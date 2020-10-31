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19 женщин доказали, что умелый макияж лучше фотошопа и всяких фильтров

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Каждая женщина по-своему прекрасна, и здорово, когда она это понимает. Но это не значит, что стоит пренебрегать макияжем или другими способами подчеркнуть свою красоту. Ведь иногда даже едва заметный макияж кардинально меняет внешность женщины и ее самовосприятие.

Мы в AdMe.ru призываем женщин любить себя в любом случае, но не забывать иногда баловать себя покупкой новой косметики и изящным макияжем, как эти прекрасные девушки.

1. «Сделала естественный макияж». — «Это невероятно! Ты избавилась от синяков под глазами!»

© amstown / reddit

2. «Мой вечерний макияж. Люблю такой цвет помады, он оттеняет мои черные глаза»

© TheWhitestBrown / reddit

3. Вот она, сила макияжа

© xlunalo / reddit

4. «Мне 20. Надеюсь, с этим макияжем я не выгляжу старше»

© vennablue / reddit

5. Не нужно бояться пробовать яркие цвета

© JewJewbee14 / reddit
  • «Милая леди, фиолетовый безупречно подходит к тону вашей кожи!»

6. «Я не крашусь ежедневно. Но, когда наношу макияж, я делаю это так»

© unknown author / reddit

7. «Мне 46, вот мой вечерний макияж»

© suzepie / reddit

8. «Я парикмахер и каждый день на работу крашусь достаточно ярко»

© lampsu / reddit

9. «Мой утренний макияж. В этот раз сделала брови поярче»

© danimakes / reddit

10. «Так выглядит мой идеальный макияж. Если бы только у меня было время и терпение наносить его каждый день»

© kyrazyme / reddit

11. «Мне нравится, когда мои веснушки и родинки хорошо видно, но при этом я хочу полностью скрыть прыщи. Так что я нашла идеальную тональную основу»

© iamafoxiamafox / reddit

12. «Набрала кучу новой косметики и как раз хотела опробовать ее всю»

© cellophaneboats / reddit

13. «А это мои „до“ и „после“»

© sweetjamjar / reddit

14. «„До“ и „после“. Никаких фильтров или ретуши»

© karengucci / reddit

15. «Люблю обеих этих девушек!»

© trishapaytas / Instagram

16. «Сегодня сделала румянец поярче. Получилось отлично!»

© Dismal_Interview1192 / reddit

17. «Вот на что способен макияж!» — «Вот это изменения! Тени шикарны

© elle-t95 / reddit

18. Иногда макияж может превратить практически в другого человека

© Wiese / FaceToFace / REPORTER / East News, © VALERIE MACON / AFP / East News
  • Ого, я и не знал, что у тебя так много веснушек!

19. Слева фото без макияжа, а справа — то, что имеют в виду мужчины, когда говорят, что любят девушек без макияжа

© ManateeJamboree / reddit

А вы ежедневно наносите макияж? Как влияет отсутствие косметики на лице на вашу уверенность в себе?

Фото на превью trishapaytas / Instagram
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