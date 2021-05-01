19 железных доказательств того, что для крутых фото нужна лишь смекалка (а иногда и щепотка безумия)
Налюбовавшись на безупречные снимки в соцсетях, мы привыкли считать, что эффектного кадра невозможно добиться без правильно выставленного света, колоритной локации, дорогой камеры и еще уймы других вещей. Но если вы не лишены фантазии и умеете мыслить нестандартно, вам по плечу создать маленький шедевр, который легко составит конкуренцию работам опытных фотографов.
Мы в AdMe.ru на все 100% согласны с героями нашей статьи, которые доказали, что для красивого кадра нужны лишь смекалка и творческий подход. Чем они только ни вдохновлялись — братьями нашими меньшими, макаронами, лужами и даже туалетной бумагой.
1. Компьютер, лампа и красная футболка. Когда не знаешь, что восхищает больше: результат или процесс
2. «Я просто бросил попрыгунчики в пустое мусорное ведро»
3. Когда позарез нужен красивый фон для рекламы
4. «А сними будто я над пропастью сижу»
5. Все гениальное просто
6. Только книга и окрашенные в черный макароны «буковки»
7. Цветок, чернила и верный помощник
8. Красота в глазах смотрящего
9. «Надеюсь, вы съели ананас после съемки»
10. Парень просто вылил воду на асфальт, и вот что из этого вышло
11. Гламурный снимок готов, а модель даже не проснулась
12. Истинный профи не ищет живописные локации — он делает их таковыми
13. На какие только жертвы ни пойдешь ради лучшего освещения для фото
14. «Наши с другом собаки и удачный ракурс»
15. Что для одних лужа, для других — возможность
16. «Это фото я снял в 2014 году, а позже видел его в рекламе оптики»
17. Просто лазерная указка и туалетная бумага
18. С такой моделью кадр не мог получиться плохим
19. Кто после этого будет спорить, что самые эффектные фото получаются на айфоне?
А вы когда-нибудь прибегали к каким-то ухищрениям ради эффектного кадра? Что вас может вдохновить: домашние животные, окружающие предметы или живописная локация?