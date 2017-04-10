19 животных, для которых вообще не существует никаких правил

Ни для кого не секрет, что без законов и правил мир превратится в хаос. Свои порядки есть и в мире животных, но бывают исключения.

AdMe.ru собрал 19 фотографий братьев наших меньших, которые диктуют жизни свои правила, а мнение со стороны их совершенно не беспокоит.

Так выглядит котодоминирование

А эта птица привыкла брать свое, и никакая кошка ее не остановит!

Кажется, тут все на своих местах. И это странно

Этот кот отдыхает, и ему все равно, что кто-то хочет купить подушку

Если ты хочешь оставить след в истории — рискуй

Побороть свои страхи? Не вопрос

Этот парень просто запрыгнул в мою лодку, забрался в каюту и устроился на диване

Пронзительный взгляд Дона Корлеоне

Адреналиновая зависимость

Я устал. Делайте что хотите

Когда мир ждет, пока ты отдохнешь

Если цена по-настоящему привлекательная, на нее обратит внимание даже лось

Медведь в нашем дворе? Моему коту плевать

У кого-то личное пространство нарушают собаки и кошки — я страдаю из-за этого парня

Пожалуй, пройду мимо. Месть — это блюдо, которое подают холодным

Я умею читать, и я против системы

Решила сделать пирог. Стоило отвернуться на секунду...

Главное — всегда сохранять спокойствие

И вверх, и вниз — дворник круче, чем карниз!

Фото на превью jonnovstheinternet, dzzh
По материалам boredpanda

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6 Комментарии
  • 10 апреля 2017
  • 6
  • 26861

И снова немного летней наркомании

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