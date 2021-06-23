20+ бабушек и дедушек, внуки которых мечтают получить по наследству хоть чуточку их крутости

Нам кажется, что мы самые умные и знаем, как вести себя в той или иной ситуации. Но есть люди, к мнению которых уж точно стоит прислушаться, ведь их жизненный опыт превосходит наш примерно в 3 раза. Это бабушки и дедушки.

Мы в AdMe.ru обнаружили захватывающие рассказы людей об их старших родственниках и в очередной раз поняли, что степень крутости не зависит от возраста в паспорте.

Помогал своей бабушке переносить вещи в сарай. Открываю дверь и вижу гигантского паука, а я смертельно их боюсь. Моя ба просто взяла и разобралась с этим насекомым. Она назвала меня слабаком, а я был возмущен и горд одновременно. © Swarleymon / Reddit

Моя 91-летняя прабабушка каждое утро встает на работу в 4 часа. А еще мы с ней катались на снегоходе, и она обыграла меня в компьютерной игре. © iamthetruth123 / Reddit

Когда моей бабушке было около 70 лет, она жила одна в деревне. Почтовый ящик находился примерно в 200 метрах от ее дома, и она каждый день ходила туда и обратно. Однажды по дороге бабуля упала, сломала бедро и на локтях доползла до дома, чтобы вызвать скорую. Когда она рассказывала эту историю, то казалось, что в этом нет ничего особенного. Просто бабушка была одной из тех сильных женщин, которые не придавали этому большого значения. © Krista Snuggs / Quora

Моя тетя в детстве училась в католической школе, где были очень строгие правила. А она каждое утро сама заплетала себе косы. Однажды ее маму — мою бабушку — вызвала учительница, села напротив нее и строго спросила: «Что мы будем делать с волосами Кэтрин?» Бабушка встала, взяла мою тетю за руку и сказала: «Ничего, потому что мне это нравится». Мне бы очень хотелось увидеть ее лицо в тот момент. © owlsareahoot91 / Reddit

«Бабушка всегда меня классно одевала».

Однажды сидим с моей 60-летней бабулей перед телевизором, она листает каналы. На каком-то из них показывают соревнования по прыжкам в воду среди мужчин. Бабуля поворачивается ко мне и говорит, подмигивая: «Смотри, каких красавчиков я нам нашла!» Сидели, смотрели, оценивали внешность каждого и сходились во мнениях. Обожаю ба. © Подслушано / VK

Моя бабушка была без ума от внуков и пыталась баловать нас при каждой возможности. Она говорила: «Я научилась выражать свою любовь через еду, так что позволь мне накормить тебя, черт возьми!» Ее куриный суп был лучшим на планете, и она готовила просто потрясающие соленья. Когда ее не стало, мы узнали, что она годами инвестировала деньги, и по всему дому были спрятаны акции, облигации и страховые полисы. Наследство разделили между собой двое ее детей и 8 внуков, оно составило более 1 млн канадских долларов. © Laurie Woodward / Quora

Мои бабушка и дедушка однажды были приглашены на концерт. После него в гардеробе встретили многочисленных знакомых и как-то разделились. В итоге потеряли друг друга. Бабушка первой пришла домой и люциферским голосом спросила, где дед. Я не знала, где он, но точно не дома. Позже явился дед, и был яростный спор, кто, где и кого должен был ждать. Оба утверждали, что ждали в гардеробе до последнего — уже и сотрудница ушла, и фонари погасили везде. Ругались долго. Наконец дед замолчал, склонил голову и дал бабушке отвести душу. Бабуля, в свою очередь, почувствовав слабину оппозиции, вновь говорит: «Был не прав?» «Да», — отвечает дед. Она продолжает: «Это ты виноват?» «Да», — говорит дед. Бабушкино лицо теплеет, исчезают морщинки. И тут дед говорит: «Но больше так не делай, из-за тебя все». © Анастасия / AdMe

Дедушка жалуется, что забывает слова. Говорит, не мог вспомнить по-английски то-то, по-шведски то-то. Немецкий, финский и датский, говорит, совсем забыл. «То есть читаю я, — говорит, — конечно, свободно, но разговор тяжело поддержать». Деменция, говорит. Нет, русский не забывает. © pepel_klaasa / Twitter

Моя бабушка в 90 лет приехала в центр обслуживания населения, чтобы заменить пенсионное удостоверение, и спросила работников: «А когда в следующий раз менять?» © Жанна Сабир / Facebook

Мой дедушка в тосте — поздравлении нашей дочери: «Ты такая красивая. Особенно сейчас, когда мы уже начали отмечать». И, указывая на зеленые волосы и кольцо в носу, весело добавил: «Теперь на улице остерегайся тех, кто может позариться». © Odinawkwardness / Twitter

Моя бабушка работала пожарным-волонтером до 65 лет. Она проходила ту же подготовку, что и мужчины, могла тушить пожары и спасать жизни. Эта женщина с характером за свою жизнь сделала много прекрасных вещей. Она всегда ценит жизнь других так же сильно, как и свою. И поэтому она исключительная. © Justina Grosset / Quora

«Это моя бабушка в 20-е годы прошлого века. Я обожала ее рассказы о катании».

