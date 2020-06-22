20+ аргументов в пользу того, что в салон красоты ходят для успокоения души и за порцией юмора

Пришла в салон на окрашивание в толстовке, потому что на улице холодно. Мастер сказала, что ей неудобно работать из-за капюшона толстовки, поэтому мы пошли и взяли рубашку у бармена из соседнего кафе, чтобы я переоделась. Сижу. © HeIIoSidney96 / Twitter

Ходил сегодня к новому парикмахеру. Ну и, естественно, сначала начали обсуждать, как будем стричься. В итоге мастер мне предложила сделать челку покороче, на что я ответил, что мне так не идет. Она сказала, что сделает так, что подойдет. В итоге в конце ее работы получаю вердикт: «Хм, и вправду не идет». © Arghhht / Pikabu

Сижу на маникюре, болтаю с мастером. Мастер: «Ну так вот, меня после химиотерапии так прыщами обсыпало...» Я (ужаснувшись): «Боже, но сейчас-то самое страшное позади?» Мастер (улыбаясь): «Ну как сказать, теперь у меня 2 сына». Женщины, какие же вы мощные. © Livotovas / Twitter