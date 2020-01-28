20+ архивных фото о том, как начиналась любовь наших родителей

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Наши бабушки и дедушки, мамы и папы когда-то тоже были молодыми и влюбленными. И теперь, прожив десятки лет вместе, они могут сказать наверняка, что их чувства — искренние и крепкие. Ретроснимки героев нашей подборки показывают, как зарождалась любовь, которой суждено было преодолеть все жизненные неурядицы.

AdMe.ru отобрал самые яркие фотографии пар прошлого века, которые выложили в сеть их гордые дети и внуки.

«Мои родители в 1987 году. Им тогда было 16 и 17 лет. Они вместе уже 34 года»

«Сегодня 50 лет со дня, когда мои родители обручились. Вот снимок этого момента, 1970 год»

«Бабушка с дедушкой в день своего бракосочетания»

«Свадьба моих родителей. Лондон, 1976 год»

«Мои бабуля с дедулей только переехали в Калифорнию в 1945 году»

«Мама с папой в 1970-х»

«Родители воспроизвели фото 40-летней давности — времен своего медового месяца»

«Мои бабушка и дедушка в 1960-х»

«Мама с папой поженились в канун Рождества 1949 года — 70 лет назад»

«Мои бабушка и дедушка в 1957 году, когда межрасовые браки были запрещены»

«Родители в 1970-м, примерно в то время, как они поженились»

«Дедушка с бабушкой, 1950-е»

«Мама с папой в 1990-е годы»

«Дедушка и бабушка на пляже в 1961 году»

«Родители празднуют сегодня свою годовщину — 29 лет. А это они в 1989-м»

«Бабушка и дедушка в день своей свадьбы»

«Папа с мамой, 1964 год»

"Мои бабуля и дедуля в 1955 году были довольно противоречивой парой: белая и латиноамериканец"

«1951 год, Лас-Вегас. Мой дедушка-немец и бабушка-испанка»

«Дедушка с бабушкой в конце 60-х — начале 70-х. Прошло полвека, а они до сих пор влюблены друг в друга»

Танец любви. 1943 год

А у вас сохранились снимки ваших юных родителей, влюбленных друг в друга?