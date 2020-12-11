20 бесподобных историй о бабушках и дедушках, которые чудят как дышат

При одной мысли о бабушках и дедушках большинство из нас окутывают тепло и воспоминания о горячих пирожках, парном молоке, настольных играх и месте, где нас всегда ждут. И хотя порой кажется, будто мы с ними разговариваем на разных языках, часто именно это становится подоплекой для непредвиденных и искрометных ситуаций.

Мы в AdMe.ru не могли сдержать улыбку, читая истории пользователей сети, героями которых могли стать только наши бабушки с дедушками. А еще убедились, что перед ними бессильны навигаторы, бытовая техника и, разумеется, сытые внуки.

Меня умиляет, как бабушка мужа относится к роботу-пылесосу. Мне кажется, она иногда думает, что это то же самое, что и кот. Прогоняет, когда он подъезжает к ногам. Или вот еще: дверь закрыта, пылесос на нее натыкается, разворачивается и едет в другую сторону — бабушка открывает дверь со словами «Ну иди уже, иди». © mamaprava / Pikabu

Только что бабушка с дедушкой заставили съесть один кусочек кровяной колбасы за «приз». Призом стал второй кусок. © krepachh / Twitter

«Бабушку стала раздражать бегущая строка в телевизоре. Она придумала свой Adblock»

Позвонил бабушке, чтобы поздравить ее с 77-летием, и в шутку спросил, не хочет ли она пойти со мной сегодня в клуб. Она рассмеялась и ответила: «Ну я могу пропустить пару коктейлей, но тверкать точно не буду!» © byrdman12103 / Reddit

Иду по улице, навстречу бабуля, спрашивает: «Не подскажешь, где дом номер такой-то?» Я открываю карту, смотрю и говорю: «Бабуля, налево пройдете — через 3 дома будет он». И тут она показывает рукой в противоположную сторону, куда и направлялась, и выдает: «А мне сказали туда». И бодро потопала, куда шла. © grolj / Pikabu

«Бабуля запомнила, что лучше писать, прежде чем звонить, но вопросительный знак не нашла, и теперь ее сообщения выглядят как угроза или обида»

Разговаривал сегодня по телефону с 74-летним покупателем. Говорю: «Я отправил вам электронное письмо, вы можете произвести оплату в любое удобное для вас время». На что дедуля тут же отвечает: «Ну сейчас я иду на свидание. Так что, если вам повезет, я сделаю платеж сегодня вечером. А если повезет мне, то меня не будет до утра». © IAmTheDayman1 / Reddit

Подруга рассказала, как ее бабушка однажды приехала на дачу, подумала, как она ненавидит работать на ней; потом подумала, зачем вообще они с дедом всем этим занимаются, если у них есть деньги, чтобы покупать продукты в магазинах; забила на все и с тех пор стала сажать пионы и лежать в гамаке. © pidriarel / Twitter

Моя бабуля очень умная и современная. Но почему-то она любит говорить, что положила денег на счет через терминатор. © «Подслушано» / Ideer

Приехали с братом к бабушке, сели есть. Бабушка накладывает еду. Поставила сначала брату, как обычно, до краев. Я был не голоден и попросил положить мне вдвое меньше, чем она положила брату. Она, посмотрев на меня недовольно, берет большую тарелку, кладет вдвое больше, отдает ее брату, а тарелку брата — мне. Гениально, черт возьми! © OLENEgubec / Pikabu

«Бабушка убрала в комнате»

Мой дедушка — фотограф. Когда я говорю, что плохо вышла на фотографии, он серьезным тоном отвечает: «Я ж не карандашом рисую — какая есть, такая и на фотке». © «Подслушано» / Ideer

Недавно моя бабуля выдала: «Да-а-а, Насть, тебе-то уже пора замуж...» И, увидев испуганный взгляд моего молодого человека, заботливо добавила: «А вот Саше еще рано. Саша что, дурак, что ли, в 21 год-то жениться?» © BOTuser / Pikabu

«Бабушка подходит и говорит: „Смотри, как духи назвали — „ЗДОХНИ ЛЮБОВЬ““»

Мои бабушка с дедушкой приносят с собой туалетную бумагу, когда приходят в гости. Будто с нашей что-то не так. © Unknown author / Reddit

Прабабушка пекла пироги и угощала всех родственников, кого могла. Мне эти пирожки казались очень вкусными. У нее был вполне обычный вопрос: «Есть можно?» Конечно, все с удовольствием уплетали эти пироги, пока бабуля не выдала кульминационную фразу: «Ну слава богу, а то мясо 2 года хранилось! Не знала, куда деть». © «Подслушано» / Ideer

Мой дедушка уверен, что от купленных бабушкой простыней в цветочек у него болит спина. «Раньше у нас всегда были однотонные простыни, и с ними все было в порядке. Стоило ей купить простыни с цветами, как у меня начала болеть спина. Думаю, все дело в принте», — утверждает он. По версии дедушки, чернила для узоров жестче, отсюда и боли. © Dicktremain / Reddit

Наверное, только моя бабуля могла в ответ на звонок домофона сказать: «Позвоните попозже, хозяев дома нет, а я здесь всего лишь бабушка». © «Подслушано» / Ideer