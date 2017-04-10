19 животных, для которых вообще не существует никаких правил
Ни для кого не секрет, что без законов и правил мир превратится в хаос. Свои порядки есть и в мире животных, но бывают исключения.
AdMe.ru собрал 19 фотографий братьев наших меньших, которые диктуют жизни свои правила, а мнение со стороны их совершенно не беспокоит.
Так выглядит котодоминирование
А эта птица привыкла брать свое, и никакая кошка ее не остановит!
Кажется, тут все на своих местах. И это странно
Этот кот отдыхает, и ему все равно, что кто-то хочет купить подушку
Если ты хочешь оставить след в истории — рискуй
Побороть свои страхи? Не вопрос
Этот парень просто запрыгнул в мою лодку, забрался в каюту и устроился на диване
Пронзительный взгляд Дона Корлеоне
Адреналиновая зависимость
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Если цена по-настоящему привлекательная, на нее обратит внимание даже лось
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У кого-то личное пространство нарушают собаки и кошки — я страдаю из-за этого парня
Пожалуй, пройду мимо. Месть — это блюдо, которое подают холодным
Я умею читать, и я против системы
Решила сделать пирог. Стоило отвернуться на секунду...
Главное — всегда сохранять спокойствие
И вверх, и вниз — дворник круче, чем карниз!
Фото на превью jonnovstheinternet, dzzh
По материалам boredpanda