20 бесподобных историй читателей AdMe.ru о детях, которым для шалостей всегда хватит фантазии

Дочь любила размазывать по лицу и выковыривать пальцем мои помады ровно до тех пор, пока не нашла и не намазалась помадой с экстрактом жгучего перца. Влетела ко мне с воплем «Печет!» Я выдержала минут 10, потом умыла ее. С тех пор как бабка пошептала — все помады на месте. © Елена Терновская / Facebook

Как-то имела неосторожность оставить открытую сумку. Моя 2-летняя дочь обнаружила в ней мой паспорт и очень «художественно» разрисовала в нем мое фото. Год я пользовалась таким, благо ксерокопий хватало. Все, кто его видел, хохотали от души. Через год, когда паспорт попался дочери на глаза, она спросила, что с ним случилось. Ну я и говорю, мол, одна непослушная ляля когда-то мне его разрисовала. Через час она нашла паспорт (уже в закрытой сумке), выдрала фото и принесла мне со словами: «Посмотри, как я все исправила». Вот тогда уже пришлось его менять! © Олеся Хрянина-Зелинская / Facebook