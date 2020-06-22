20+ аргументов в пользу того, что в салон красоты ходят для успокоения души и за порцией юмора
Вероятно, все мы время от времени посещаем салоны красоты, хотя цели при этом можем преследовать самые разные. Некоторые из нас не представляют своей жизни без регулярных бьюти-процедур, которые возносят до небес самооценку и вселяют уверенность в себе, для других это полнейшая рутина, а кому-то поход к любимому мастеру заменяет сеанс психотерапевта.
Мы в AdMe.ru не можем обделить вниманием истории пользователей соцсетей, которые доказывают, что салон красоты — лучшее место для успокоения души (а также источник курьезных ситуаций).
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Во время стрижки парикмахер рассказал историю. Далее с его слов. Приходит парень, достает небольшой плакат и просит: «Хочу так же». Не вопрос, стригу. Когда стрижку закончил и собрался укладывать, парень говорит: «Подождите. А уложить надо так» — и достает второй плакат с другой прической. © adeguato / Pikabu
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Сижу на маникюре. Включили «Давай поженимся», принесли чай, предложили огромную палитру цветов, посоветовали хороший бренд отпаривателей, похвалили мои волосы. Напоминаю, маникюр почему-то все еще дешевле психотерапии. © Wizard_Severus / Twitter
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Звоню сейчас в парикмахерскую, говорю: «Сколько стоит стрижка бороды?» А на том конце провода спрашивают: «Мужской?» © grolj / Pikabu
«Обожаю свой маникюрный салон, он весь оформлен в таком духе»
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Зашла я как-то в первую попавшуюся парикмахерскую постричь челку. Изнутри это место было похоже на парикмахерскую советского типа — соответствующая музыка и мастер с видом пэтэушницы. Ну я плюнула и решила постричься здесь. Попросила подрезать по бровям. Так этот чудо-стилист постригла мне буквально по бровям! По изгибу моих бровей! Волной! © Подслушано
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Пошел сегодня постричься, разговорились с девушкой-парикмахером. Она говорит: «У вас такие волосы хорошие, вы во времена The Beatles, наверное, длинные волосы носили?» А мне всего-то 40. © BeerZip / Pikabu
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Очень хочется прийти в салон в расстроенных чувствах, сесть под музыку из «Секса в большом городе» к своей маникюрше, и чтоб она такая: «Ой, дорогая моя, да наплюй на всех. Жизнь — она ведь такая... Стразик на ноготь лепить будем?» © kyrie_miserere / Twitter
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Был в парикмахерской, молоденькая девушка долго меня стригла, потом пристально рассматривала содеянное. Постепенно на ее лице появлялась улыбка, а в конце она сжала кулачки и запрыгала с криком: «Ура, получилось!» © lacifaer / Pikabu
«У моего парикмахера есть расческа с уровнем»
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После посещения салона красоты я вышла оттуда с совершенно неожиданным для меня цветом волос. Куда смотрела мастер, я не в курсе. Написала претензию на возврат денег за саму процедуру и на возмещение морального вреда. Когда салон выплатил мне всю сумму, я поделилась новостью с родителями, на что мой папа сказал: «Молодец, дочь, наконец-то ты стала зарабатывать деньги головой!» © klinikanevrozov / Pikabu
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Жду маму в парикмахерской. Заходит абсолютно лысый мужик, идет в зал и садится в кресло. Я думаю: и что он там забыл? И слышу голос мастера: «Вам брови как обычно стричь?» © Подслушано
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Вчера вечером пошел постричься. Мастер сразу начала критиковать моего предыдущего парикмахера. «Кто вас вообще стриг? Тут неровно, тут криво! Вы что, сами себя подстригали?» — мило шутила молодая специалистка. Посмеялись с ней вместе. Не буду же я ей говорить, что это она меня и стригла 2 месяца назад. © VolodkaPutin / Pikabu
