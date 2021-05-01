19 железных доказательств того, что для крутых фото нужна лишь смекалка (а иногда и щепотка безумия)

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Налюбовавшись на безупречные снимки в соцсетях, мы привыкли считать, что эффектного кадра невозможно добиться без правильно выставленного света, колоритной локации, дорогой камеры и еще уймы других вещей. Но если вы не лишены фантазии и умеете мыслить нестандартно, вам по плечу создать маленький шедевр, который легко составит конкуренцию работам опытных фотографов.

Мы в AdMe.ru на все 100% согласны с героями нашей статьи, которые доказали, что для красивого кадра нужны лишь смекалка и творческий подход. Чем они только ни вдохновлялись — братьями нашими меньшими, макаронами, лужами и даже туалетной бумагой.

1. Компьютер, лампа и красная футболка. Когда не знаешь, что восхищает больше: результат или процесс

2. «Я просто бросил попрыгунчики в пустое мусорное ведро»

3. Когда позарез нужен красивый фон для рекламы

4. «А сними будто я над пропастью сижу»

5. Все гениальное просто

6. Только книга и окрашенные в черный макароны «буковки»

7. Цветок, чернила и верный помощник

8. Красота в глазах смотрящего

9. «Надеюсь, вы съели ананас после съемки»

10. Парень просто вылил воду на асфальт, и вот что из этого вышло

11. Гламурный снимок готов, а модель даже не проснулась

12. Истинный профи не ищет живописные локации — он делает их таковыми

13. На какие только жертвы ни пойдешь ради лучшего освещения для фото

14. «Наши с другом собаки и удачный ракурс»

15. Что для одних лужа, для других — возможность

16. «Это фото я снял в 2014 году, а позже видел его в рекламе оптики»

17. Просто лазерная указка и туалетная бумага

18. С такой моделью кадр не мог получиться плохим

19. Кто после этого будет спорить, что самые эффектные фото получаются на айфоне?