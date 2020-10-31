19 женщин доказали, что умелый макияж лучше фотошопа и всяких фильтров
Каждая женщина по-своему прекрасна, и здорово, когда она это понимает. Но это не значит, что стоит пренебрегать макияжем или другими способами подчеркнуть свою красоту. Ведь иногда даже едва заметный макияж кардинально меняет внешность женщины и ее самовосприятие.
Мы в AdMe.ru призываем женщин любить себя в любом случае, но не забывать иногда баловать себя покупкой новой косметики и изящным макияжем, как эти прекрасные девушки.
1. «Сделала естественный макияж». — «Это невероятно! Ты избавилась от синяков под глазами!»
2. «Мой вечерний макияж. Люблю такой цвет помады, он оттеняет мои черные глаза»
3. Вот она, сила макияжа
4. «Мне 20. Надеюсь, с этим макияжем я не выгляжу старше»
5. Не нужно бояться пробовать яркие цвета
- «Милая леди, фиолетовый безупречно подходит к тону вашей кожи!»
6. «Я не крашусь ежедневно. Но, когда наношу макияж, я делаю это так»
7. «Мне 46, вот мой вечерний макияж»
8. «Я парикмахер и каждый день на работу крашусь достаточно ярко»
9. «Мой утренний макияж. В этот раз сделала брови поярче»
10. «Так выглядит мой идеальный макияж. Если бы только у меня было время и терпение наносить его каждый день»
11. «Мне нравится, когда мои веснушки и родинки хорошо видно, но при этом я хочу полностью скрыть прыщи. Так что я нашла идеальную тональную основу»
12. «Набрала кучу новой косметики и как раз хотела опробовать ее всю»
13. «А это мои „до“ и „после“»
14. «„До“ и „после“. Никаких фильтров или ретуши»
15. «Люблю обеих этих девушек!»
16. «Сегодня сделала румянец поярче. Получилось отлично!»
17. «Вот на что способен макияж!» — «Вот это изменения! Тени шикарны!»
18. Иногда макияж может превратить практически в другого человека
- Ого, я и не знал, что у тебя так много веснушек!
19. Слева фото без макияжа, а справа — то, что имеют в виду мужчины, когда говорят, что любят девушек без макияжа
А вы ежедневно наносите макияж? Как влияет отсутствие косметики на лице на вашу уверенность в себе?
Фото на превью trishapaytas / Instagram