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Пришла в салон на окрашивание в толстовке, потому что на улице холодно. Мастер сказала, что ей неудобно работать из-за капюшона толстовки, поэтому мы пошли и взяли рубашку у бармена из соседнего кафе, чтобы я переоделась. Сижу. © HeIIoSidney96 / Twitter
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Ходил сегодня к новому парикмахеру. Ну и, естественно, сначала начали обсуждать, как будем стричься. В итоге мастер мне предложила сделать челку покороче, на что я ответил, что мне так не идет. Она сказала, что сделает так, что подойдет. В итоге в конце ее работы получаю вердикт: «Хм, и вправду не идет». © Arghhht / Pikabu
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Сижу на маникюре, болтаю с мастером. Мастер: «Ну так вот, меня после химиотерапии так прыщами обсыпало...» Я (ужаснувшись): «Боже, но сейчас-то самое страшное позади?» Мастер (улыбаясь): «Ну как сказать, теперь у меня 2 сына». Женщины, какие же вы мощные. © Livotovas / Twitter
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Ходил я, значит, к парикмахеру. Постриг он меня, долго так стриг, старался, наверное. В общем, закончил, я отдаю ему деньги, выхожу. А возле входа стоит мужик, смотрит на меня и говорит: «Мда-а-а, здесь я стричься лучше не буду». © TheWialNik / Pikabu
Уровень английского: normal’no
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В одной японской парикмахерской можно постричься бесплатно за историю о том, как тебе разбили сердце. Если бы я жила в Японии, то в принципе была бы обеспечена бесплатными стрижками на всю жизнь. © _tomato_hater / Twitter
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В общем, пришел я стричься к своей знакомой парикмахерше, сажусь в кресло, и меня начинают стричь. В процессе последовал вопрос: «Ушки трогаем?», на что я и ответил: «Ну потрогайте». Этот день запомнится парикмахеру как самый неловкий. © dragonxaker / Pikabu
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Знаете, что происходит, когда парикмахерская на всех афишах пишет, что каждый клиент у них получит подарок? Правильно: куча людей пойдет туда чисто из любопытства. И мой брат пошел. А постригли его там, мягко говоря, так себе. Такая стрижка, после которой нужно прийти домой и достричь себя самостоятельно. И то не поможет. Кстати, подарили салфетки. Наверное, чтобы слезы вытирать. © LimakLi / Pikabu
«Нижняя половина зеркала в парикмахерской — стекло. Выглядело немного странно, когда кто-то сидел по другую сторону»
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Приходит ко мне на маникюр женщина лет 45. Прилично одетая, ухоженная. Сделала я ей маникюр, доходим до дизайна. «Какой бы вы рисунок и цвет покрытия хотели?» — спрашиваю я. Клиентка отвечает: «А можно мне на указательном пальце стрелку нарисовать?» Я с удивлением спрашиваю: «А почему вы такой дизайн захотели? Просто любопытно». «Да понимаете, дочка с мужем подарили телефон, по которому нужно пальцем водить, а я никак не привыкну, что нет курсора». © Женская Сумочка / «Яндекс. Дзен»
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Зашел к нам в салон Егор Крид, коллега ему сразу: «Вы записывались?» Он поворачивается в недоумении, а она такая: «Ну так вы на какое имя записывались?» Ради этого лица я готова была терпеть все задержки зарплаты. © t_fronzak / Twitter
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В субботу жена постриглась. Ей не понравилось. Весь вечер ходила недовольная. В воскресенье записалась к другому парикмахеру, чтобы переделать. Когда уходила, я сказал ей: «Смотри, как бы хуже не сделали!» Она ответила: «Хуже уже некуда». Через час вернулась с порезанным ухом. Зато стрижкой довольна. © Say2626 / Pikabu
А у вас бывали курьезные ситуации при посещении салона красоты? Или, может, мастер делился с вами искрометной историей, которую вы запомнили на всю жизнь?
Фото на превью Say2626 / Pikabu, Depositphotos