы с рынка бежали, как от пожара. © Михаил Ющенко / Facebook
А вы в свое время потрепали нервишки родителям? Или ваши дети справляются с этой задачей лучше?