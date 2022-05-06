AdMe
AdMe

19 загадочных вещиц, которые озадачили людей так, что им понадобилась «помощь зала»

----

Для того чтобы узнать о нашем мире и окружающих вещах что-то новое, вовсе не обязательно далеко ходить. Порой достаточно покопаться в бабушкином чулане, заглянуть в комиссионный магазин, а то и просто пройтись по незнакомой улице. Правда, некоторые находки и невиданные раньше предметы способны нас знатно озадачить, но разобраться с их предназначением всегда поможет интернет.

Мы в AdMe.ru рады раскрыть вместе с пользователями соцсетей тайны загадочных вещиц, которые попались людям на глаза.

1. «Свекровь подарила мне какой-то тканевый карман, похожий на большую прихватку»

  • На самом деле это чехол для руля, чтобы он не нагревался в жару, пока автомобилем не пользуются.

2. «Нашла дома у дедушки эту пластиковую вещицу с мягкой коричневой частью»

  • Это подкладка для назальной маски для лечения апноэ.

3. «Каково предназначение этих зеркал? Наткнулся на них во время прогулки по шведскому городу. Они установлены почти на каждом доме»

  • Это так называемое «зеркало сплетен», особенно популярное в странах Северной Европы. Оно позволяет наблюдать за тем, что происходит на улице, не вставая с кресла или дивана. Этакая шпионская штука для ленивых.

4. «Нашла это среди старых вещей на чердаке. Напоминает какую-то брошь»

  • Это держатель-крючок для сумки, который крепится к краю стола.

5. «Что это за странный пакетик с гелем и каким-то овалом?»

  • Это грелка для рук — если лопнуть овал, гель кристаллизуется и начнет выделять тепло.

6. «Возле парковки старой начальной школы установлена такая странная „скамейка“»

  • Это оборудование для детской площадки времен 70–80-х годов. Вы ложитесь спиной на доску и скользите из стороны в сторону, подтягиваясь на прутьях.

7. «Во время ремонта нашел за морозильником такую капсулу с пластиковыми шариками внутри»

  • Это ароматическая приманка для мотыльков и других насекомых, которую цепляют на клеевую ловушку.

8. «Что это за странная ракушка? Моя девушка гуляла по пляжу с собакой и не смогла пройти мимо»

9. «Что это за штуковина с острым штырем, которая по ошибке пришла мне по почте?»

  • Этим приспособлением выдирают сорняки с грядки.

10. «Нашел эти фиолетовые пакеты в сельской местности в Австралии»

  • Пакеты с ярким порошковым красителем привязывают к баранам снизу, чтобы хозяева стада могли определить, какие овцы были осеменены. Для животных вещество абсолютно безвредно.

11. «Не пойму, что это за пластиковая штука размером с ручку?»

  • Это зажим для закрывания пакетов с едой.

12. «Необычная маленькая серебряная шкатулка с крылышком на цепочке внутри»

  • Это еще одна разновидность крючка для сумки, который вешается на стол.

13. «Что это за набор одинаковых плоских деревянных фигур, найденный в старой коробке с елочными игрушками?»

  • Это «катушки», на которые наматывают гирлянды, шнуры, ленты и прочее для их хранения и организации.

14. «Нашел эту вещицу на земле во время прогулки. Она желтая, легкая и сделана из пластика»

  • Это автомобильный освежитель воздуха с ароматом ванили.

15. «Что это за пластиковая палочка?»

  • Это микрогубка, которая используется для покраски моделей самолетов и автомобилей.

16. «Нашел эту штуковину в шкафу на предприятии общественного питания»

17. «Что это за деревянная доска с металлическими штырями? Скорее всего, антиквариат»

18. «Для чего нужно такое кольцо? Оно серебряное с драгоценным камнем сверху, внутри небольшое пространство»

  • Это парфюмерное кольцо, куда раньше помещали твердые духи. Дамы носили их, когда на улицах и возле водостоков валялось много гнили. Они подносили кольцо к носу, когда проходили через зловонные участки.

19. «Что это за жесткая наклейка на трусах, похожая на лейкопластырь

  • Это чип, который, согласно информации производителей, призван облегчить менструальную боль.

А вы бы разгадали предназначение каких-то вещей из этой подборки без подсказки?

Фото на превью pplanetkidd / Reddit
----
AdMe/Народное творчество/19 загадочных вещиц, которые озадачили людей так, что им понадобилась «помощь зала»
Поделиться этой статьёй