19 женщин, которые покорили интернет своей непосредственностью

Каждая женщина неповторима. И это касается в равной степени и внешности, и внутренних качеств. Но героини нашей статьи смогли удивить окружающих (а некоторые даже самих себя) меткими высказываниями, интересными наблюдениями и экстраординарными поступками.

Когда ты не теряешь чувство юмора и достоинство ни при каких ситуациях, а еще не стесняешься рассказать о победах и казусах в интернете, то получаешь заслуженную порцию внимания и лайков. И восхищение авторов AdMe.ru в придачу.

«Когда жена решила потушить курицу вместе с краснокочанной капустой»

«Делаю селфи vs смотрю, как вышла»

«Сестра решила сделать яблочный сок и, чтобы было проще, сварила яблоко перед этим»

Главное — правильно расставить приоритеты

«Сказал жене, что хочу купить новую пару секаторов. Она собрала все пары, которые нашла в доме, и принесла еще точилку для лезвий...»

Бабушка всегда дает самые действенные советы

«Сестра решила скопировать в домашних условиях одно красивое рекламное фото для курсовой, и вот что из этого получилось»

Нет никого важнее котика

«Моей маме сегодня 78, и она выбрала себе такую свечку для торта»

Гран-при в номинации «Мисс Неожиданность»

Когда сама от себя такого не ожидала

«Я живу одна, поэтому могу вести себя как захочу»

Современных героев можно встретить где угодно

«Моей маме 73, и она живет одна. Сегодня она решила выйти во двор и слепить снеговика. Просто так»

За свои слова приходится отвечать

«Я взрослая женщина, которой прислали посылку в очень большой коробке. Знакомьтесь, мой космический корабль (ни о чем не жалею)»

Даже кулинарные провалы можно презентовать красиво

Владелица этой собаки решила устроить ей полноценную фотосессию для беременных

Когда свой комфорт превыше всего