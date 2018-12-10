20 анкет в Tinder, которые балансируют между гениальностью и безумием

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Tinder — это популярное в мире приложение, с помощью которого люди знакомятся, заводят отношения и даже женятся. Но среди огромного количества анкет не так-то просто выделиться, поэтому пользователи прибегают к изощренной смекалке, чтобы привлечь к себе внимание.

AdMe.ru убедился, что профили пользователей могут быть не только креативными, но и остроумными, а местами даже немного странными. А в качестве бонуса в конце статьи вы найдете пример неловкого случая, когда в приложении случайно встретились бывшие.

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«Вам понадобятся две руки, чтобы справиться с этим чудовищем».

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«Рик Эстли — „Я тебя никому не отдам“».

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«На этом месте можешь быть ты».

Бонус: когда после расставания регистрируетесь в Tinder

А вы когда-нибудь регистрировались на сайте знакомств? Поделитесь своим опытом в комментариях.