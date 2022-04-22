19 женщин, которые чихать хотели на все эти «Ну ты же девочка»

И мужчины, и женщины до сих пор подвергаются социальному давлению из-за устоявшихся стереотипов. Так, женщина должна печь и вышивать, носить платья, отращивать длинные волосы и быть гуру стирки и уборки. Но кто сказал, что это работает для всех женщин?

Мы в AdMe.ru не против выпечки и вышивки, но также мы восхищаемся женщинами, которые, несмотря ни на что, отстаивают свои права на уникальность и равенство.

«Наконец сделала стрижку, которую давно хотела. Хоть все и говорили мне, что она слишком мальчишеская»

Эта женщина приняла важное и верное решение

«Мой папа всегда говорил: „Зачем кому-то платить, если можно сделать самому?“ Что ж, представляю вам мою ванную, которую я сама выложила плиткой»

Когда директор заставляет наряжаться

Я продавец, работаю в сети уже 2 года, хожу в простом спортивном костюме, черном. Да и в принципе стараюсь ни одеждой, ни макияжем не отсвечивать. Старого директора магазина это устраивало, главное, чтоб работала. Но новый выдает: «А поярче кофты не было?», «Могла бы и бровки накрасить», «Ты же девочка!» и прочее. Так бесит. На мои фразы: «Я не девочка, а продавец», — обижается и целый день потом не разговаривает. © Подслушано / Ideer

«У меня скоро торжественное мероприятие, так что я купила себе брючный костюм»

«Ну и что, что мне всегда говорили, будто татуировки — это не для женщин»

«Купила набор для вышивания. Думала разгладить помятости, в итоге стерла весь рисунок утюгом. Урок усвоен»

«8 месяцев назад одна фирма отказалась принимать на работу женщину-сварщика. А сегодня я начинаю сотрудничество с другой компанией и буду выполнять для них все работы по ремонту и изготовлению»

Когда бабушка тоже в теме

Никогда не нравились женские часы: маленькие, на тоненьких ремешках, с камушками и висюльками. Люблю мужские, массивные, простые. Нравится, как они сидят на моей тоненькой ручке. Все всегда говорили: «Ты же девочка, откуда это у тебя?» Но бабушка завещала мне свои раритетные часы Raketa. Да, мужские! Она тоже не признавала женские.

Я поменяла ремешок, отшлифовала стекло и теперь каждое утро слушаю приятное щелканье, когда завожу часы. © Послушано / Ideer

«Тренажеры не всегда ориентированы на женщин, так что я сама собрала силовую раму»

«Чувствую себя классно в этом наряде. И главное, что в платье есть карманы!»

«Решила сама поменять лампочку в фаре. Управилась за 5 минут. Я знаю, что это не великое дело, но очень горжусь собой»

«Думала, у меня получится испечь для мужа кексики»

Любовь к «мужскому» хобби

Я мама в декрете. У многих мам есть хобби. Они обычно рукодельничают, занимаются творчеством. Я тоже нашла себе увлечение: пока дочка спит в коляске во время прогулки в парке, я ловлю насмешливые взгляды, потому что рыбачу. «Бывалые» рыбаки комментируют, мол, снасти не те, и вообще, ты хоть что-нибудь поймала? В итоге они сидят и тупят, а я рыбу одну за одной тяну. А еще говорят, что не женское это дело! © Подслушано / Ideer

«У меня растяжки со времен средней школы, и я всегда этого стеснялась. Теперь я больше не боюсь их показывать»

«Я сегодня пропалываю сорняки. У меня грязь под ногтями и веснушки на плечах, но я всем довольна»

«Покрасила волосы и сделала пирсинг. И никакого макияжа!»

«Как видите, я плохо шью. Настолько плохо, что пришила куртку к подушке»

«У меня сегодня день рождения, и я нарядилась. Какая-то пожилая пара высказала свое фи по поводу моей внешности, а все потому, что я не надела бюстгальтер»