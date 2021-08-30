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20 случаев, когда люди оконфузились во время созвонов по работе так, что провалиться под землю было бы мало

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С развитием технологий проводить совещания, лекции и другие деловые мероприятия стало гораздо проще: не нужно искать помещение, рисовать вручную графики и схемы на доске, призывать других к тишине (ведь можно просто отключить микрофоны). Вот только возможность решать важные вопросы не выходя из дома порой очень расслабляет и притупляет бдительность, а это то и дело приводит к неловким ситуациям и курьезам.

Мы в AdMe.ru не могли обделить вниманием тред в Twitter, где люди вспомнили, как бесподобно оконфузились во время созвонов по работе. Одних подвела техника, других дети, а кого-то — фото Анастасии Волочковой.

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А вы когда-нибудь попадали в неловкие ситуации во время рабочих звонков и видеоконференций?

Фото на превью volha_h / Twitter
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