20+ актеров, которые и в нулевые выглядели на все сто, и сейчас остались красавчиками

Бывает, включишь наугад телевизор, а там идет фильм, которым засматривался еще в детстве. А в нем еще играл актер такой известный, чье имя никак не получается вспомнить. И волна ностальгии накрывает тебя с головой. А потом очнешься, переведешь дух и бегом к компьютеру — гуглить, в каком году вышла картина и кто исполнял главные роли.

Мы в AdMe.ru не удержались и разузнали, чем занимаются и как выглядят сегодня наши кумиры нулевых.

Мэтт Деймон

Скромняга, которого мы помним по лентам «Отступники», «Умница Уилл Хантинг» и «Идентификация Борна», сегодня продолжает сниматься. Вот-вот выйдет мрачный триллер «Тихий омут», в котором у Деймона, на минуточку, главная роль.

Марк Уолберг

Звезда фильмов «Отступники», «Ограбление по-итальянски», «Трансформеры» успел попробовать все: сниматься в кино, играть в музыкальной группе, продюсировать сериалы на HBO. А еще актер создал свой фонд и активно занимается благотворительностью.

Джеймс Марсден

Тот самый парень, который пошел против воли отца и отправился навстречу счастью на красном BMW в фильме «Трасса 60», сегодня по-прежнему имеет внушительную армию поклонниц. И даже сыграет принца в продолжении мюзикла «Зачарованная».

Крис Кляйн

Самый милый парень из «Американского пирога» после перерыва в карьере вернулся к зрителям в проекте «Флэш». А играет он в основном в сериалах, в том числе на канале Netflix.

Тоби Магуайр

Когда вы видите это лицо, у вас не возникает желания повторить победный танец Человека-паука? Мы всей редакцией потанцевали. А потом узнали, что отсутствие на экранах Тоби было связано с тем, что он много вредничал на съемках 3-й части франшизы. Сейчас актер находится по ту сторону экрана — продюсирует интересные ему ленты.

Нейтан Филлион

Для кого-то он борец за справедливость, несгибаемый капитан Мэл из «Светлячка», для кого-то — обаятельный автор детективов Ричард Касл. А теперь мы сможем увидеть актера в новой части картины «Отряд самоубийц».

Дэвид Борианаз

Актер, сыгравший очаровательного вампира по имени Ангел в сериале про Баффи и крутого агента ФБР Силли Бута в детективе «Кости», успевает не только сниматься. Он продюсирует кино- и телепроекты, пишет сценарии, принимает участие в телешоу.

Дрю Фуллер

Сын ведьмочки из «Зачарованных» снимается в фильмах и сериалах. Правда, последняя лента с его участием вышла 2 года назад. Надеемся, что актер вернется из творческого отпуска на экраны.

Орландо Блум

В августе прошлого года Орландо Блум — Леголас, а по совместительству капитан «Летучего Голландца» Уилл Тернер — стал отцом. Они с Кэти Перри назвали дочь красивым именем Дейзи Дав. Карьера актера на подъеме: впереди фанатов звезды ждут премьеры фильмов и сериалов с его участием.

Бен Уишоу

Тот самый парфюмер, создавший невероятный аромат, который свел с ума горожан и заставил снять оковы с осужденного на смертную казнь Гренуя. Актер снова появился на экранах в новой серии бондианы под громким названием «Не время умирать».

Зак Эфрон

Звезда «Классного мюзикла» и «Спасателей Малибу» много снимается и озвучивает мультяшных персонажей. Хотя больше всего фанаты обсуждают его перемены во внешности и многомиллионные сделки по покупке и продаже недвижимости.

Кристиан Бейл

Карьера Бейла, которого наши зрители помнят по фильмам «Престиж», «Темный рыцарь» и «Бэтмен: Начало», даст новый виток в 2022 году. Еще бы: Кристиан сыграет главного злодея в ленте «Тор: Любовь и гром». Компанию ему составят Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Крис Прэтт и Натали Портман.

Колин Фаррелл

Актер, исполнивший роль Александра Македонского — грозного покорителя Азии, вновь появится на большом экране в очередной версии «Бэтмена», которая выйдет уже в следующем году.

Антонио Бандерас

Испанский актер, прославившийся ролью Зорро и выпускающий хорошую туалетную воду под своим именем. Своих преданных фанатов Бандерас порадует появлением в боевике «Телохранитель жены киллера». Там он будет преследовать главных героев и задаст им жару.

Дэна Эшбрук

Бобби Бриггс из телепроекта «Твин Пикс» уже не тот отвязный хулиган, что был 20 лет назад. Но своего обаяния он не растерял. Актер снимается в фильмах и сериалах и на радость фанатам выкладывает фото лучших моментов своей жизни в инстаграм.

Дэвид Теннант

Чуть ли не лучшему Доктору Кто всех времен уже полвека. Он воспитывает пятерых детей, много снимается, озвучивает мультфильмы и даже выступает в необычной для себя роли продюсера мини-сериалов.

Рассел Кроу

Актер, сыгравший гладиатора Максимуса, за годы обзавелся не только бородой, но и внушительной фильмографией. Будем ждать его нового триумфа в роли Зевса в фильме «Тор: Любовь и гром».

Билли Зейн

Билли Зейн — жених Роуз из «Титаника» — для российского зрителя остался актером одной роли, но на самом деле артист он разноплановый. Десятки уже сыгранных ролей и еще столько же в перспективе — тому подтверждение. Если хотите увидеть Билли на экране, посмотрите свежий фильм с его участием — «Последнее убийство».

Николас Кейдж

Герой мемов и просто классный парень Николас активно снимается и продюсирует кинокартины. А если вам кажется, что лент с его участием стало меньше, так это только потому, что иногда он снимается не в полном метре, а в сериалах. Новый фильм под названием «Страна чудес Вилли» можно оценить уже сейчас.

Джейк Джилленхол

Парень с грустными глазами, покоривший сердца зрителей по всему миру, продолжает это делать, снимаясь в фильмах, сериалах и даря свой голос мультперсонажам. Скоро выйдет «Виновный» — ремейк одноименного датского триллера, в котором Джейк сыграет главную роль.

Джаред Лето

С момента съемки кадра слева прошло больше 20 лет, но кажется, для того чтобы выглядеть старше хотя бы на год, Джаред просто отрастил усы. Мало того, что актер не стареет, он еще и продолжает ездить на гастроли со своей рок-группой Thirty Seconds to Mars. А работа в фильмах и сериалах у него расписана на несколько лет вперед.