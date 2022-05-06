19 загадочных вещиц, которые озадачили людей так, что им понадобилась «помощь зала»
Для того чтобы узнать о нашем мире и окружающих вещах что-то новое, вовсе не обязательно далеко ходить. Порой достаточно покопаться в бабушкином чулане, заглянуть в комиссионный магазин, а то и просто пройтись по незнакомой улице. Правда, некоторые находки и невиданные раньше предметы способны нас знатно озадачить, но разобраться с их предназначением всегда поможет интернет.
Мы в AdMe.ru рады раскрыть вместе с пользователями соцсетей тайны загадочных вещиц, которые попались людям на глаза.
1. «Свекровь подарила мне какой-то тканевый карман, похожий на большую прихватку»
- На самом деле это чехол для руля, чтобы он не нагревался в жару, пока автомобилем не пользуются.
2. «Нашла дома у дедушки эту пластиковую вещицу с мягкой коричневой частью»
- Это подкладка для назальной маски для лечения апноэ.
3. «Каково предназначение этих зеркал? Наткнулся на них во время прогулки по шведскому городу. Они установлены почти на каждом доме»
- Это так называемое «зеркало сплетен», особенно популярное в странах Северной Европы. Оно позволяет наблюдать за тем, что происходит на улице, не вставая с кресла или дивана. Этакая шпионская штука для ленивых.
4. «Нашла это среди старых вещей на чердаке. Напоминает какую-то брошь»
- Это держатель-крючок для сумки, который крепится к краю стола.
5. «Что это за странный пакетик с гелем и каким-то овалом?»
- Это грелка для рук — если лопнуть овал, гель кристаллизуется и начнет выделять тепло.
6. «Возле парковки старой начальной школы установлена такая странная „скамейка“»
- Это оборудование для детской площадки времен 70–80-х годов. Вы ложитесь спиной на доску и скользите из стороны в сторону, подтягиваясь на прутьях.
7. «Во время ремонта нашел за морозильником такую капсулу с пластиковыми шариками внутри»
- Это ароматическая приманка для мотыльков и других насекомых, которую цепляют на клеевую ловушку.
8. «Что это за странная ракушка? Моя девушка гуляла по пляжу с собакой и не смогла пройти мимо»
- Это панцирь морского ежа.
9. «Что это за штуковина с острым штырем, которая по ошибке пришла мне по почте?»
- Этим приспособлением выдирают сорняки с грядки.
10. «Нашел эти фиолетовые пакеты в сельской местности в Австралии»
11. «Не пойму, что это за пластиковая штука размером с ручку?»
- Это зажим для закрывания пакетов с едой.
12. «Необычная маленькая серебряная шкатулка с крылышком на цепочке внутри»
- Это еще одна разновидность крючка для сумки, который вешается на стол.
13. «Что это за набор одинаковых плоских деревянных фигур, найденный в старой коробке с елочными игрушками?»
- Это «катушки», на которые наматывают гирлянды, шнуры, ленты и прочее для их хранения и организации.
14. «Нашел эту вещицу на земле во время прогулки. Она желтая, легкая и сделана из пластика»
- Это автомобильный освежитель воздуха с ароматом ванили.
15. «Что это за пластиковая палочка?»
- Это микрогубка, которая используется для покраски моделей самолетов и автомобилей.
16. «Нашел эту штуковину в шкафу на предприятии общественного питания»
- Это пресс для гамбургеров.
17. «Что это за деревянная доска с металлическими штырями? Скорее всего, антиквариат»
- Это вешалка для галстуков.
18. «Для чего нужно такое кольцо? Оно серебряное с драгоценным камнем сверху, внутри небольшое пространство»
- Это парфюмерное кольцо, куда раньше помещали твердые духи. Дамы носили их, когда на улицах и возле водостоков валялось много гнили. Они подносили кольцо к носу, когда проходили через зловонные участки.
19. «Что это за жесткая наклейка на трусах, похожая на лейкопластырь?»
- Это чип, который, согласно информации производителей, призван облегчить менструальную боль.
А вы бы разгадали предназначение каких-то вещей из этой подборки без подсказки?
Фото на превью pplanetkidd / Reddit
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