19 загадочных вещиц, которые озадачили людей так, что им понадобилась «помощь зала»

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Для того чтобы узнать о нашем мире и окружающих вещах что-то новое, вовсе не обязательно далеко ходить. Порой достаточно покопаться в бабушкином чулане, заглянуть в комиссионный магазин, а то и просто пройтись по незнакомой улице. Правда, некоторые находки и невиданные раньше предметы способны нас знатно озадачить, но разобраться с их предназначением всегда поможет интернет.

Мы в AdMe.ru рады раскрыть вместе с пользователями соцсетей тайны загадочных вещиц, которые попались людям на глаза.

1. «Свекровь подарила мне какой-то тканевый карман, похожий на большую прихватку»

На самом деле это чехол для руля, чтобы он не нагревался в жару, пока автомобилем не пользуются.

2. «Нашла дома у дедушки эту пластиковую вещицу с мягкой коричневой частью»

Это подкладка для назальной маски для лечения апноэ.

3. «Каково предназначение этих зеркал? Наткнулся на них во время прогулки по шведскому городу. Они установлены почти на каждом доме»

Это так называемое «зеркало сплетен», особенно популярное в странах Северной Европы. Оно позволяет наблюдать за тем, что происходит на улице, не вставая с кресла или дивана. Этакая шпионская штука для ленивых.

4. «Нашла это среди старых вещей на чердаке. Напоминает какую-то брошь»

Это держатель-крючок для сумки, который крепится к краю стола.

5. «Что это за странный пакетик с гелем и каким-то овалом?»

Это грелка для рук — если лопнуть овал, гель кристаллизуется и начнет выделять тепло.

6. «Возле парковки старой начальной школы установлена такая странная „скамейка“»

Это оборудование для детской площадки времен 70–80-х годов. Вы ложитесь спиной на доску и скользите из стороны в сторону, подтягиваясь на прутьях.

7. «Во время ремонта нашел за морозильником такую капсулу с пластиковыми шариками внутри»

Это ароматическая приманка для мотыльков и других насекомых, которую цепляют на клеевую ловушку.

8. «Что это за странная ракушка? Моя девушка гуляла по пляжу с собакой и не смогла пройти мимо»

Это панцирь морского ежа.

9. «Что это за штуковина с острым штырем, которая по ошибке пришла мне по почте?»

Этим приспособлением выдирают сорняки с грядки.

10. «Нашел эти фиолетовые пакеты в сельской местности в Австралии»

Пакеты с ярким порошковым красителем привязывают к баранам снизу, чтобы хозяева стада могли определить, какие овцы были осеменены. Для животных вещество абсолютно безвредно.

11. «Не пойму, что это за пластиковая штука размером с ручку?»

Это зажим для закрывания пакетов с едой.

12. «Необычная маленькая серебряная шкатулка с крылышком на цепочке внутри»

Это еще одна разновидность крючка для сумки, который вешается на стол.

13. «Что это за набор одинаковых плоских деревянных фигур, найденный в старой коробке с елочными игрушками?»

Это «катушки», на которые наматывают гирлянды, шнуры, ленты и прочее для их хранения и организации.

14. «Нашел эту вещицу на земле во время прогулки. Она желтая, легкая и сделана из пластика»

Это автомобильный освежитель воздуха с ароматом ванили.

15. «Что это за пластиковая палочка?»

Это микрогубка, которая используется для покраски моделей самолетов и автомобилей.

16. «Нашел эту штуковину в шкафу на предприятии общественного питания»

Это пресс для гамбургеров.

17. «Что это за деревянная доска с металлическими штырями? Скорее всего, антиквариат»

Это вешалка для галстуков.

18. «Для чего нужно такое кольцо? Оно серебряное с драгоценным камнем сверху, внутри небольшое пространство»

Это парфюмерное кольцо, куда раньше помещали твердые духи. Дамы носили их, когда на улицах и возле водостоков валялось много гнили. Они подносили кольцо к носу, когда проходили через зловонные участки.

19. «Что это за жесткая наклейка на трусах, похожая на лейкопластырь?»

Это чип, который, согласно информации производителей, призван облегчить менструальную боль.