19 умилительных животных, которые найдут лазейку даже в самое черствое сердце

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Братья наши меньшие тоже цветы жизни. И еще какие. Вот смотришь на них — и прямо ощущаешь, как настроение поднимается, уровень серотонина повышается, а руки так и тянутся потискать этих очаровашек. Выдра-мамочка со своим детенышем, котик, впервые пробующий мяту, кайфующая капибара — всех их вы найдете в нашей статье. Ну как тут не потерять голову от умиления?

Мы в AdMe.ru уверены, что эти крутые животные гарантированно спасут даже самый тяжелый день. Вы просто посмотрите на них!

6 ступеней счастья

Капибара, достигшая нирваны

«Собаки странные. Особенно моя»

«Мой кот и соседская собака смотрят друг на друга каждый день»

Если и принимать ванну, то только так

Щенок vs. Бордюр

Кто сказал, что поваром может быть только крыса? Ежики не хуже!

Ждем от него великих творений

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Вылитая диснеевская принцесса

С котиками надо держать ухо востро

Котенок впервые пробует кошачью мяту

Конец рабочей недели

Теленок, которого хочется потискать

На этом фото прекрасно все

Ох уж эти корги!

«Мой стол оснащен встроенным держателем хомяка»

В этом взгляде вся скорбь мира

Новорожденная выдра с мамочкой

Наверняка и у вас есть фотографии, которые вызовут такой же восторг и умиление. Покажите их нам.