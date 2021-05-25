19 женщин, которые сломали стандарты красоты и публично заявили: «Да, седые волосы — это стильно»

Мир парикмахерских услуг изобилует всевозможными техниками окрашивания, а за последние годы некоторые стали фаворитами: омбре, балаяж, шатуш. Недавно появился еще один тренд в колористике — громбре. Это тоже плавный переход одного цвета в другой, где основным выступает натуральный седой, который женщины десятилетиями закрашивают, боясь выглядеть в глазах общества «бабушками». В более широком понимании этот термин означает полный отказ от окрашивания седых волос. Благодаря ему дамы по всей планете постепенно прекращают стыдиться своего естества. А еще они охотно делятся своими достижениями на этом поприще в соцсетях.

Мы в AdMe.ru рады, что мода сделала еще один шаг на пути к естественности. А из бонуса вы узнаете, какие известные женщины не стесняются своих серебряных волос, а, наоборот, гордятся ими.

«Я красила волосы на протяжении многих лет. Но, когда увидела седину, решила, что больше не буду ее закрашивать»

«Ведь у меня такой красивый естественный цвет».

«Я поседела в 13 и непрерывно красила волосы целых 20 лет. Счастлива, что перестала это делать»

Ты отлично выглядишь с седыми волосами, и я рада, что женщины стали принимать их. © notcabron / Reddit

«Я недавно покрасилась в розовый, он быстро потускнел, и я снова вернулась к своему цвету»

Я только начала седеть, и надеюсь, что в конечном итоге это будет выглядеть так. © ShamalamaDayDay / Reddit

«В процессе отращивания своей природной седины. Считаю очень красивым сочетание серебряных и светло-коричневых волос»

«Отращиваю серебро на своей голове»

«Я долго не могла принять свою преждевременную седину, которая появилась в 13 лет»

«Я бы хотела, чтобы как можно больше женщин отращивали свои седые волосы. Мне кажется это таким красивым»

«Я постепенно становлюсь седой»

«Я рада, что уже могу видеть, как будет выглядеть мой цвет волос, когда они полностью отрастут»

«Не могу поверить, что столько времени платила за окрашивание, когда у меня такой красивый натуральный седой цвет».

«Мне 59 лет, и я уже много лет не крашу волосы»

«Хочу поскорее отрастить свой седой цвет»

«Я начала седеть в 14 лет, на протяжении 11 лет постоянно красила волосы. Но со временем я научилась любить их»

«И вот уже 5 лет гордо седею».

«Я начала седеть в 20 лет. Мне потребовалось много терпения, чтобы отрастить волосы»

«Отращиваю свои серебристые волосы уже 3 года»

«20 лет красила волосы и наконец перестала это делать»

«Я не крашу свои длинные седые волосы просто потому, что не хочу»

«Вот уже 21 неделю я ращу свой серенький цвет»

«Я уже 11 недель отращиваю свой натуральный цвет волос»

«Мне за 40, и я обожаю свои серебряные волосы»

Бонус № 1: Сара Харрис сделала седину главной фишкой своего образа

Сара Харрис — известная личность в мире моды, она заместитель редактора и директор отдела моды британского Vogue. Она является иконой минималистичного стиля как в одежде, так и в макияже. Но главной ее особенностью стала прическа, точнее цвет волос. Сара довольно рано стала седой, но не пошла по пути практически всех женщин, встречающихся с первыми седыми прядками. Харрис не стала закрашивать свои серебристые локоны, наоборот, она сделала свою прическу поводом для восхищения и обсуждения одновременно.

«Мне было 16 или 17, когда мои волосы поседели. Тогда это меня расстроило, но надо сказать, что моя мама тоже стала седой в юности и постоянно закрашивала седину. Помню, что она была вынуждена ходить в парикмахерскую раз в 4 недели. Это было невыносимо: парикмахер все время красил ее волосы в коричневый цвет, и результата никогда не хватало надолго». Сара Харрис

Бонус № 2: серебряные волосы — фишка модели Валентины Ясень

Валентина стала моделью в 62 года, до этого она подрабатывала уборщицей в аптеке. Ее карьера началась с предложения поучаствовать в фотосессии, после которой ее заметил основатель модельного агентства для пожилых людей Oldushka. Сегодня Валентина — одна из ведущих моделей этого агентства.

«Не надо стесняться своего естества. Чем ты больше с собой в содружестве, тем нужнее окружающим». Валентина Ясень

Бонус № 3: возлюбленная Киану Ривза Александра Грант начала седеть в 20 лет

Александра — художница, обладающая яркой внешностью: рост 184 см и седая шевелюра. Она не желает вписываться в навязанные стандарты красоты. Грант шутит, что если бы она хотела соответствовать выдуманным идеалам и выглядеть как Ким Кардашьян, то ей пришлось бы сделать операцию по укорачиванию ног.

«Я поседела в 20 лет и стала красить волосы во все цвета радуги, пока не задумалась о токсичности этих красок... Каждая женщина сама выбирает, как ей выглядеть в любом возрасте, но, если речь идет о вреде здоровью из-за стандартов красоты, давайте поговорим об этих стандартах». Александра Грант