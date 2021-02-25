19 женщин, которые покорили интернет своей непосредственностью
Каждая женщина неповторима. И это касается в равной степени и внешности, и внутренних качеств. Но героини нашей статьи смогли удивить окружающих (а некоторые даже самих себя) меткими высказываниями, интересными наблюдениями и экстраординарными поступками.
Когда ты не теряешь чувство юмора и достоинство ни при каких ситуациях, а еще не стесняешься рассказать о победах и казусах в интернете, то получаешь заслуженную порцию внимания и лайков. И восхищение авторов AdMe.ru в придачу.
«Когда жена решила потушить курицу вместе с краснокочанной капустой»
«Делаю селфи vs смотрю, как вышла»
«Сестра решила сделать яблочный сок и, чтобы было проще, сварила яблоко перед этим»
Главное — правильно расставить приоритеты
«Сказал жене, что хочу купить новую пару секаторов. Она собрала все пары, которые нашла в доме, и принесла еще точилку для лезвий...»
Бабушка всегда дает самые действенные советы
«Сестра решила скопировать в домашних условиях одно красивое рекламное фото для курсовой, и вот что из этого получилось»
Нет никого важнее котика
«Моей маме сегодня 78, и она выбрала себе такую свечку для торта»
Гран-при в номинации «Мисс Неожиданность»
Когда сама от себя такого не ожидала
«Я живу одна, поэтому могу вести себя как захочу»
Современных героев можно встретить где угодно
«Моей маме 73, и она живет одна. Сегодня она решила выйти во двор и слепить снеговика. Просто так»
За свои слова приходится отвечать
«Я взрослая женщина, которой прислали посылку в очень большой коробке. Знакомьтесь, мой космический корабль (ни о чем не жалею)»
Даже кулинарные провалы можно презентовать красиво
Владелица этой собаки решила устроить ей полноценную фотосессию для беременных
Когда свой комфорт превыше всего
А какие самые неожиданные поступки совершали вы или женщины в вашем окружении?
Фото на превью Zealousideal17 / Reddit
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