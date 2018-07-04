19 жутких фото, на которые слабонервным лучше не смотреть (на самом деле нет)

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Если вы любитель пощекотать себе нервы, то эти 19 фотографий точно придутся вам по вкусу. Одна находка за диваном чего стоит, да и клоуны нынче уже не те пошли. Но если вы очень впечатлительны или смотрите нашу статью вечером, то не забудьте перед этим включить везде свет и предупредить окружающих о том, чтобы они не появлялись внезапно в поле вашего зрения. А то мало ли что.

AdMe.ru предлагает вам на свой страх и риск хоть одним глазком заглянуть в жу-у-уткий мир.

Полная луна на фоне пожара на вересковых полях под Манчестером

Может, это фотомонтаж?

Что-то я передумал заходить

Всего лишь голова манекена

Инфернальный слоник

Фото выглядит весьма зловеще

Лестница не для тех, кто боится высоты

Решил убрать за диваном...

Когда от катания на качелях буквально сносит голову

Вот это гроза!

«Саундтрек» лета выглядит весьма устрашающе

Надеемся, что это просто такой декор

Так себе задумка, если честно

Анимация тут на грани

Как и здесь

А вы тоже чувствуете что-то жуткое, глядя на это фото?

Тигра, что с тобой стало?

В этот двор — ни ногой

Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя

А что напугало вас больше всего?