Поликлиника, очередь к хирургу, подхожу ко времени «по талону». В очереди 5 бабушек и дедок. Я так понимаю, что сейчас начнется: «не знаю про талоны», «вас тут не стояло», «молодежь оборзела» и прочее. На всякий случай говорю, мол, у меня талон на 11:15, за кем мне быть? И одна из бабушек отвечает: «Молодой человек, сейчас ваше время, пациент выйдет — и вы заходите». И никто из очереди не против. Когда успело вырасти поколение бабушек, которые не скандалят в очереди в поликлинике? © VladimirVDK / Pikabu

Только когда бабушки не стало, я узнала, что она была программистом. Бабуля программировала еще тогда, когда компьютеры были размером с комнату. Очевидно, она была знатоком облачных хранилищ данных. Мне правда было жаль, что раньше я этого не знала. © Naomi Green / Quora

Идет дождь, все домой торопятся. Я зацепилась волосами за зонт какого-то дедушки. Чуть голову не оторвала, так спешила. А он так аккуратно по прядке распутал. Говорит: «Я опытный рыбак, сударыня. Поймал — отпусти!» © valenayaspers / Twitter

«Моя бабушка начала учиться рисованию, когда ей было 85 лет. Через год она подарила мне эту картину».

Заезжаю я в свой двор, навстречу мне бабушка с планшетом в руках. Я начинаю притормаживать, бабушка, не поднимая головы, идет на таран. Полностью останавливаюсь, бабушка продолжает движение, врезается в мой бампер, поднимает на меня глаза. Я думаю: «Ну все, сейчас будут жуткие разборки — наезд на бабушку и т. д.». Но она вдруг улыбается, подходит к окну машины и говорит: «Извините, пожалуйста, вот прогуляться вышла, а вайфай свой что-то поймать не могу». Еще раз очаровательно улыбается и уходит. © ProWolf / Pikabu

Моя бабушка напечатала историю своей жизни и издала ее в виде книги. У нее сотни копий, и она предлагает своим друзьям и семье прочитать ее. Сейчас она работает над второй книгой. Ей 95 лет. © Richpotatothethird / Reddit

Работаю в доставке продуктов. Сегодня приходит заказ: 3 пакета, килограммов по 10 каждый. Овощи, хлеб, мясо, порошок — в общем, все, что нужно для дома. Отвожу это в дальние дали. Там стоит 6-этажный дом. Без лифта. Через двор не проехать — все заставлено автомобилями жильцов. Вздыхаю, хватаю пакеты — и почесал. Короче, пока я их тащил, взмок 2 раза, 1 раз провалился в яму с лужей, споткнулся, чуть не упал. Усталый и злой стучусь в квартиру. Открывает бабушка на вид лет 70. Заношу ей все добро на кухню. Она расплачивается и уже у порога, провожая, сует мне в карман шоколадку. Я говорю: «Да что вы, не надо». Но она просто молча строго постучала тростью. В общем, несмотря ни на что, заряд позитива на весь день. © Kreagon / Pikabu

«Напечатал в комнату портрет своей бабушки. У меня от нее 2 ящика джазовых пластинок».

Наша бабушка впечатлила нас, когда закрыла дверцу духовки ногой, держа в руке пирог. Ей 98 лет. © Anna S / AdMe

Я много лет не ладил с бабушкой — у нас были сложные отношения, и мы никогда не разговаривали. Около 6 лет назад у нее появился iPad, и она начала присылать мне видео с котятами и письма с шутками. Мы стали много переписываться по электронной почте и постепенно восстановили отношения. В следующем месяце ей будет 98 лет, и мне очень нравится проводить с ней время. © TheFuturist47 / Reddit

Очень переживаю, когда мой парень легко одет. В очередной такой раз идем по улице, и я не заметила, как стала на всю улицу кричать: «Опять ты в своих легких носках! И без подштанников! Тоже мне, горячий мужчина!» И тут впереди идущая бабуля обернулась, окинула его недобрым взглядом и показала мне палец вверх. © Подслушано / VK

«Недавно понял, что я учитель в 4-м поколении. Это звонок, которым моя прабабушка пользовалась в своей школе в начале прошлого века».

Сплю у бабули дома. В 11:00 начинает меня будить. Притворяюсь, что не слышу, бабуля не сдается. На вопрос, зачем будит, отвечает: «Чтобы поела. Когда человек поел, мне спокойнее». Шах и мат, диеты. © Подслушано / VK

Моей подруге 18 лет, ее парню — 22. Встречаются 4 года, и на днях парень сделал предложение. Собрали всех родственников на смотрины. Сидят, пьют, едят, родители уговаривают подождать, так как жить негде. Парень работает грузчиком, подруга только первый курс окончила. Влюбленные, конечно же, ни в какую. «Хотим свадьбу», и все тут! И слышится голос бабушки моей подруги: «Настя, ну вот ты зашла в сад, а вокруг персики, сливки, виноградик, а ты носишься со своим яблоком гнилым уже 4-й год!» © Подслушано / VK

Моя мама, будучи в возрасте за 70, научила внучку прыгать через скакалку. А когда маме было 80 с небольшим, внучка уже училась в старшей школе, они решали на скорость примеры по алгебре, сидя в разных комнатах. © Руконожка Ай-Ай / AdMe