20 случаев, когда люди оконфузились во время созвонов по работе так, что провалиться под землю было бы мало

С развитием технологий проводить совещания, лекции и другие деловые мероприятия стало гораздо проще: не нужно искать помещение, рисовать вручную графики и схемы на доске, призывать других к тишине (ведь можно просто отключить микрофоны). Вот только возможность решать важные вопросы не выходя из дома порой очень расслабляет и притупляет бдительность, а это то и дело приводит к неловким ситуациям и курьезам.